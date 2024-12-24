أسرار الصحف المحلية 24 -12-2024

النهار



تردد خبر عن خطف عقيد سوري على طريق مطار بيروت من دون أن يتم تأكيد الخبر أو نفيه من الجهات الأمنية.



نفى مصدر أمني أن تكون الوساطات قد أدّت إلى إطلاق خليل سبليني المتهم بمحاولة قتل أحد الشرطيين في وسط بيروت. وقال إن المتهم سيمثل أمام القضاء وسيعاقب كأي مرتكب محاولة قتل.



لا تزال قضية اللبنانيين في العراق عالقة من دون حلّ في ظل ضغوط تمارس على شركة طيران الشرق الاوسط لنقلهم مجاناً باعتبار أن عودتهم عبر البرّ السوري تعرضهم للخطر لكونهم شيعة يناصرون "حزب الله".



تنتهي ولاية القاضية غادة عون في آذار المقبل ورجح مصدر قضائي أن يتسلم المهمة القاضي سامي صادر المعروف بكفاءته. وتخوف المصدر من أن تقدم عون على قرارات عشوائية تضر بالمصلحة الوطنية انتقاماً مما سبق ومن الذين حاربوها.



في حين برزت أصوات درزية سورية تعلن عدم الترحيب بالوزيرين السابقين طلال إرسلان ووئام وهاب في السويداء اعترض عدد من الدروز على اعتبار أن الوزير السابق وليد جنبلاط زعيماً عليهم وقالوا إنه يمثل دروز لبنان فقط.



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الجمهورية



يشكو المواطنون من تفشّي الفساد والرشاوى في عدد من الادارات الرسمية وفرضها كخوة عليهم.



رأى ديبلوماسي عريق أنّ الكلمة الفصل في إنجاز استحقاق كبير معطل منذ سنتَين، ليست في يَد دولة أوروبية ناشطة على هذا الخط في لبنان.



أكّدت مراجع اقتصادية أنّ استقرار الوضع في سوريا وتنفيذ الإصلاحات والشروط الدولية سينعكسان إيجاباً على الاقتصاد اللبناني.



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اللواء



تساءل نائب مستقل ما إذا كان المراهنون على الرئيس ترامب يعتقدون أنه يرى لبنان أو مهتماً بمعالجة مشكلاته، بمعزل عن وضع المنطقة ككل التي يراها «كتلة واحدة» لها مشروع واحد؟



يتردد في مجالس ضيقة، ان بعض اطراف المعارضة تدعو الى ترقب تطورات ما في ايران تنعكس على لبنان، قبل حسم الموقف من أي موضوع لا سيما الرئاسي.



يجري التدقيق بمعلومات من أن الجهة التي تسبب انقطاع المياه عن ضاحية بيروت الجنوبية، هي بلدة ساحلية على مرمى حجر من العاصمة، إضافة لأعطال فنية ضربت الآبار المغذية بالمياه.



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نداء الوطن



قال متابعون للملف الرئاسي إن رئيس التيار الوطني الحر يجافي الحقيقة بقوله بعد اجتماع الهيئة السياسية: «ليس لدينا مرشح، ومرشحنا التوافق» ويكشفون أن باسيل سمّى في عين التينة وفي عاصمة خليجية أكثر من اسم بينهم عميد متقاعد.



باشر «حزب الله» تجنيد نازحين سوريين ومساعدتهم لاحقاً للعودة إلى سوريا بغية تكليفهم بأعمال تجسّسية على النظام الجديد. وحذرت مصادر أمنية من هذه اللعبة الخطرة والتي يمكن أن تورّط لبنان الرسمي بمشاكل هو في غنى عنها.



لفت المتابعين أن بعض إعلام الممانعة تجاهل كلياً زيارة الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى سوريا، ولم يأتِ على ذِكر الخبر في كل وسائله، وأبرز في المقابل منتقدي الزيارة.



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البناء



قال دبلوماسي أوروبي إن طلبات وصلت من كيان الاحتلال لدول أوروبية لتحضير فرقها الخاصة بالمشاركة في إدارة معبر رفح، ما يعني أن فرص التوصل إلى اتفاق في غزة ارتفعت إلى حد بلوغ نقطة الترجيح، وما بقي صار تفاصيل لا تلغي إمكانية الاتفاق، كما تحدّثت لجان الأسرى في الضفة الغربية عن تعديلات بإقامة وظروف معاملة عديد من الأسرى الواردين على لائحة التبادل، ما يؤكد الاستنتاج ذاته عن قرب التوصل الى الاتفاق.



قال مصدر في المعارضة التركية إن تعديلاً طرأ على خطاب الحكومة التركية من الدعوة لإنهاء قوات سورية الديمقراطية إلى الدعوة للتخلص من حزب العمال الكردستاني. ورجحت المصادر أن يكون ذلك نتيجة تدخل أميركي نجح بإقناع القيادة الكردية بالإعلان عن الاستعداد للقيام بترحيل المقاتلين الأجانب في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع تركيا. وبالمقابل ربط مستقبل قوات سورية الديمقراطية بالتفاوض السوري السوري على مستقبل الدولة والجيش، حيث تشكل المشاركة الكردية معبراً إلزامياً أميركيًا لرفع العقوبات، حيث يضمن الأميركيون منع اللوان الواحد التركي والإسلامي من السيطرة على تكوين الجيش عبر دمج قوات سورية الديمقراطية بالجيش مقابل بقاء الأمن الذاتي لمناطق السيطرة الكردية ويضمنون مقعداً لهم في الدولة الجديدة عبر المكوّن الكردي تحت شعار أنهم دعاة فتح النقاش حول مدنيّة الدستور وتوسيع المشاركة ومنع التطرّف.









