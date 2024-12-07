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أسرار الصحف 07-12-2024
اسرار
2024-12-06 | 23:35
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أسرار الصحف 07-12-2024
نداء الوطن
يستعد مستشار مرجع حكومي سابق لنشر مذكراته قريباً، وفيها يتطرق إلى اتفاق 17 أيار، ومن المتوقَّع أن تحدِث هذه المذكرات ضجة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية.
يقول مصدر دبلوماسي إنه بات في حكم المؤكد أن جلسة التاسع من كانون الثاني لانتخاب رئيس لن تكون “مثمرة” كما توقَّع لها الرئيس بري، وأن الجلسة اللاحقة ستكون بعد العشرين من كانون الثاني.
تترقب أوساط دبلوماسية ما سيجري في السفارات السورية في عواصم العالم، وما إذا كانت ستشهد تحركات وإعلان مواقف بالتزامن مع ما يجري في سوريا.
الجمهورية
لوحظ غياب لافت لأكبر هيئة عربية جامعة عن أحداث دراماتيكية متسارعة تجري في دولة عربية.
كشف مسؤول أمني كبير عن توقيف عدد من مهربي المخدرات وفرار عدد آخر نشطوا لاستغلال حالات النزوح.
تبلغت عاصمة كبرى تأكيدات أن ملفا إنسانيا شائكا ً ذا أبعاد سياسية وأمنية أصبح شبه جاهز للإفراج عنه.
اللواء
ما تزال دولة اقليمية على أساس محور معروف، تنأى بنفسها عن الدخول مباشرة بالصراعات الدائرة في المنطقة!
لم يحدث أي تقارب بين الأفرقاء المسيحيين، للتفاهم على اسم أو إثنين كمرشحين للرئاسة الأولى.
تزايدت المخاوف من العودة الى نظام ساد خلال فترة الانتداب، من تقسيم سوريا الى 5 دويلات، بهويات طائفية ومذهبية.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
07-12-2024
أسرار الصحف المحلية 6-12-2024
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