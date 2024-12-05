اسرار الصحف 05-12-2024

النهار



ارتفعت نسبة حجوزات وزراء ونواب وسياسيين لقضاء عطلتي الميلاد ورأس السنة خارج لبنان، ولا سيما باتجاه أوروبا وقبرص وتركيا.



يروج تجار عقاريون ببدء استفسار مغتربين وخليجيين عن العروض الجديدة تمهيداً لرفع اسعار العقارات علماً ان الطلب منخفض على الشراء الى حده الادنى فيما يزداد الطلب على الايجارات في مناطق الضاحية والجنوب والبقاع.



في حين هلل الوزراء امام الاعلام بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء السبت في صور تأفف بعضهم بعيدا من الكاميرات لثقل المسافة ولكون الجلسة تعقد في نهار عطلة.



اعتبر مصدر وزاري توقيت تناقل وسائل التواصل الاجتماعي أن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اتخذت قرارًا بتجميد حسابات شقيق وزير الاقتصاد كريم سلام على خلفية ملف الفساد المتهم به أمام القضاء، لان القرار متخذ منذ فترة طويلة، وقد يتضمن تداوله من جديد رسالة سياسية الى وزير الاقتصاد.



اثار انتشار "برقية" على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة من النظام السوري إلى مديرية مخابرات الجيش في مدينة طرابلس، تفيد بأن مجموعات متشددة ستقتحم الحدود من لبنان إلى سوريا، بلبلة في المدينة باعتبارها تحريضية اكثر منها واقعية وتخرج من غرف سوداء طالما تلاعبت بأمن المدينة.



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الجمهورية



لفت ديبلوماسي عربي عريق إلى ضرورة الإنتباه إلى أنّ إسرائيل قد تعمد إلى مواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعد مباشرة لجنة المراقبة مهامها لاختبار آليات التنفيذ وجدّيتها.



كشف مسؤول كبير أنّ لبنان حصل على ضمانات أميركية بالتزام اسرائيل اتفاق وقف النار والمضي قدماً به.



تجزم أوساط سياسية أنّ اسمَين كبيرَين مرشحَين للرئاسة قد أُخرجا من سلّة الأسماء على رغم من استمرار الحديث عنهما.



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اللواء



ما يزال إصرار الادارة الاميركية المقبلة حول ضرورة تأجيل الاستحقاق الرئاسي يثير عاصفة من الاسئلة والمخاوف..



يفضل رئيس تيار معروف، إبرام تفاهم مع مرجع نيابي، لكنه يُبقي على خيط اتصال مع فريق المعارضة..



سجلت أسعار الفواكه والخضار «أرقاماً فلكية» على غرار ما حصل في قطاع غزة، حيث بيعت حبة خضار واحدة ببضعة دولارات!



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نداء الوطن



تكشف مصادر سياسية مطَّلعة أن الرئيس نبيه بري يثق بثلاثة مستشارين من الحلقة الضيقة لديه. وهُم: نائب ومستشار وقريب.



يقول سياسي مخضرم عايش عن قرب الأوضاع السياسية منذ نصف قرن: إن ما قبِل به ثنائي "حزب الله - حركة أمل" في اتفاق وقف النار، يفوق بكثير التنازلات التي قدِّمت في اتفاق 17 أيار.



صُدِم جنوبيون عادوا إلى قراهم، من حجم الدمار، وعبروا عن نقمتهم من أن منازلهم لا تصلح للسكن وسألوا: هل سيتولى "حزب الله" الذي أدخلنا في هذه الحرب، تأمين المسكن لنا؟



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البناء



لفت انتباه عدد من المراقبين تبادل المواقع بين قناتي «الجزيرة» و»العربية ـ الحدث» في ضوء أحداث سورية، حيث تحوّلت «الجزيرة» الى قناة إعلام حربي لغزوة حلب بعدما كانت قناة المقاومة رغم تحفظاتها على أداء محور المقاومة عندما يكون ممكناً الغمز من قناة المحور واتهامه بالتخلي أو التراجع، بينما اتخذت قناة «العربية ـ الحدث» موقفاً قريباً من موقف الدولة السورية ومناهضة غزوة حلب ومن يقف وراءها ونال إيران نصيب من الانفتاح الإيجابي في تغطية الأخبار والحوارات.



قال خبير عسكري إنّ ثبات مواقع الجيش السوري في محاور حماة لليوم الرابع يعني أنّ اندفاعة الجماعات الإرهابية المسلحة قد استنفدت قدرتها وأنها بلغت النقطة الحرجة التي يمكن بدء استنزافها عندها تمهيداً لاستكمال الجيش السوري تحضيراته واستعداداته وحشود حلفائه ومعداته الجديدة تحضيراً لهجوم معاكس يكون شاملاً وحاسماً بعد حشد سياسي ودبلوماسي جعل سورية رأس حربة تحالف عربي دولي للقضاء على الإرهاب.



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الديار



تقول المعلومات ان دولة خليجية بصدد تجهيز محطة تلفيزيونية عريقة باحدث التقنيات في اطار مشروع لاطلاقها بحلة جديدة بهدف مواكبة المستجدات على الساحة اللبنانية.