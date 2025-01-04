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o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
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o
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o
كسروان
20
o
متن
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اسرار الصحف المحلية 4-1-2025
اسرار
2025-01-04 | 00:03
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اسرار الصحف المحلية 4-1-2025
الجمهورية
يجري التعامل بكثير من التأني في بتّ قضية أحد الموقوفين فلا تتأذى المصلحة اللبنانية وتطبق القوانين في الوقت عينه.
تسجل تباينات بين أعضاء عدد من الكتل في استحقاق كبير، إذ يصعب الاتفاق بين أعضاء الكتلة الواحدة على تصويت موحد.
شكا عدد كبير من المغتربين من غلاء الأسعار في لبنان خلال فترة الأعياد وتراجع الخدمات العامة الأساسية بشكل ملحوظ.
نداء الوطن
شوهد مسؤول “حزب اللّه” بلال داغر في ساحل الجية داخل مجمع “الجية مارينا” حاملاً حقيبة توزيع مساعدات مالية. يذكر أن النائبة حليمة قعقور تسكن أيضاً في المجمع المذكور.
كشفت معلومات أمنية عن أن تحقيقاً فُتِح في الحادثة التي وقعت بين المصنع وجديدة يابوس والتي أدّت إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات في سوريا.
برزت عدة مؤشرات على أنّ جلسة التاسع من هذا الشهر لانتخاب رئيس للجمهورية، من المرجَّح ألا تفضي إلى انتخاب، وأنّ التأجيل بات في حكم شبه المؤكّد لأنّ المشاورات لم تنضج بعد.
اللواء
سجلت خدمات اليد العاملة الفنية ارتفاعات في الأجور، بصرف النظر عن نظام «العرض والطلب».
يتردد في المجالس الضيقة، أن «كلمة سر» ما تزال تجمع مجموعة «الثنائي الشيعي» وحلفائها من نواب قدامى وجدد..
يجري سباق دولي- إقليمي على إيصال رئيس للجمهورية، بما يتفق مع طموحات الدول المتزاحمة بعد متغيرات الحرب.
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