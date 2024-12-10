الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 10-12-2024

اسرار
2024-12-09 | 23:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 10-12-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 10-12-2024

النهار

- أدى الاقبال على النزوح السوري باتجاه لبنان الى مواجهات عند معبر المصنع بسبب امتناع عناصر الامن العام اللبناني عن تسهيل مرورهم.

- يؤكد قادمون من دمشق قريبون من الثنائي، أن الصورة التي ينقلها الاعلام عن التسامح مع المكونات السورية غير دقيق اذ ثمة اعمال انتقام وقد شوهدت جثث كثيرة في الشوارع لم يجرؤ أحد على رفعها.

- تسود في اوساط العشائر البعلبكية حالة نقمة شديدة على "حزب الله" بعد الاطلاع على حجم الضحايا والخسائر واقتصار نشاط الحزب على الاحصاء وسداد الحد الأدنى غير المقبول للعيش الكريم.

- وصف مرجع نيابي اعلاميين يقدمون أنفسهم بأنهم يديرون مراكز اعلامية بـ"المنجمين وتبين أن مراكزهم غير موجودة وتعمل على شكل دكاكين".

- تخشى المعارضة من إصرار مرجع نيابي على انتخاب الرئيس في التاسع من كانون المقبل، عبر الوصول إلى تهريبة قبل أن يدخل ترامب إلى البيت الأبيض.

- يقول ناشط سياسي أميركي لبناني في واشنطن إنّ مسؤولاً أعلمه بأنّ الرئيس نبيه بري حمّل موفداً رسالة مفادها بأنّه يضمن انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني المقبل إذا انحصر الترشيح بأحد اسمين: سليمان فرنجية، أو المدير الاسبق لمخابرات الجيش جورج خوري.


الجمهورية

- تسرّبت أعداد كبيرة من أجهزة مخابرات أجنبية في دمشق ومناطق حساسة في مهام سرّية متنوّعة حسب أهداف كل منها.

- عُلم أنّ وفداً من سفارة دولة كبرى زار أخيراً شخصية سياسية بيروتية عريقة هي بعيدة من الأضواء منذ فترة طويلة.

- كشف مسؤول حزبي أنّ رئيس حزبه يدرس ترشيح نفسه رسمياً لانتخابات رئاسة الجمهورية.


اللواء

- يجري رسم سيناريوهات تجمع بين ما قبل أحداث 8 ك1 الحالي وما بعدها، لجهة مقاربة ممكنة، بأقل الخسائر للملف الرئاسي، بتسمية مرشح، من خارج النادي المتداول بين الأطراف.

- تتزايد الإغراءات لدفع شبان من بيئة غالباً ما تبتعد عن الوظيفة العامة، للالتحاق بدورات التطوُّع لإعادة التوازن على قاعدة المناصفة نسبياً.

- ترصد جبهات دولية إمكان تهريب أموال إلى لبنان، من بلد مجاور، في ضوء الخضات الجارية هناك.


البناء

- قال مصدر دبلوماسي إن الضوء الأخضر الأميركي الذي حصلت عليه تركيا بعد دخول الجماعات المسلحة إلى حلب لمواصلة العملية نحو دمشق، كان مشروطاً بشرطين الأول سوريا منزوعة السلاح، والثاني البنية الكردية المسلحة شرقاً خط أحمر، وإن ما يجري من غارات جوية لتدمير قدرات سورية العسكرية بمعزل عمن يحكمها هو ترجمة للشرط الأول وما يجري من تسليح لجماعة قسد أميركياً هو ترجمة للشرط الثاني، وإن تركيا سوف تكون أمام تغوّل إسرائيلي لا يفسح لها المجال أمام أحلام السلطنة لأن المنطقة لم تتسع لقوتين كبيرتين مثل إيران وإسرائيل ولن تتسع لتركيا وإسرائيل، ولذلك فإن التوقعات تقول إن الحالة الكردية المتضخمة سوف تدق الأبواب التركية قريباً.

