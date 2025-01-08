أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 8-1-2025

اسرار
2025-01-07 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 8-1-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 8-1-2025

النهار

أشاد مسؤول مدني في قضاء زحلة بحكمة نائبي "القوات اللبنانية" في المدينة اللذين تمكنا من استيعاب الإشكالات التي حصلت خلال الحرب الأخيرة ما أدى إلى تلافي مواجهات بين أبناء المدينة والمحيط، ومع النازحين.

قال مسؤول في مؤسسة إغاثية رداً على سؤال عن موعد بدء الإعمار: قدّرنا الله على إتمام مرحلة مسح الأضرار وبعدها لكل حادث حديث. لا أموال حتى الساعة.

شكت جمعيات بيئية من مجازر بحق الأحراج في منطقة مدرجة على لائحة التراث في عكار.

لدى دخوله صالة إحدى الكنائس للتعزية، تم الترحيب بنائب سابق بعبارة "فخامة الرئيس" فأجاب "أنا. صعبة. بعدو عقلي براسي وإجريي على الأرض. خليها لغيري".

نقل عن ديبلوماسي قوله إن كلام وزير خارجية ايران في وقت سابق زاد من تورط "حزب الله" وأوقعه في فخ “قوة المحور" إذ اعتبر أن أي توسع للحرب الإسرائيلية سيواجه بتحريك "محور المقاومة" كله.

وعد الرئيس مجيب ميقاتي الوزراء جورج بوشكيان وجورج كلاس وعباس الحاج حسن بزيارة منطقة البقاع في وقت قريب جداً.

بري ممازحاً رجل دين مسيحي: ليجلس السفراء على مقاعد النواب ويصعد الآخرون إلى مقاعد الصحافيين.

الجمهورية

قال مرجع سياسي معارض إنّ هناك ضغطاً سعودياً  أميركياً غير مسبوق في استحقاق لبناني كبير.

ترجم فريقان بارزان إعلانهما بوحدة الموقف، بخطوات تنفيذية سيُعبّر عنها في مرحلة معيّنة.

وصف مرجع اقتصادي مشروع خطة مشبوهة بأنّها أكبر عملية تشريع لسرقة حقوق وجنى أعماراللبنانيّين، ومن شأنها أن تقضي على آخر أمل بإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي.

اللواء

تتدخل جهات نافذة لتسريع دفع التعويضات للمتضررين، من دون إهمال المتضرِّرين الآخرين..

حسب نائب مستقل، فإن أول دورة ستكون بمثابة بروفة لحجم التموضعات في المرحلة المقبلة..

تأكد أن التغطية المسيحية لانتخاب العماد جوزاف عون تأمَّنت، باستثناء مجموعات قليلة من النواب، المرتبطين بجهات جاهرت برفضها..

البناء

قال مصدر سياسي إن ما سمعه مبعوث خارجيّ حول الموقف من ترشيح العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية كان "أن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية تمّت محاربته على قاعدة أن لا كتلة نيابية مسيحية كبرى تبنّت ترشيحه وأن الكتلة الأخرى تضع عليه فيتو، باعتبار أن المنصب محسوب للطائفة المسيحية، ولذلك فإن أي كتلة نيابية غير مسيحية تنتظر لقول رأيها في أي مرشح آخر بمن في ذلك العماد جوزف عون سماع ترشيحه من كتلة مسيحية كبرى وضمان عدم وضع الكتلة الأخرى للفيتو، وهذا لم يحدث بعد في أي اسم وربما يكون الاستثناء الوحيد ما حدث مع تسمية جهاد ازعور كمرشح تقاطع، ولا نعلم إذا كان الأمر لا يزال قائماً وإذا لم يحدث ذلك مسيحياً مع أي مرشح فإن الحل يصبح بقبول رئيس تنافسي بدلاً من رئيس توافقي، لكن بقبول تأمين النصاب والاعتراف بشرعية النتيجة محلياً ومباركة التنافس الديمقراطي خارجيا".

