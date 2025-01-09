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o
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o
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o
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o
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أسرار الصحف 9-1-2025
اسرار
2025-01-08 | 23:30
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أسرار الصحف 9-1-2025
النهار
- في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، توجه الرئيس نجيب ميقاتي الى الوزير عصام شرف الدين بالقول "انت تجتمع مع لجان المودعين وقررتوا أن تتظاهروا أمام دارتي و تحضروا معكم تابوت للاعتراض على سياسة الحكومة". رد الوزير: "أنا لم اوافق معهم لكنهم كانوا سيفعلون ذلك ومعهم حق".
- تساءل وزراء وبأسلوب كاريكاتوري، عما إذا كانت الحملة الدعائية التي يقوم بها وزير الاقتصاد لتسويق نفسه لرئاسة الحكومة، هي مسبقة الدفع، وانها للإيحاء بأن بعض الخارج يدعمه؟
- قال أحد الدبلوماسيين الغربيين في مناسبة اجتماعية، ان أحد المرشحين المصرفيين الذي يعيش في باريس، جاء إلى لبنان ليس بدفع من ماكرون، إنما هو من أخذ هذا القرار للقاء الكتل النيابية واستمزاج رأيها في ترشيحه للرئاسة.
- قال متابع لمسار الملف الرئاسي في لبنان أن ما حرك الملف الى نهايته السعيدة هي العصا الغليظة للعقوبات الأميركية وسيتبع الانتخاب تأليف حكومة متوازنة ثم تثبيت الحدود مع اسرائيل ومكافحة الارهاب وضبط السلاح غير الشرعي.
- أكد مسؤول مالي أن انتظام الحياة السياسية في لبنان لا يمكن أن يعيد سعر صرف الدولار الى 50 الف ليرة كما يروج حاليا لان قيمته الفعلية تتجاوز 70 الفا.
الجمهورية
- سُئلت شخصية قريبة من 8 آذار عن دوافع مشاركتها في لقاء مع موفد غربي فأجابت: ليس المهم مع من تجلس وإنما ماذا تقول.
- وصف مصدر قيادي أنّ التفاوض بين جهتَين لبنانيتَين وموفد إقليمي اتخذ منحى إيجابياً ولن يتوقف حتى بلوغ الأهداف المرسومة.
- تضاربت اجتهادات القوى السياسية وخبراء دستوريّين في تفسير بنود دستورية، فيما البلد يرزح تحت انهيار وعشرات آلاف منازل اللبنانيّين مدمّرة والمؤسسات تتفكّك.
اللواء
- لم يخرج اجتماع نائب "مرجعي" مع موفد عربي بـ"تفاهمات" على تمرير الجلسة، وفتح صفحة جديدة بعد جلسة الانتخاب.
- انقطع الاتصال بين "الثنائي" وحلفائه، قبل أيام قليلة، على خلفية "انفخاط الدف" وتفرّق الحلفاء.
- من المستبعد إحياء الاتصالات بين لبنان وسوريا في العهد الرئاسي الجديد، وفقاً لترتيبات بحثت في أروقة الجهات الداعية للمرحلة الجديدة.
البناء
- قال مصدر دبلوماسي إن كل الجهود لتأمين 86 صوتاً لانتخاب قائد الجيش في الدورة الأولى من دون أصوات الثنائي وصلت لطريق مسدود وإن القوى الدولية والإقليمية المعنية بالاستحقاق الرئاسي عادت إلى المربع الأول وهو البحث بتلبية شروط الثنائي التي تتصل بضمانات واضحة من الرعاة بالسير بتطبيق كامل للقرار 1701 خصوصاً لجهة مصير مزارع شبعا وسائر النقاط اللبنانية المحتلة وعودة التنقيب في المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية عن الغاز والتطبيق الكامل لاتفاق الطائف لجهة البنود الإصلاحيّة المعلقة وضمان إعادة الإعمار.
- يقول مرجع سياسي إنه إذا سارت الأمور كما هو مرسوم ووافق الثنائيّ على السير بالتصويت لصالح قائد الجيش سواء في الدورة الأولى أو الدورات التي تليها أو بعد أيام، فإن الهيكليّة السياسيّة داخل الطوائف سوف تتغيّر لصالح ظهور قوة جديدة مسيحياً تحت عباءة رئيس الجمهورية ونظريّة عهد شهابيّ جديد تنافس وتزاحم كلاً من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وتقاسم على النفوذ، وفي مجلس نواب 2026 سوف نكون أمام كتلة جديدة وازنة لصالح هذا التيار الجديد وربما يكون هذا سبب تردّد وممانعة القوتين المسيحيتين الكبيرتين في السير بخيار انتخاب قائد الجيش.
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أسرار الصحف 8-1-2025
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