أسرار الصحف 23-12-2024

استاء ذوو طالب في جامعة بيروت العربية من اعتماد الجامعة روزنامة العطل الرسمية في مصر، وليس في لبنان، اذ حددت عطلتي المياد ورأس السنة بيوم واحد تليه امتحانات فصلية ما يحرم عددا من الطلاب من مشاركة ذويهم بالعيد.بدأ داعمو مرشح رئاسي قوي يروّجون بان عدم انتخابه في الموعد المحدد يعني امكان الإتيان برئيس اخر من فلول النظام السوري او من الذين يمكن يولّدوا فتنة في البلد.لوحظ أن أسعار الشقق والعقارات ارتفعت في الآونة الأخيرة، ويتوقع مع انتخاب الرئيس أن يصار إلى تحريك الوضعين العقاري والاستثماري والسياحي، وفق كبار الخبراء في هذا المجال.تجنب الفنان وليد توفيق تسمية الاشياء بأسمائها في حفل “موركس دور” في اشارة الى صور مسؤولين ايرانيين، وسابقا سوريين، عندما تمنى أن يرى عند خروجه من المطار صورة الأرزة والرئيس اللبناني فقط، وقال: “أتمنّى في العام المقبل، أن أرى صورة وحيدة وهي صورة الأرزة والرئيس اللبناني”يشكو ذوو تلامذة في منطقة الضاحية ومحيطها من ادارات مدارس رفضت رد قيمة الاقساط لعائلات اضطرت الى السكن بعيدا بعدما هدمت بيوتها ولم يعد في امكانها ارسال ابنائها الى المدارس نفسها.******كشف مقرّبون من رئيس سابق لجأ إلى عاصمة أوروبية أنّه حاول مراراً وتكراراً التواصل مع رئيس دولة كبرى حليفة، غير أنّه لم يحصل على إجابة.تبيّن من وثائق سريّة أنّ دولة إقليمية هدّدت بقصف طائرات أخرى في حال أرسلت تعزيزات عسكرية إلى نظام عشية سقوطه.أكّد سفير بارز أنّه وزملاء له في لجنة مهمّة لن "يتورطوا" في تسمية أي اسم لاستحقاق لبناني كبير.******تُعقد لقاءات بين رؤساء الحكومات بعيدة عن الأضواء للتداول بالتطورات الراهنة والتنسيق مع مفتي الجمهورية في بعض المواقف الحساسة!رفض رئيس كتلة نيابية مسيحية التجاوب مع المساعي التي بُذلت معه لتغيير موقفه من مرشح بارز لرئاسة الجمهورية، ولو أدّى ذلك إلى إستبعاد تياره عن حكومات العهد الجديد!وصلت حمى الترشيحات إلى عدد من المسترئسين لرئاسة الحكومة، حيث بلغ عدد الذين رشحوا أنفسهم أصابع اليد الواحدة، حتى نهاية الأسبوع الماضي والحبل على الجرَّار!******تتوقف دوائر دبلوماسية وعسكرية أمام ما يقوم به أنصار الله اليمنيّون في مواجهة الضربات الأميركية والإسرائيلية ونجاحهم في استهداف الحضور الأميركيّ العسكريّ المعزّز بحاملات الطائرات والسفن الحربية في البحر الأحمر ومستوى التقنيات الحديثة التي يستخدمونها في بناء الصواريخ بصورة متقنة فشلت كل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية والأميركية. ويقول بعض الخبراء إن اليمن هو محور المقاومة الذي يملأ فراغ وحدة الساحات بعد وقف إطلاق النار في لبنان والتغيير الذي أصاب موقع سورية. ويبدو أن الإسرائيليين لن يستطيعوا وقف الاستهدافات اليمنيّة الموجعة وقد نجح اليمن بمنع عبور أي سفينة نحو موانئ الكيان منذ أكثر من سنة ولم تفلح كل المحاولات الأميركية الإسرائيلية في تغيير هذا الوضع بحيث بات الطريق الوحيد لوقف الهجمات اليمنيّة هو التوصل إلى اتفاق مع المقاومة في غزة.علّق خبراء في القانون الدوليّ على كلمة وزير الخارجيّة التركية حاقان فيدان في دمشق عن العدالة الانتقاليّة ومكافحة الإرهاب بقولهم إن اعتراف الوزير التركي بتصنيف الفصائل المسلحة على لوائح الإرهاب الأمميّة وقوله إن تركيا قامت بتصنيف مماثل مراعاة للموقف الأمميّ يسقط أي مسؤولية قانونية عن كل الذين قاتلوا ضد هذه الفصائل، طالما هي مصنفة على لوائح الإرهاب ويجعل الحديث عن العدالة الانتقاليّة حديثاً عن عدالة انتقائية.