قال مصدر دبلوماسي غربي إن تعليق العقوبات الأميركية على سورية لمدة 6 شهور ترافق مع خطة لشهور التعليق تتضمن تعهداً من هيئة الحكم الحالية بإنجاز تشكيل حكومة انتقالية وتأسيس نواة للجيش ينطبق عليهما شرط تمثيل جميع المكوّنات، وخصوصاً المكون الكرديّ والمكوّن الدرزي بصورة مرضية لمرجعيات المكونين ووقف الأعمال الانتقامية الدموية والعدائية الطائفية والسياسية في مناطق الطائفتين العلوية والمسيحية وتشكيل لجنة لكتابة دستور مدني للدولة يضمن المساواة بين الطوائف وشكلاً توافقياً حول الخصوصية في مناطق الأكراد وتأكيد حقوق المرأة وقبل نهاية الشهور الستة سوف تتم عملية تقييم لما تمّ تنفيذه ومدى انطباق هذه المعايير عليه ليتم التجديد لستة شهور جديدة حتى تتم الانتخابات وتنبثق منها حكومة جديدة فيمكن عندها إعلان إلغاء العقوبات.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

8-1-2025

اسرار الصحف المحلية 4-1-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-12-30

أسرار الصحف المحلية 31-12-2024

LBCI
اسرار
2024-12-29

أسرار الصحف المحلية ٣٠-١٢-٢٠٢٤

LBCI
اسرار
2024-12-27

أسرار الصحف المحلية 28-12-2024

LBCI
اسرار
2024-12-26

أسرار الصحف 27-12-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-01-04

اسرار الصحف المحلية 4-1-2025

LBCI
اسرار
2025-01-02

اسرار الصحف المحلية 03-01-2025

LBCI
اسرار
2024-12-29

أسرار الصحف المحلية ٣٠-١٢-٢٠٢٤

LBCI
اسرار
2024-12-27

أسرار الصحف المحلية 28-12-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-12-30

السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…

LBCI
اخبار البرامج
2025-01-05

هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الأسد في 2025

LBCI
آخر الأخبار
10:00

مصدران دبلوماسيان لرويترز: أميركا تفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو

LBCI
خبر عاجل
2024-12-05

باسيل لـ جدل : خسرنا معادلة الرّدع وفي الوقت عينه أُثبت ان اسرائيل لا تستطيع التنزه في لبنان كما فعلت في العام ١٩٨٢ فلا انكسار ولا انتصار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:13

الـLBCI توثّق مشاهد الدمار من الناقورة وعلما

LBCI
أخبار لبنان
14:35

باسيل للـ LBCI: قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي ومع المعارضة

LBCI
أخبار لبنان
14:33

النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

كواليس جولة الموفد السعودي…بالتفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
13:59

باسيل للـLBCI: أتخوّف من أيّ حدث أمنيّ أم غير أمنيّ قد يحصل قبل الخميس لعرقلة الجلسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

هكذا تطمح خطة الحكومة رد الودائع

LBCI
أخبار لبنان
13:48

باسيل للـLBCI: قد نكون الطرف الوحيد الذي رفض منذ البداية ترشيح عون وذلك لأسباب عديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عين إسرائيل على الانطلاقة الرسمية لولاية ترامب وتأهب عند الجبهة مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الـLBCI على الشريط الحدوديّ المدمّر للمرة الاولى... دمار هائل ومعالمُ غيرتها الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:52

معلومات الـLBCI: التيار الوطنيّ الحر لن يصوت مع الثنائيّ الشيعيّ على مرشح يرفضه المجتمع الدولي ولن يصوت مع المعارضة على مرشح ضد الثنائيّ الشيعيّ

LBCI
أخبار لبنان
14:33

النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم

LBCI
خبر عاجل
15:55

ايهاب مطر للـ LBCI: المعطيات حتى اللحظة انه في حال لم يُنتخب جوزيف عون في الجلسة الانتخابية يوم الخميس فنحن ذاهبون الى تأجيل

LBCI
خبر عاجل
07:10

الـLBCI توثق حجم الدمار في الناقورة

LBCI
خبر عاجل
10:48

مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

LBCI
خبر عاجل
14:08

بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة وهناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً

LBCI
أمن وقضاء
09:47

قرار قضى بإبطال القانون المتعلق بإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى

LBCI
خبر عاجل
13:51

باسيل للـLBCI: جعجع يتمتع بالشرعية الشعبية التي تسمح له بأن يطرح نفسه مرشحًا ومن الطبيعي إذا كان حقه بالترشح أن يطرح اسماء ايضًا وليس كل اسم يطرحه هو تحدٍ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More