أسرار الصحف 8-1-2025

النهار



أشاد مسؤول مدني في قضاء زحلة بحكمة نائبي "القوات اللبنانية" في المدينة اللذين تمكنا من استيعاب الإشكالات التي حصلت خلال الحرب الأخيرة ما أدى إلى تلافي مواجهات بين أبناء المدينة والمحيط، ومع النازحين.



قال مسؤول في مؤسسة إغاثية رداً على سؤال عن موعد بدء الإعمار: قدّرنا الله على إتمام مرحلة مسح الأضرار وبعدها لكل حادث حديث. لا أموال حتى الساعة.



شكت جمعيات بيئية من مجازر بحق الأحراج في منطقة مدرجة على لائحة التراث في عكار.



لدى دخوله صالة إحدى الكنائس للتعزية، تم الترحيب بنائب سابق بعبارة "فخامة الرئيس" فأجاب "أنا. صعبة. بعدو عقلي براسي وإجريي على الأرض. خليها لغيري".



نقل عن ديبلوماسي قوله إن كلام وزير خارجية ايران في وقت سابق زاد من تورط "حزب الله" وأوقعه في فخ “قوة المحور" إذ اعتبر أن أي توسع للحرب الإسرائيلية سيواجه بتحريك "محور المقاومة" كله.



وعد الرئيس مجيب ميقاتي الوزراء جورج بوشكيان وجورج كلاس وعباس الحاج حسن بزيارة منطقة البقاع في وقت قريب جداً.



بري ممازحاً رجل دين مسيحي: ليجلس السفراء على مقاعد النواب ويصعد الآخرون إلى مقاعد الصحافيين.



الجمهورية



قال مرجع سياسي معارض إنّ هناك ضغطاً سعودياً أميركياً غير مسبوق في استحقاق لبناني كبير.



ترجم فريقان بارزان إعلانهما بوحدة الموقف، بخطوات تنفيذية سيُعبّر عنها في مرحلة معيّنة.



وصف مرجع اقتصادي مشروع خطة مشبوهة بأنّها أكبر عملية تشريع لسرقة حقوق وجنى أعماراللبنانيّين، ومن شأنها أن تقضي على آخر أمل بإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي.



اللواء



تتدخل جهات نافذة لتسريع دفع التعويضات للمتضررين، من دون إهمال المتضرِّرين الآخرين..



حسب نائب مستقل، فإن أول دورة ستكون بمثابة بروفة لحجم التموضعات في المرحلة المقبلة..



تأكد أن التغطية المسيحية لانتخاب العماد جوزاف عون تأمَّنت، باستثناء مجموعات قليلة من النواب، المرتبطين بجهات جاهرت برفضها..



البناء



قال مصدر سياسي إن ما سمعه مبعوث خارجيّ حول الموقف من ترشيح العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية كان "أن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية تمّت محاربته على قاعدة أن لا كتلة نيابية مسيحية كبرى تبنّت ترشيحه وأن الكتلة الأخرى تضع عليه فيتو، باعتبار أن المنصب محسوب للطائفة المسيحية، ولذلك فإن أي كتلة نيابية غير مسيحية تنتظر لقول رأيها في أي مرشح آخر بمن في ذلك العماد جوزف عون سماع ترشيحه من كتلة مسيحية كبرى وضمان عدم وضع الكتلة الأخرى للفيتو، وهذا لم يحدث بعد في أي اسم وربما يكون الاستثناء الوحيد ما حدث مع تسمية جهاد ازعور كمرشح تقاطع، ولا نعلم إذا كان الأمر لا يزال قائماً وإذا لم يحدث ذلك مسيحياً مع أي مرشح فإن الحل يصبح بقبول رئيس تنافسي بدلاً من رئيس توافقي، لكن بقبول تأمين النصاب والاعتراف بشرعية النتيجة محلياً ومباركة التنافس الديمقراطي خارجيا".



قال مصدر دبلوماسي غربي إن تعليق العقوبات الأميركية على سورية لمدة 6 شهور ترافق مع خطة لشهور التعليق تتضمن تعهداً من هيئة الحكم الحالية بإنجاز تشكيل حكومة انتقالية وتأسيس نواة للجيش ينطبق عليهما شرط تمثيل جميع المكوّنات، وخصوصاً المكون الكرديّ والمكوّن الدرزي بصورة مرضية لمرجعيات المكونين ووقف الأعمال الانتقامية الدموية والعدائية الطائفية والسياسية في مناطق الطائفتين العلوية والمسيحية وتشكيل لجنة لكتابة دستور مدني للدولة يضمن المساواة بين الطوائف وشكلاً توافقياً حول الخصوصية في مناطق الأكراد وتأكيد حقوق المرأة وقبل نهاية الشهور الستة سوف تتم عملية تقييم لما تمّ تنفيذه ومدى انطباق هذه المعايير عليه ليتم التجديد لستة شهور جديدة حتى تتم الانتخابات وتنبثق منها حكومة جديدة فيمكن عندها إعلان إلغاء العقوبات.