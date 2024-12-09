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أسرار الصحف 9-12-2024
اسرار
2024-12-08 | 23:33
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أسرار الصحف 9-12-2024
النهار
غاب عن السمع كل وجوه قوى الممانعة في لبنان لتجنب التعليق على الحدث السوري في ظل التطورات التي فاجأت الجميع بسرعتها.
في معلومات وزير سابق ان الرئيس بري والرئيس ميقاتي وعددا من المسؤولين وافقوا الادارة الاميركية على انتخاب قائد الجيش لكنهم يمارسون سياسة التقية لئلا يحرقوا حظوظه ويزيدوا اعداءه قبل الموعد المحدد.
في حين كان مقربون من المرشح الرئاسي سليمان فرنجيه يتحدثون قبل ايام عن تقدم غير معلن في حظوظه الرئاسية بدا ان تطورات الأمس ستطيح بكل حظوظه الممكنة اذ فرغت الساحة من الحلفاء ان في لبنان أو في سوريا.
يقول ناشط سياسي أميركي لبناني في واشنطن ان مسؤولاً اعلمه بأن الرئيس نبيه بري حمّل موفدا رسالة مفادها انه يضمن انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني المقبل اذا انحصر الترشيح بأحد اسمين: سليمان فرنجية، او المدير الاسبق لمخابرات الجيش جورج خوري.
قال سفير سابق ان ايران ستبادر سريعاً الى مفاوضات مع اميركا – ترامب بعدما بدأت تلمس ان لهيب النار يقترب منها ويهدد بإحراقها بعد ضرب حركة "حماس" و"حزب الله" والنظام السوري، ولم يعد لديها قوة تحركها سوى "الحشد الشعبي" في العراق.
الجمهورية
كَثُرت الأسئلة وتضاربت الروايات حول أسباب انهيار النظام في سوريا بسرعة قياسية ومفاجئة.
تتّجه الأنظار هذا الأسبوع إلى رؤية مدى جاهزية وفاعلية لجنة المراقبة على لجم الانتهاكات الإسرائلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وُضعت أماكن معينة تحت المراقبة في إطار تدابيراحترازية لعدم حصول تداعيات أمنية نتيجة تطوّر كبير حصل في دولة مجاورة.
اللواء
من المنتظر أن يصدر ديوان المحاسبة، قبل نهاية العام الحالي، حكماً نهائياً بقضية مالية في وزارة خدماتية أساسية توالى عليها عدد من الوزراء، وأثارت لغطاً سياسياً واسعاً!
وصف قطب سياسي تحرك جبران باسيل الأخير بإتجاه مرجعيات وقيادات إسلامية، بمثابة «عملية غسيل» لما علق في مسيرته من آثار المرحلة السابقة، خاصة في فترة العهد العوني!
من المتوقع أن يبدأ «غربال» العواصم المعنية بالوضع اللبناني حركته لغربلة الأسماء العشرة المتداولة في البورصة الرئاسية، وذلك على خلفية المواصفات التي حددتها الخماسية سابقاً، وفي مقدمتها أن لا يشكل الرئيس تحدياً لأحد، ولا يكون محسوباً على أي طرف سياسي أو حزبي!
البناء
لاحظت مصادر إعلاميّة أن الحشود التي خرجت تحتفل برحيل نظام الرئيس بشار الأسد كانت بالمئات فقط في ساحات دمشق وحلب وحمص وأن حماة وحدَها شهدت حشوداً بالآلاف ما يعني أن الشعب السوريّ يراقب الوضع ومَن لم يكن جزءاً من مؤيّدي النظام ليس من مؤيّدي تشكيلات المعارضة.
قرأت مصادر دبلوماسيّة في كلام الرئيس الأميركي عن الحكم على المواقف بالنسبة للوضع الجديد في سورية وإشارته الخاصة لمن أسماهم جيران سورية والمقصود كيان الاحتلال، كما هو واضح، رسالة مباشرة لجبهة النصرة أن رفعها عن لوائح الإرهاب ممكن، لكنه مشروط بمدى استعدادها للذهاب بعيداً في تلبية الطلبات الإسرائيليّة.
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