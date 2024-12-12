أسرار الصحف المحلية 12-12-2024

النهار



تردد ان كثيرين من ابناء العشائر استولوا على اسلحة وذخائر تخص "حزب الله" بعد القصف الذي طال منطقة بعلبك الهرمل ورفضهم التجاوب مع طلبات اعادتها فيما ردد البعض ان هؤلاء باعوها مباشرة الى جهات خارج الحدود.



بعد الغاء عدد كبير من التسميات التي تخص عائلة الأسد في لبنان عام 2005 اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري من المتوقع ان يتم تناسي ما بقي منها في مناطق تخص “حزب الله” وان لم تعمد بلديات موالية للثنائي الى الغاء تلك التسميات.



يتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مواقف للرئيس ميشال عون بعد عودته من زيارة سوريا وتأكيده نقلا عن بشار الاسد بأن لا معتقلين في سوريا وتبنيه هذا الموقف آنذاك.



لوحظ ان شخصيات سياسية لبنانية غابت عن االتعليق على الحدث السوري بعدما كانت تعلق على احداث تحصل في افريقيا وفي اميركا اللاتينية.



أسفت فاعليات طرابلسية للشائعات التي ترددت عن رغبة اهالي المدينة للانضمام الى الثورة السورية والتنسيق مع الفصائل المسلحة لمجرد احتفالهم ابتهاجاً بسقوط نظام حزب البعث الذي عانوا من ظلمه طويلا.



الجمهورية



وصف ديبلوماسي عربي عريق السنة الجديدة بأنّها سنة انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وورشة إصلاحات وإعادة إعمار واستثمار.



لم تنجح كل محاولات التقريب بين حزبَين كبيرَين لا حول الاستحقاقات الداهمة ولا حول مستقبل العلاقة بينهما، لانّ كلاً منهما يكمن للآخر بغية تقليص نفوذه ضمن البيئة الواحدة التي ينتميان إليها.



بدأت تتكشف بعض أسرار أكبر مفاجأة أدّت إلى تحوّل استراتيجي وتاريخي في دولة مجاورة.



اللواء



حسب معلومات لدى المعنيِّين، فإن تعثراً مالياً، ربما أصاب مشروع المساعدات المخصَّصة للذين تعرضت منازلهم للأضرار أو حتى الذين فقدوا بيوتهم ومحلاتهم وممتلكاتهم.



كشف مصدر «صيرفي» عن أن المبلغ الذي دخل إلى الأسواق اللبنانية من الدولارات المزوَّرة، لا يقل عن 6 ملايين دولار..



حسب معلومات متوافرة من مصادر ثقة أن لدى «الثنائي الشيعي» 3 مرشحين ضمن سياق أولويات، بينهم مدني وعسكريان.



البناء



قالت مصادر أمنية على صلة بعمل اللجنة الخماسية التي تشرف على تطبيق وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال إن بدء جدول انسحاب الاحتلال من مدينة الخيام وانتشار الجيش اللبناني فيها يمنح تطبيق الاتفاق مصداقية أعلى لخصوصيّة المدينة وموقعها الجغرافي على حدود إصبع الجليل من عدة نقاط وانطلاقاً من حجم المعارك التي دارت حولها وداخلها.



قالت مصادر دبلوماسية إن الكلام العلني للإمام الخامنئي عن دور تركيا في التطورات السورية الأخيرة وربط هذا الدور بوجود مخطط أميركي إسرائيلي ولو أنه تفادى التسمية وتحدّث عن دولة جارة لسورية معلوم أنها تركيا يعني أن أزمة كبرى بانتظار العلاقة التركية الإيرانية، ومثلها على الأرجح العلاقة الروسية التركية، بعد الكلام الصادر عن المفكر الكسندر دوغين المقرّب من الكرملين الذي يتحدّث عن خيانة تركيا للعلاقة بروسيا وقوله إنها لن تمرّ دون حساب.



نداء الوطن



يواظب سفير دولة كبرى على إرسال أسماء مرشحة من قوى 8 آذار لبلاده على اعتبارهم الأوفر حظاً للرئاسة ما دفع خارجية بلاده إلى الاستفسار من الدبلوماسية اللبنانية عن جديّة هذه الأسماء والتأكيد على عدم التدخل في الشأن اللبناني وأن السفير يعمل وفق هواه.



تبين داخل ثكنات الجيش السوري وجود عدد كبير من الحصص الغذائية التي كانت ترسلها الأمم المتحدة كمساعدات للسوريين النازحين داخل البلاد.



عمد مسؤول عربي رفيع في إحدى الدول العربية الفاعلة إلى تأخير استقباله لرئيس دولة أوروبية قرابة ساعة ونصف الساعة، ما أثار امتعاض الرئيس الضيف، لكنه كتم غيظه بسبب الصفقات التي وقعتها شركات بلاده مع شركات تلك الدولة العربية.





