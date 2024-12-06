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أسرار الصحف المحلية 6-12-2024
اسرار
2024-12-05 | 23:44
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أسرار الصحف المحلية 6-12-2024
النهار
قرر “التيار الوطني الحر” تقديم طعن بقرار التمديد لعدد من قضاة المجلس الاعلى للقضاء الذي يستبيح استقلالية القضاء ويمدد الخدمة وفق اجندات سياسية.
انطلقت حملة تقودها جمعية “لابورا” لحض المسيحيين على التطوع في الجيش اللبناني اثر تراجع في الاقبال على المؤسسة منذ سنوات.
قال نائب سابق ان جعل لجنة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني 2025 جلسة مفتوحة كما يطالب كثيرون ستمدد فترة تعطيل مجلس النواب عن التشريع لمدة غير محددة بعد مرور أكثر من ثلاثة اشهر على عدم الانتاج الفعلي.
أربكت نشرات اعلامية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللبنانيين بعدما بثت اخباراً عن وجود كميات كبيرة من الدولارات المزورة يتم تداولها في الاسواق اللبنانية وهي خصوصا من فئة الخمسين دولارا ما دفع صرافين الى عدم التداول بها.
في حين هلَّل الوزراء أمام الإعلام بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء السبت في صور، تأفَّف بعضهم بعيداً من الكاميرات لثقل المسافة ولكون الجلسة تُعقَد في نهار عطلة.
لوّح وزراء بالامتناع عن المشاركة في اي جلسة وزارية يشارك بها وزير الاقتصاد إنْ لم يتخذ اجراء بحق أخيه الملاحق بقضايا فساد اضافة الى تهم تطال الوزير نفسه.
الجمهورية
أبلغ رئيس تنظيم سياسي الحاضرين في اجتماع موسّع أنّه ليس مرشحاً وأنّ المرحلة لا تسمح بترشيح أي شخص من تنظيمه، لا من النواب ولا من الوزراء.
اعتبر ديبلوماسي بارز أنّ "التغيير في الشرق الأوسط يحصل بشكل دموي ودراماتيكي بوتيرة سريعة ومتدحرجة جداً".
عُلِمَ أنّ جهة سياسية أبدت امتعاضها من موقف بعض النواب حيال ملف حُسم أخيراً بخلاف ما كانت تريد.
اللواء
شكلت الانهيارات المتسارعة على جبهات شمال سوريا صدمة في دوائر دبلوماسية اقليمية ودولية.
يتجنب تيار يقف بين المعارضة والممانعة، موقفه القديم في معرض تناول الموقف من مرشح «الثنائي».
تعمل فروع الشركة المعتمدة رسمياً، في مجال تحصيل الاموال لصالح الدولة بطرق غير موحدة وترهق المواطنين.
نداء الوطن
اعتبرت مصادر دبلوماسية أن توجيه الرئيس نبيه بري دعوة للموفد الأميركي آموس هوكستين لحضور جلسة انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني المقبل، هو ردّ على كلام المستشار مسعد بولس بوجوب تأجيل الجلسة .
ترصد مصادر دبلوماسية تحرّك الجيش الإسرائيلي على جبهة الجولان، بالتزامن مع الانهيار السريع لقوات النظام السوري.
مصادر دبلوماسية أميركية باتت شبه متأكدة من أن المبادرة الإماراتية لن تنجح في إقناع الرئيس السوري بترك إيران وعودته إلى الحضن العربي لأنه لن يأمن للتمدّد السني ومن الأفضل حالياً البقاء في موقع المتفرج.
البناء
قالت مصادر سياسية إن الهجوم المركز على مدينة حماة تمّ بتجميع كل القوات التي هاجمت حلب وأريافها بعدما حلّ مكانها الجيش التركي ومخابراته وميليشيات تركية تعمل معهما، وإن الرئيس التركي هو مَن أمر بالعملية استباقاً لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا غداً في قطر ويضع أوراقه على الطاولة للتفاوض، لأنه لا يستطيع مواصلة الهجوم بعد الاجتماع ويجب أن يحصل من الاجتماع على أفضل الأثمان الممكنة سياسياً، وهي مع حماة تختلف عنها بدون حماة.
تعتقد مصادر أمنية أن انسحاب الجيش السوري من حماة عائد بنسبة كبيرة لتقييم التركيبة السياسية في المدينة التي تشكل تاريخياً معقل تنظيم الإخوان المسلمين والخشية من أن تكون تعقيدات قتال الجيش في المدينة سبباً لخسارتها لهذا السبب، خصوصاً أن الحافزية للكثير من المهاجمين من أبناء المدينة لا تتوفر في مدن ومناطق أخرى، ولذلك فإن المعارك لن تتوقف على أطراف حماة لأن قدرات الجيش لا تزال جيّدة والدفاع عن حمص سوف يظهر ذلك.
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