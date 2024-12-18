أسرار الصحف 18/12/2024

النهار



يشكو زوار العاصمة السورية دمشق من ارتفاع أسعار سيارات التاكسي والفنادق بعد ازدياد الإقبال الأجنبي عليها وجوع السوق السوري إلى العملة الصعبة.



يقول مسؤول سابق إن احتلال إسرائيل أجزاء من جبل الشيخ يعفي لبنان من احتلال أرضه إذ أنه إضافة إلى الموقع الاستراتيجي البالغ الأهمية فإن الثلوج والمياه الغزيرة متوافرة بكثرة.



قال نائب تغييري إنه لا يمكن انتخاب قائد الجيش في جلسة 9 كانون الثاني المقبل لأنه يحتاج حكماً إلى تعديل دستوري ولا يمكن التشريع في جلسة مخصصة للانتخاب وبالتالي إذا وجد إصرار عليه فيعني ذلك أن الرئيس بري سيكون ملزماً إقفال الجلسة وتحديد موعد لأخرى تشريعية.



لا تزال قضية اللبنانيين العالقين في العراق من دون حل خصوصاً أنهم لا يجرؤون على العودة برّاً عبر سوريا، وقد رفضت شركة طيران الشرق الأوسط نقلهم مجاناً كما تقول مصادر الثنائي الشيعي.



استجاب المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري للشكاوى المرفوعة أمامه بحق مدير مركز المصنع الحدودي فاستبدله بآخر وآحاله إلى التحقيق.



على الرغم من عودة النازحين إلى مناطقهم إلا أن أسعار الإيجارات لم تنخفض في عدد كبير من المناطق.



الجمهورية



رأى سياسي بارز أنّ الأوراق الرئاسية الحقيقية لن يُكشف عنها إلاّ قبل الاستحقاق بأيام معدودة.



تتّجه الأنظار إلى شخصية بارزة تزور لبنان قريباً للعب دور حاسم في تحديد خيار استراتيجي يستأثر باهتمام كبير من اللبنانيّين.



قال ديبلوماسي بارز إنّ حدود التغيير الكبير في لبنان ليس بالضرورة أن يكون في حجم التغيير الهائل في منطقة الشرق الأوسط.



اللواء



يروي دبلوماسي لبناني، عمل في المفاوضات الدولية، باسم الأمم المتحدة، أن لبنان واجه صعوبات بإقناع العالم الغربي بموقفه، إبان حرب ما سُمِّي «بالإسناد»!



سمع مرجع رفيع تلميحات «واضحة جداً»، وفقاً لمصدر مطَّلع، حول المرشح الرئاسي الذي ترغب بإيصاله «مجموعة الخمس»..



لم يُعرف بعد بالضبط دور وتأثير فرنسا بلجم الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بالجنوب، لكن المصادر الفرنسية تؤكد أنها تنسق كل الخطوات مع الجانب الأميركي وتضغط عبره لوقف الخروقات؟



نداء الوطن



استغربت أوساط إعلامية أن يكون الذين اعتدوا على الزميل داوود رمال طلقاء، ولم يتم توقيفهم، على رغم معرفة مكان إقامتهم، ويقول معنيون بهذا الملف إن المعتدين يتجولون بأسلحتهم وكأنهم مطمئنون إلى أنهم يتمتعون بحصانة حزبية تحول دون توقيفهم.



يشهد هذا الأسبوع ولادة تجمّعين "إنقاذيّين" يضمّان نخباً شيعية وعلمانية ويسارية.



عاد التباين بين بعض الدول العربية على خلفية الموقف من أحداث سوريا لجهة سقوط نظام الأسد وتولّي أحمد الشرع السلطة، وخلفية التباين تكمن في أن بعض الدول العربية بقي يراهن على بقاء الرئيس بشار الأسد حتى قبل أيام معدودة من سقوطه.



البناء



قال مصدر دبلوماسي إن التقرير الذي قدمه المبعوث الأممي غير بيدرسون عن الوضع في سورية أمام مجلس الأمن أثار القلق والوجوم لدى ممثلي الدول الغربية التي كانت تشعر بنشوة الانتصار بإسقاط النظام السابق. فما عرضه بيدرسون يقول إن سورية هي صندوق باندورا الذي تمّ فتحه ولن يستطيع أحد السيطرة على ما يخرج منه محدداً ثلاث معضلات يصعب ضبطها: وهي الصراع الكردي التركي، والانقسام الحاد داخل المجموعات المسلحة، والتشدد الإسرائيلي بتحقيق مكاسب أمنية وجغرافية فورية من التغيير في سورية. ما يعني أن فوضى غير خلاقة سوف تحكم سورية.



قالت مصادر نيابية لبنانية إن المرشحين الذين يجري التداول بأسمائهم لرئاسة الجمهورية لا يملكون كتلاً نيابية ثابتة بحيث إن مرشحاً يملك عدداً من الأصوات ويسعى إلى زيادته، بل كلهم حاصل تقاطعات تبحث عن توافق خارجي وداخلي على اسمائهم باستثناء اسمي سليمان فرنجية وسمير جعجع، حيث لا يزال الأول يحظى بدعم الثنائي إلى أن يتم التوافق على اسم يملك فرص الفوز بأغلبية ساحقة. بينما يملك الثاني تأييد نواب القوات اللبنانية بالتأكيد إلى حين التوافق على اسم تتبناه المعارضة التي تفككت بعد ترشيح نعمت افرام، وأنه بين الأسماء الممكن التوافق عليها يتقدّم قائد الجيش الذي يحتاج إلى شبه إجماع وليس مجرد توافق تعطله فيتوات قوية، ويليه مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري الذي تتبنّاه قطر ولا تزال السعودية متردّدة في السير فيه. بينما يقال إن واشنطن تعارض ترشيحه لحساب دعمها ترشيح قائد الجيش.