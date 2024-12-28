أسرار الصحف المحلية 28-12-2024

نداء الوطن



تبيَّن أن تزوير جوازي السفر لفردين من عائلة الأسد، والذي أدّى إلى توقيفهما في مطار بيروت، هو عبارة عن إضافة أوراق إلى جوازي السفر السوريين، عن طريق التزوير، ما استدعى توقيفهما.



علّق سياسي حضر قداس الميلاد في بكركي، على زحمة المرشحين الذين شاركوا في القداس بالقول: من العشرة الذين حضروا هناك اثنان فقط جديَّان، وهناك آخرون جديّون لم يحضروا.



تعكف جهة لبنانية فاعلة على وضع ملف بأسماء لبنانيين وسوريين ارتكبوا جرائم في لبنان وفرّوا إلى سوريا أثناء نظام الأسد وسهّلت تهريبهم جهة لبنانية فاعلة. وسيصار إلى تسليم الملف لوزارة الداخلية في الإدارة الجديدة في سوريا، تمهيداً لاستردادهم.



اللواء



ما يزال «قانون قيصر» معمولاً به أميركياً، مما يؤثر على إمكانية استفادة لبنان من اتفاقيات الكهرباء عبر مصر والأردن وسوريا..



نائب من مجموعة طامحة في الملف الرئاسي، يعتبر الكثير مما يقال عن اتصالات ومساعٍ يدخل في إطار ملء الفراغ، ولا يعبّر عن حقيقة ما يجري بالفعل..



تسعى دولة إقليمية كبرى عبثاً، إلى «استعادة دبلوماسية» لتأثير فقدته بعد سقوط النظام القديم في سوريا، ومتغيرات الحرب الإسرائيلية الدائرة في المنطقة.



الجمهورية



استغربت مراجع رسمية اتخاذ إحدى الهيئات قراراً عشية بدء السنة الجديدة بزيادة التعرفات بشكل يزيد الأعباء على المواطنين.



لم يستبعد متابعون أمكانيةُ عقد صفقة كبرى على ملف معقد وحساس في اللحظات الأخيرة.



لم يحدد أي موعد رسمي لموفد دولة كبرى سيزور لبنان قريبا َ للبحث في ملفين أمني ورئاسي.