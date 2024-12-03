أسرار الصحف 3-12-2024

النهار



الاجتماع الذي يعقد اليوم في معراب يأتي لترطيب الأجواء بعد اللقاء الاخير وما تبعه من فتور في العلاقة من جهة حزب “القوات اللبنانية” تجاه من لم يشارك او كان تمثيله ضعيفاً في اللقاء وذلك بعدما تلقى الحزب نصيحة بإعادة ترميم العلاقة تمهيدا لمرحلة مقبلة.



قال نائب فاعل ان اتفاق الطائف والقرار 1701 يقودان الى نتائج القرار 1559 نفسها ولكن من دون استفزاز واثارة أي فريق ومن المفضل عدم التركيز على القرار الاخير.



وزع "حزب الله" رسائل عبر "واتساب" الى جمهوره عن الاستعداد لسداد بدلات الصيانة وطلب اليهم بدء العمل وتقديم الفواتير مع تصوير الاضرار والاعمال المنجزة الى مراكز محددة لجمعية "جهاد البناء" ريثما يصار الى دفعها.



لم يمض شهر على احالة ضابط في الجيش الى التقاعد حتى اخذ بالظهور على الشاشات وهو يعطي رأيه في اداء "حزب الله" ومستقبله.



نائب بقاعي يقول انه متحرر من اي التزامات في الانتخابات المقبلة وانه يضع مصلحة ناخبي دائرته في مرتبة اولوياته.



يُنقل أن بعض المرشحين للرئاسة، بعد تداول أسمائهم في الإعلام، يتصلون ببعض السفراء العرب والغربيين، مستطلعين عن حظوظهم.



الجمهورية



لم يصل الباحثون عن الأسماء الأكثر حظوظاً في استحقاق داخلي كبير إلى أجوبة حتى الآن.



يرى مرجع سياسي أنّ اختيار الرئيس العتيد تحكمه مدى التزامه وقدرته على صيانة ومواكبة مرحلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة.



اهتم ديبلوماسيون ومراجع سياسية بمعرفة أهداف ونتائج لقاء مهمّ بين شخصيتَين كبيرتَين لهما أدوار كبيرة في شؤون المنطقة.



اللواء



تلقَّى لبنان، بوسائل مباشرة، تأكيدات من الإدارة الأميركية الجديدة أن لا عودة إلى المعارك مجدداً في لبنان.



دعا نواب شماليون إلى عدم الاستهانة بمرشح قريب من «فريق «الممانعة» نظراً لتحسُّن بعض المعطيات الخارجية لصالحه..



يجري ضبط دقيق للكتلة النقدية بالليرة، حرصاً على استمرار نظام الاستقرار النقدي المعمول به.



البناء



قال مصدر دبلوماسي إن كلام الرئيس الأميركي عن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم ذوو الجنسية المزدوجة الأميركية الإسرائيلية واستخدام لغة التهديد ضد جهة مجهولة يقول إنهم سيرون ما لم يحدث في تاريخ أميركا من الجحيم لا يحمل مؤشرات على خطوات عمليّة لأن الانضمام إلى جبهة الاحتلال ضد غزة قائم أميركياً وأشدّ ما لدى أميركا من أسلحة قتل وتدمير، أما قادة حماس المعنيون بقرار الطوفان استشهدوا أو لم تنجح محاولات الوصول إليهم فهل يقصد قادة حماس في الخارج أم توسيع نطاق الحرب إلى دول أخرى مثل إيران ويشعل العالم والمنطقة في حرب كبرى تتبخّر معها كل وعوده الانتخابية بإنهاء الحروب والتفرّغ للبناء الداخلي، أم أنه يراهن على التوصل إلى اتفاق قبل دخوله البيت الأبيض ويريد عبر التهديد القول إنه لولا تهديداته لما تمّ إنهاء الأمر؟



يعتقد مرجع سياسي أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعرف أنه لا يستطيع تحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى صيغة معركة بين حربين، كما هو الحال في هجماته على سورية وأن عليه الاختيار بين العودة إلى حرب اضطر لقبول وقف إطلاق النار، لأنه غير قادر على مواصلتها أو السير بتطبيق وقف إطلاق النار واحترام بنوده ولو أوقف تطبيقه في منتصف الطريق كما فعل مع القرار 1701، لكن مع إيقاف الأعمال النارية كحد أدنى ولبنان المتمسك بالاتفاق والراغب بتنفيذه حتى نهاياته والواثق من استعداد المقاومة لتنفيذ موجباتها في الاتفاق سيجد أن عليه الوقوف وراء المقاومة والتمني عليها بالردّ إذا ثبت أن خيار الاحتلال أقرب للعودة الى الحرب تفادياً لمواجهة رأي عام داخلي يسخر من هزيمة الكيان مقابل شعور بالنصر على ضفة الرأي العام في جنوب لبنان.