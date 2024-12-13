أسرار الصحف المحلية 13-12-2024

النهار



يردد سفير عربي تتمثل دولته في المجموعة “الخماسية” ان الرئيس بري مصمّم على انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني المقبل اذا تجاوبت الكتل مع دعوته.



يعمل مقربون من سياسيين من على شكل سماسرة لتتمكن شركات على صلة بهم لرفع ركام المباني المدمرة في الضاحية الجنوبية وردم البحر بها.



عُلم أن الحضور الى لبنان زمن الاعياد لا يقتصر على دول الخليج بل من دول الانتشار في أميركا وكندا وأستراليا، باعتبار أن عائلات لبنانية كثيرة لم تتمكن من قضاء الصيف في لبنان بسبب الحرب.



بدأت وجوه سنية في بيروت ودوائر اخرى تتحضر للانتخابات النيابية المقبلة وخصوصاً اذا كانت مبكرة بعد كلام رئيس “القوات” سمير جعجع.



تتزايد الشكاوى من السياسات التي تعتمدها رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مي دبّاغ، بإعتبارها “تنطلقُ من اعتبارات شخصية في التفرّد بإصدار القرارات، ولا تقيم عملياً اعتباراً لأعضاء اللجنة”، وسط تساؤل عن اثر تلك الخطوات على الاستقرار النقدي القائم او هي ترجمة لاندفاعة سياسية في التصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال.



يترقب دبلوماسيون غربيون بعناية اعضاء المجلس الدستوري اذا تغيب أي منهم وفرط نصاب جلساته الذي يؤدي الى عدم البحث في الطعن المقدم على التجديد لقضاة من بينهم القاضي علي ابراهيم في الجلسة النيابية الاخيرة.



الجمهورية



أبدت هيئات أوروبية مالية تفاؤلها المبدئي بالمستقبل الاقتصادي للبنان، وانعكس ذلك على تحسن أسعار أسهم اليوروبوندز ولَو بشكل رمزي.



تزور شخصية أمنية-سياسية بارزة عواصم إقليمية لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة طال انتظارها، ويجري تسريع العمل على إنجازها.



عُلِم أنّ نائباً من حزب بارز ينكَبّ على إعداد نَصّ قانوني سيُعرَض على مجلس النواب لتنظيم عملية إعادة الإعمار.



اللواء



توقف التعامل نهائياً لدى غالبية شركات تحويل الأموال بعد خضة الـ50 دولاراً المزيفة، وترك المجال مفتوحاً أمام البيع والشراء عبر السوبر ماركات والمحلات التجارية.



لم يتمكن رئيس تيار معروف من انتزاع كلمة حول الشخصية البديلة لمرشحَين يعارضهما، من قِبل مرجع كبير..



تخشى مصادر معنية من إشكالات حدودية على خلفية النزوح باتجاه لبنان، والسماح لمجموعات بالدخول والمغادرة عبر المرافق الشرعية..



نداء الوطن



تستعدّ قطر لإيفاد وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد الخليفي إلى لبنان في إطار مسعى يواكب مبادرة مجموعة الدول الخمس لانتخاب رئيس الجمهورية، وسيلتقي الخليفي عدداً من المسؤولين اللبنانيين، عارضاً أفكاراً جديدة في الملف الرئاسي.



عُقد اجتماع بعيداً من الأضواء بين أحد المرشحين المعروفين وبين أحد سفراء الخماسية في منزل الأخير، وبطلب منه. وجاء هذا الاجتماع بعدما تكثّف التداول باسم المرشح وتراجعت أسهم مرشح جدي آخر.



يستطلع مسؤولون أمنيون سابقون حالة وثائق الاستخبارات في سوريا، وما إذا كانت أتلفت أو بقيت في حالة جيدة، ويخشون من أن تُكشف هذه الوثائق وتظهر أدوارهم بالشراكة مع السوريين.



البناء



قال مصدر دبلوماسي أوروبي في بيروت إنه بالقياس للفارق بين المناخ الإعلامي المتعلق بالمعتقلين اللبنانيين في سورية والحقائق التي أظهرتها الأحداث فإن الدول الأوروبية لن تتسرّع بتبني ما تشهده شاشات القنوات العربية من تقارير عن السجون ليس فيها إلا روايات وأرقام بلا توثيق وسوف تنتظر قيام الهيئات المعنية بهذا الملف أوروبياً وأممياً بتوثيق وإصدار تقارير يمكن الاعتماد عليها للإدلاء بموقف قانونيّ منها.



أشاد سفير دولة أوروبيّة بالصبر الذي يتبعه حزب الله في التعامل مع الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن ذلك يسهّل الحفاظ على الاتفاق من جهة ويمنح الحزب مصداقية في التعهدات التي يقطعها من جهة مقابلة، مستغرباً السلوك الإسرائيلي الذي يُحرج الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية بإظهار أن سلاح المقاومة هو الذي يحمي الجنوبيين، لكنه يُحرج المجتمع الدولي وأميركا خصوصاً بإظهار أن لا قيمة للضمانات التي تقوم بتقديمها حول ضبط الانتهاكات الإسرائيلية بما يُقدّم خدمة كبرى تعزّز منطق حزب الله دون أن يحقق لـ»إسرائيل» أي مكاسب.