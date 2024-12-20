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أسرار الصحف 20-12-2024
اسرار
2024-12-19 | 23:26
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أسرار الصحف 20-12-2024
النهار
لم يجرؤ أحد من المسؤولين الأمنيين اللبنانيين أو السلطة السياسية التي يتبعون لها عن الإفصاح عن حقيقة وجود مسؤولين سوريين هاربين إلى لبنان خصوصاً بعد إبلاغ صحافيين سوريين عبر تلفزيونات محلية عن أسماء هؤلاء وأماكن وجودهم المحتملة من دون أن يتحرك الأمن ولا القضاء.
علّق نائب على تصرف زميله رئيس لجنة الإعلام والاتصالات إبراهيم الموسوي حيال القوى الأمنية وكلامه عن الحريات الإعلامية وهو ينتمي إلى حزب حظر بث المحطات التلفزيونية في مناطق نفوذه واشتهر بما بات يعرف بـ"السحسوح" الذي يقمع كل تعبير حر ويجبر أصحابه على العودة عن آرائهم والاعتذار تحت الضغط.
الجمهورية
كشفت شخصية سياسية أنّها سمعت من سفير دولة خليجية حرصاً على موقع مكوّن لبناني في التوازنات الداخلية على رغم من العلاقة السيئة لتلك الدولة مع أحد أطراف هذا المكوّن.
عُرِض على رئيس حزب معارض أن يقترح اسماء مرشحين للرئاسة، فكان جوابه أنّ المهم هو مدى التزام المرشح بمواكبة التغيّرات والمعادلات الجديدة في لبنان والمنطقة.
شكّك متابعون في دقّة كلام نُقل عن شخصية سياسية بارزة بأنّ رئيس دولة أوروبية صديقة يطرح اسماً معيّناً للرئاسة.
اللواء
يحاول رئيس دولة كبرى شرقية، استثمار ما كان له من نفوذ في بلد تهاوى مؤخراً، مع الادارة الأميركية الجديدة، بدءاً من إطلاق الرهائن أو الكشف عن مصيرهم..
بعد تزايد الدعم لترشيح موظف كبير غير مدني، يواجه رئيس تيار معروف مأزقاً حقيقياً، جعله يعود للتنسيق مع حليف سابق، ولكن بعد فوات الأوان..
يجري التدقيق في مواقف كانت محسوبة على النظام السابق في سوريا، في ما خصَّ المرحلة الحالية والمقبلة، استناداً الى الأفعال لا البيانات..
البناء
قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الرئيس التركي رجب أردوغان بعدما صمم حملته في سورية على خلفية ملء الفراغ الذي سوف ينشأ عن الانسحاب الأميركي مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي صرّح بذلك علناً فوجئ أن عمليته في سورية تسبّبت بتغيير القرار الأميركي لجهة توسيع الانتشار في سورية وتعزيزه والسعي لبلورة مشروع سياسي أميركي خاص نحو سورية ينفصل عن المشروع التركي في المسألة الكردية وتغطية المصالح الأمنية الإسرائيلية التي تُحرج تركيا والحكم الجديد في سورية.
يقول دبلوماسي عربي في بيروت إن هناك امتعاضاً خليجياً من الحركة اللبنانية المستعجلة من بعض الحلفاء نحو الوضع الجديد في سورية ويرون فيها تجاوزاً للشروط التي وضعها اجتماع العقبة من جهة، وتعزيز المكانة التركية على حساب الحضور العربي من جهة ثانية، إضافة لعدم إقامة اعتبار لوجود مخاوف عربيّة من عدوى حركات مشابهة في عدد من الدول العربيّة مثل مصر والأردن.
أخبار لبنان
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