- قالت مصادر إعلامية إن حجم مأساة السجون وما تكشف عنه لا يلقى هذا الاهتمام الإعلاميّ لأسباب إنسانية بل للتغطية على الاهتمام بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مئات الغارات التي تدمّر مقوّمات دولة سورية مقتدرة ومتقدّمة في الصناعات العسكريّة الثقيلة يُراد لها أن تصبح من الماضي ولا يُسمَح بعدها إلا بسلاح شرطة للجيش السوريّ، كما هو الحال في لبنان توازيها التوغلات الإسرائيلية البرية على قاعدة ضمّ الجولان نهائيّاً، كما قال بنيامين نتنياهو واهتمام بمنطقتي نفوذ كبيرتين جنوباً وشمالاً للتعامل مع سوريا مثل الضفة الغربية بمناطق أ وب وج.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 9-12-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-12-08

أسرار الصحف 9-12-2024

LBCI
اسرار
2024-12-06

أسرار الصحف 07-12-2024

LBCI
اسرار
2024-12-05

أسرار الصحف المحلية 6-12-2024

LBCI
اسرار
2024-12-03

أسرار الصحف 04-12-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-12-08

أسرار الصحف 9-12-2024

LBCI
اسرار
2024-12-06

أسرار الصحف 07-12-2024

LBCI
اسرار
2024-12-05

أسرار الصحف المحلية 6-12-2024

LBCI
اسرار
2024-12-04

اسرار الصحف 05-12-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:11

الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين

LBCI
صحف اليوم
00:00

مصدر قيادي معارض لـ"الجمهورية": على "حزب الله" أن يلبنن توجّهاته

LBCI
أخبار دولية
2024-12-04

معلومات مخابرات أميركية لرويترز: حزب الله يسعى لإعادة بناء قدراته على المدى البعيد

LBCI
صحف اليوم
00:26

مصادر عين التينة لـ"الجمهورية": للتخلّي عن العنتريات والمزايدات والرهانات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:52

المصنع شهد ازدحاما في اليومين الماضيين..واليوم حركة عبور عادية

LBCI
أخبار دولية
02:21

اسرائيل تستهدف قواعد عسكرية في العمق السوري

LBCI
أخبار دولية
16:53

نتنياهو يؤكد استمرار الحرب على غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

Spinneys Home تحدٍّ جديد نحو مستقبل واعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

أكبر مؤتمر للعملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينطلق من أبوظبي

LBCI
أمن وقضاء
13:40

مصير اللبنانيين المسجونين في سوريا مجهول... وعلى الدولة التحرك للحد من المعلومات المضللة والإستغلال!

LBCI
أخبار دولية
13:38

مديرة قسم التوثيق في الشبكة السورية لحقوق الإنسان: الدفاع المدني مستمر في البحث عن ناجين

LBCI
أخبار دولية
13:36

تركيا: مستعدون لمساعدة سوريا والوقوف إلى جانب السوريين في هذه المرحلة

LBCI
أخبار دولية
13:34

يعود إلى الحقبة السوفييتية… قصة سجن صيدنايا ومبناه الأحمر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:21

تدافع عند نقطة المصنع ومحاولات لسوريين للدخول الى لبنان عبر مركز الامن العام (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:53

معلومات للـLBCI: فوج الحدود البري واستخبارات الجيش مع فوج التدخل أوقفوا ٣٤٠ شخصًا سوريًا دخلوا عبر طرقات التهريب بين المصنع ووداي عنجر

LBCI
خبر عاجل
14:44

مصدران أمنيان سوريان لرويترز: إسرائيل قصفت قواعد جوية رئيسية في سوريا ودمّرت بنية تحتية وعشرات الطائرات الهليكوبتر والمقاتلات

LBCI
خبر عاجل
05:32

الجيش الإسرائيلي: مقتل أربعة من جنودنا في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
13:22

القرار اللبناني تجاه النزوح السوري...

LBCI
أخبار لبنان
07:21

وصول الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي الى منطقته في شكا (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:26

الجيش يُعلن حاجته إلى تعيين تلامذة رتباء من الذكور والاناث

LBCI
خبر عاجل
13:07

مصادر أمنية سورية لرويترز: ضربة إسرائيلية إستهدفت منشأة دفاع جوي قرب ميناء اللاذقية على البحر المتوسط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More