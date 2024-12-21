أسرار الصحف 21-12-2024

الجمهورية



- بدأت لائحة أسماء المرشحين لاستحقاق كبير تتقلص أكثر فأكثر على رغم من استمرار ظهور بعضها في الإعلام.



- أوضحت شخصيتان ظهرتا في موقع القرار، إحداهما إقليميا والثانية أميركيا، ما عبّرت كل منهما عنه في مسألة لبنانية حساسة.



- سيكشف مسؤول مخابراتي أحيل حديثا إلى التقاعد في دولة عدوة، أسراراً تتعلق بتصنيع وتوريد أجهزة مفخخة تم تفجيرها خلال الحرب.





اللواء



- تخطت مشكلة إعادة النازحين اللبنانيين إلى العراق بعض الإشكالات اللوجستية إلى المشكلات المالية، مما جعل الدولة تتدخل للمساهمة في حمل الأعباء.



- ينظر معنيون إلى الخطوة الجنبلاطية إزاء الترشيح العلني المباشر لقائد الجيش، على أنها تصيب أكثر من عصفور بحجر واحد، لا سيما لجهة الإحراج في ما خصَّ العلاقة مع أصدقاء يرتبط بهم اللقاء الديمقراطي.



- قطعت دولة كبرى الطريق على دولة أوروبية منافسة، في ما خصَّ مشاريع نقل الطاقة، بعد سقوط النظام السابق في سوريا.