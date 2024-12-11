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أسرار الصحف 11-12-2024
اسرار
2024-12-10 | 23:30
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أسرار الصحف 11-12-2024
النهار
بدا ان كل الذين ناصروا النظام الأسدي أنكروه سريعاً وبدأ كل طرف يعدد مآخذه ويعلن عن نصائح أسداها له سابقاً.
بعد الضجة التي أثارها تعليق ضد النظام لحساب يخض زوجة ماهر الاسد تم اقفال الحساب الرقمي امس من دون تأكيد اذا كان مخترقاً او يعبر عن صاحبته.
تتزاحم أسماء المرشحين الرئاسيين هذه الايام وتكثر حركة الاتصالات والزيارات في لبنان وخارجه.
تراجع مستوى الأمل لدى عائلات لبنانية بعدما تم تأكيد عدم وجود طبقات مخفية تحت الارض في سجون سوريا وخصوصا في سجن صيدنايا الشهير ما يعني عدم وجود سجناء اخرين منتظرين.
يؤكد ديبلوماسي سابق ان الاتفاق الذي نص على وقف اطلاق النار مع اسرائيل لم يتوقف عند هذا الحد، وانما تم الاتفاق خلاله على المرحلة التالية بما فيها انتخاب رئيس جديد في الموعد المحدد.
بعد غياب عن الحدود من الجهة السورية حضر أمس عدد من المسلحين عند معبر العريضة وعملوا على تنظيم انتقال عدد من السوريين رغم وعورة المكان بسبب الحفر التي سببها القصف الاسرائيلي.
يحاذر عدد كبير من اللاجئين السوريين في لبنان العودة الى بلادهم لأسباب عدة أهمها احتمال عدم تمكنهم من العودة الى لبنان فيما لو تم اقفال الحدود أمامهم.
الجمهورية
يجري تحضير خطة لمعالجة جذرية لمشكلة حيوية يعاني منها كثير من اللبنانيين منذ سنوات، في قطاع حيوي اقتصادي ومالي.
أعد مجلس معني إحصاءات مفصلة ودقيقة جداً للأضرار التي ألحقها العدوان الإسرائيلي، وخططا لإعادة الإعمار والترميم.
أعربت شخصية سياسية لها اتصالات دولية مهمة عن تفاؤلها بالمرحلة المقبلة في لبنان، وتوقعت أن ينتقل البلد إلى مرحلة ربيعية مع فصل الربيع المقبل.
اللواء
اختفت العملات الأجنبية من مؤسسات الصيرفة في شارع الحمراء بعضها، على خلفية انتشار «دولارات مزيفة» من فئتي الخمسين والمائة، في حين امتنعت غالبية المؤسسات عن التداول في عمليات الصرف..
تخوفت مصادر أمنية لبنانية، من تزايد لجوء مجموعات من الفارين، كانت محسوبة على النظام السابق في سوريا، إلى لبنان.
ما يزال دبلوماسيون من الخماسية، يرجحون أن يخرج الدخان الأبيض من ساحة النجمة يوم 9 ك2 2025، ويصبح للبنان رئيساً..
البناء
لاحظ مصدر دبلوماسي أن اتجاهاً متسارعاً لطي صفحة الصراع الدموي الذي سيطر على المشهد السوريّ وتجاوز اصطفافات الصراع يجري من جميع الدول والأطراف الخارجية والداخلية التي كانت تؤيّد نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتأكيد انفتاحها على المشهد السوري الجديد والسعي لفتح صفحة تعاون، بما في ذلك روسيا وإيران وحزب البعث في سورية، بما يؤكد ما تمّ الحديث عنه حول التسوية التي سبقت مشهد دمشق الجديد، بينما لا يزال الحلف المناوئ للنظام السابق داخل سورية وخارجها يتصرّف ببطء نحو إظهار مناخ التسوية ولو أن بعض إجراءاتها وضماناتها تظهر تباعاً ولو دون صخب إعلاميّ، واعتبر أن ذلك عائد إلى أن الفريق الذي وقف مع النظام السابق يشعر بالخسارة ويريد تخفيف وطأتها بتسريع التطبيع وإظهار التسوية بينما الفريق الآخر يشعر بالانتصار ويخاطب جمهوره من موقع المنتصر ولا يريد لمناخات التسوية أن تُفسد عليه قطف ثمار التفرّد بالمشهد كمنتصر ولا يفسد عليه هذا التفرّد إلا التفرّد الإسرائيلي بقطف ثمار مقابلة كانت ضمن تسوية موازية.
يعتقد خبراء استراتيجيون أن نشوء دولة كرديّة من نواة الشمال السوريّ يشكّل المشروع الاستراتيجيّ لقادة كيان الاحتلال، وأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي كان ينوي الانسحاب من سورية وتفكيك الكانتون الكردي سوف يزيد قواته هناك ودعمه لدولة كردية تمتد إلى العراق وتركيا، انطلاقاً من أن هذا المشروع يشكل أهم مدخل للوصول إلى ايران بمعركة تملك فرصة العبث بالنسيج الاجتماعي الإيراني ولا يهم إن دفعت تركيا الثمن أو ترتب على ذلك العبث باستقرار العراق.
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