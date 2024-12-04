الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 04-12-2024

اسرار
2024-12-03 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 04-12-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 04-12-2024

النهار

لوحظ أن حفلات التكريم لخلايا الأزمة تتوالى، وخصوصاً زيارة مسؤولي “حزب الله” وحركة “أمل” إلى بعض المناطق لشكر اهلها على ما قاموا به، في ظل استبعاد بعض الجهات التي قامت بدور كبير وحصرها بجهات معينة، ما أدى إلى سلسلة مساجلات وتباينات بين كل الجهات المعنية .

يقرأ وزير سابق الاحداث في سوريا بأنها تصب ضمن مخطط قديم لتقسيمها نجح سابقاً بشكل جزئي بأن حدّ من سلطة الدولة المركزية واضعفها وهو يستمر بوجوه واشكال مختلفة. وقد اطلع على خرائطه منذ اعوام من سفير دولة غربية.

أثار اعلان لشركة تجارية للأحذية ردود فعل سلبية لدى جهات مسيحية خصوصاً انها استعملت صور الأحذية في رسم شجرة الميلاد ودعت الأمن العام الى العودة عن القبول بهذا الاعلان.

بعد كلام عن تأثير سيء للوضع السوري على مجمل الاستحقاقات اللبنانية قال وزير سابق ان ردة فعل المجتمع الدولي قد تمضي بعكس التوقعات فتسعى الى فرض ارادتها تزامناً مع تنفيذ القرارات الدولية .

بدت حركة الاتصالات الرئاسية في اليومين الماضيين تشتت الجهود لإنجاز الاستحقاق أكثر مما تعجل به.

******

الجمهورية

تُطرح علامات استفهام حول تأخّر اكتمال لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار خصوصاً من جانب دولة صديقة وراعية للبنان.

وصف مسؤولون أميركيّون الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بأنّها "لعب بالنار".

تؤشر بعض المعطيات إلى أنّ المعادلة الراهنة باتت بين فريقَين، أحدهما يريد رئيساً توافقياً والثاني يريد رئيساً من فريقه.

******

اللواء

تنتظر دولة إقليمية كبرى التعامل مع الإشارة التي بعثت بها الإدارة الأميركية الجديدة بالامتناع عن «الردّ على الردّ الاسرائيلي» إيجاباً لجهة استئناف التفاوض..

يتحدث قاطنو وزوار الضاحية الجنوبية عن دمار غير مسبوق، يذكِّر بتدمير المدن العالمية في الحرب العالمية الثانية على يد النازيين..

بات بحكم المؤكد أن آلية جديدة ستحكم التفاهمات مع البنك الدولي. في ضوء التوجُّه للمساهمة بإعادة إعمار لبنان..

******

البناء

توقفت مصادر دبلوماسية أمام تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر على التمسك بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، واعتبرت أن هذا الإعلان يعني شيئين أولهما أن ردّ المقاومة حقق الهدف منه بإيصال رسالة قوة تبدّد أي أوهام حول أن المقاومة مستعدّة للتعايش مع حرب على نار خفيفة بديلاً من حرب على نار قويّة، وثبت أن المقاومة رغم تمسكها بالاتفاق مستعدّة للعودة إلى الحرب، إذا كان البديل هو ما يجري منذ إعلان وقف النار. والأمر الثاني هو أن جيش الاحتلال وقوى الرأي العام في الكيان بعدما ثبتت أكلاف الحرب ليسا جاهزين للعودة إليها، ما يعطي الأمل بفرض تطبيق دقيق للاتفاق خلال أيام مقبلة.

توقعت مصادر سياسية متابعة لملف رئاسة الجمهورية أن يطغى على النقاش الرئاسي ما صدر عن مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السياسي ورجل الأعمال اللبناني مسعد بولس حول الدعوة للتريّث شهوراً لانتخاب الرئيس والتساؤل الذي طرحه لمبرّر الاستعجال بما أوحى أن إدارة الرئيس ترامب ترغب بأن يكون لها كلمة مباشرة في الرئاسة المقبلة. وصار واضحاً أن الفشل في انتخاب رئيس جديد في جلسة كانون الثاني إذا حدث سيكون ترجمة لهذا الموقف الأميركي بأشكال مختلفة طالما أن انتخاب الرئيس يحتاج إلى تو افق يضمن 65 نائباً يصوّتون لمرشح واحد إذا التزمت الأطراف بعدم تعطيل النصاب، ودعا رئيس المجلس لعدة جلسات انتخابية متتابعة.



