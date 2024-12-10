أسرار الصحف 10-12-2024

النهار



- أدى الاقبال على النزوح السوري باتجاه لبنان الى مواجهات عند معبر المصنع بسبب امتناع عناصر الامن العام اللبناني عن تسهيل مرورهم.



- يؤكد قادمون من دمشق قريبون من الثنائي، أن الصورة التي ينقلها الاعلام عن التسامح مع المكونات السورية غير دقيق اذ ثمة اعمال انتقام وقد شوهدت جثث كثيرة في الشوارع لم يجرؤ أحد على رفعها.



- تسود في اوساط العشائر البعلبكية حالة نقمة شديدة على "حزب الله" بعد الاطلاع على حجم الضحايا والخسائر واقتصار نشاط الحزب على الاحصاء وسداد الحد الأدنى غير المقبول للعيش الكريم.



- وصف مرجع نيابي اعلاميين يقدمون أنفسهم بأنهم يديرون مراكز اعلامية بـ"المنجمين وتبين أن مراكزهم غير موجودة وتعمل على شكل دكاكين".



- تخشى المعارضة من إصرار مرجع نيابي على انتخاب الرئيس في التاسع من كانون المقبل، عبر الوصول إلى تهريبة قبل أن يدخل ترامب إلى البيت الأبيض.



- يقول ناشط سياسي أميركي لبناني في واشنطن إنّ مسؤولاً أعلمه بأنّ الرئيس نبيه بري حمّل موفداً رسالة مفادها بأنّه يضمن انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني المقبل إذا انحصر الترشيح بأحد اسمين: سليمان فرنجية، أو المدير الاسبق لمخابرات الجيش جورج خوري.





الجمهورية



- تسرّبت أعداد كبيرة من أجهزة مخابرات أجنبية في دمشق ومناطق حساسة في مهام سرّية متنوّعة حسب أهداف كل منها.



- عُلم أنّ وفداً من سفارة دولة كبرى زار أخيراً شخصية سياسية بيروتية عريقة هي بعيدة من الأضواء منذ فترة طويلة.



- كشف مسؤول حزبي أنّ رئيس حزبه يدرس ترشيح نفسه رسمياً لانتخابات رئاسة الجمهورية.





اللواء



- يجري رسم سيناريوهات تجمع بين ما قبل أحداث 8 ك1 الحالي وما بعدها، لجهة مقاربة ممكنة، بأقل الخسائر للملف الرئاسي، بتسمية مرشح، من خارج النادي المتداول بين الأطراف.



- تتزايد الإغراءات لدفع شبان من بيئة غالباً ما تبتعد عن الوظيفة العامة، للالتحاق بدورات التطوُّع لإعادة التوازن على قاعدة المناصفة نسبياً.



- ترصد جبهات دولية إمكان تهريب أموال إلى لبنان، من بلد مجاور، في ضوء الخضات الجارية هناك.





البناء



- قال مصدر دبلوماسي إن الضوء الأخضر الأميركي الذي حصلت عليه تركيا بعد دخول الجماعات المسلحة إلى حلب لمواصلة العملية نحو دمشق، كان مشروطاً بشرطين الأول سوريا منزوعة السلاح، والثاني البنية الكردية المسلحة شرقاً خط أحمر، وإن ما يجري من غارات جوية لتدمير قدرات سورية العسكرية بمعزل عمن يحكمها هو ترجمة للشرط الأول وما يجري من تسليح لجماعة قسد أميركياً هو ترجمة للشرط الثاني، وإن تركيا سوف تكون أمام تغوّل إسرائيلي لا يفسح لها المجال أمام أحلام السلطنة لأن المنطقة لم تتسع لقوتين كبيرتين مثل إيران وإسرائيل ولن تتسع لتركيا وإسرائيل، ولذلك فإن التوقعات تقول إن الحالة الكردية المتضخمة سوف تدق الأبواب التركية قريباً.



- قالت مصادر إعلامية إن حجم مأساة السجون وما تكشف عنه لا يلقى هذا الاهتمام الإعلاميّ لأسباب إنسانية بل للتغطية على الاهتمام بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مئات الغارات التي تدمّر مقوّمات دولة سورية مقتدرة ومتقدّمة في الصناعات العسكريّة الثقيلة يُراد لها أن تصبح من الماضي ولا يُسمَح بعدها إلا بسلاح شرطة للجيش السوريّ، كما هو الحال في لبنان توازيها التوغلات الإسرائيلية البرية على قاعدة ضمّ الجولان نهائيّاً، كما قال بنيامين نتنياهو واهتمام بمنطقتي نفوذ كبيرتين جنوباً وشمالاً للتعامل مع سوريا مثل الضفة الغربية بمناطق أ وب وج.