 

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

04-12-2024

أسرار الصحف 3-12-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-12-02

أسرار الصحف 3-12-2024

LBCI
اسرار
2024-12-01

أسرار الصحف 2-12-2024

LBCI
اسرار
2024-11-29

أسرار الصحف المحلية 30-11-2024

LBCI
اسرار
2024-11-28

أسرار الصحف 29-11-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-12-02

أسرار الصحف 3-12-2024

LBCI
اسرار
2024-12-01

أسرار الصحف 2-12-2024

LBCI
اسرار
2024-11-29

أسرار الصحف المحلية 30-11-2024

LBCI
اسرار
2024-11-28

أسرار الصحف 29-11-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-02

لوفتهانزا: جميع شركات الطيران التابعة للمجموعة الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية يوم 31 كانون الثاني 2025

LBCI
أخبار دولية
03:04

الحكومة الفرنسية تواجه خطر السقوط بتصويت على حجب الثقة الأربعاء

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-21

إذاعة الجيش الإسرائيلي: اندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة قرب مدينة سخنين بالجليل

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-04

استمرار البحث عن مفقودين في المبنى المستهدف في البازورية أمس الأحد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:44

إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اعلان الاحكام العرفية صعد الاوضاع في كوريا الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

المعارضة في معراب... وهذه هي السيناريوهات الرئاسية المطروحة

LBCI
أخبار دولية
13:34

جبهة جديدة فتحت في سوريا: دير الزور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الشراكة السعودية الفرنسية نحو حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

توقيع شراكة إستراتيجية بين فرنسا والسعودية خلال زيارة ماكرون إليها... والملف اللبنانيّ حاضر

LBCI
أخبار دولية
13:31

بعد اهتزاز الميدان السوري... إجراءات حدودية استثنائية للجيش لمنع تدفق المسلحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بري وميقاتي يجريان إتصالات مع واشنطن وباريس للضغط على إسرائيل للإلتزام بالإتفاق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:40

أدرعي: يحظّر عليكم الانتقال جنوبًا!

LBCI
خبر عاجل
04:33

آمال شحادة: إسرائيل كانت سترد على الصاروخين بإتجاه مزارع شبعا بقصف مكثف على بيروت وإسرائيل تواصلت مع واشنطن لتبلغها بالرد وجرى تواصل بين بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وطلب بلينكن عدم الرد على بيروت

LBCI
خبر عاجل
08:55

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اختار العميد ادغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني ليمثّل لبنان في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار مع اسرائيل

LBCI
خبر عاجل
09:37

نتنياهو: نحن في حالة وقف إطلاق نار مع حزب الله وليس نهاية الحرب وننفذ وقف إطلاق النار بقبضة من حديد ونتحرك ضد أي إنتهاك سواء كان بسيطًا أو جسيمًا

LBCI
خبر عاجل
06:05

تصحيح من "رويترز": الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم خلية وصفها بالإرهابية في منطقة العقبة بغور الأردن في الضفة الغربية (وليس بالبقاع في لبنان)

LBCI
أخبار لبنان
12:36

رئيس الأركان الإسرائيليّ: مهمتنا ضمان عدم عودة البنية التحتية إلى جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

معلومات صحافية: هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان جمّدت حسابات شقيق وزير الاقتصاد

LBCI
خبر عاجل
08:09

قوى المعارضة من معراب: سنكثّف الجهود والاتصالات مع الكتل كافة للتفاهم حول اسم مرشح يحظى بالتوافق الكامل لبناء الدولة ونُصرّ على أن تكون جلسة 9 كانون لانتخاب رئيس مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More