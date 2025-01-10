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o
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o
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o
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اسرار الصحف المحلية 10-01-2025
اسرار
2025-01-10 | 00:13
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اسرار الصحف المحلية 10-01-2025
النهار
قال مرجع سياسي في مجلسه، إنه فوجئ بالدعم اللافت من قبل النائب فيصل كرامي لقائد الجيش العماد جوزف عون، لوصوله إلى قصر بعبدا، ما يعني أن النواب السنة الذين كانوا يصنفون في خانة المحور، يشكلون حقبة جديدة في تعاطيهم مع الاستحقاقات المقبلة.
رغم تعليق المهل "حتى إشعار آخر"، صدم المواطنون خلال إجراء معاملات تجديد إقامات عاملات المنازل بفرض عليهم غرامة كسر السنة بقيمة ١٣ مليون ليرة.
انشغل مؤيدون للرئيس جوزف عون بمعرفة كواليس اللقاء الذي جمعه بالثنائي الشيعي وما اذا كان أسفر عن تنازلات تقيد العهد في انطلاقته.
سرت شائعات عن ان جهات دولية تستعد لرفع دعاوى ضد لبنان في ملفات مالية ابتداء من اذار المقبل.
على رغم اعتقاد كثيرين ان السفراء لن يعودوا الى جلسة الساعة الثانية بعد الظهر، الا انهم فاجأوا المراقبين بتوزعهم على مطاعم قريبة قبل ان يعودوا الى ساحة النجمة.
لم يتفاعل رئيس المجلس مع المطالبة بفتح ساحة النجمة امام اللبنانيين بعد الانتخابات وذلك بعد انتفاء الاسباب التي أدت الى اقفالها قبل سنوات.
******
الجمهورية
سهر مرجع سياسي حتى الساعة الثالثة فجراً عشية انتخاب رئيس الجمهورية في إطار استكمال مساعي التوافق على إنجاز الاستحقاق الكبير.
سجّل دبلوماسيّون شهدوا انتخاب الرئيس، تنظيماً دقيقاً وجهداً كبيراً لموظفي مجلس النواب داخل القاعة وخارجها.
بدأت شخصية سنّية سلسلة اتصالات مع اتجاهات نيابية لتكليفها تشكيل حكومة العهد الأولى.
******
اللواء
حاولت جهات أن تستفيد من إشاعة أجواء تتعلق بوضعية سعر الدولار، قبل ساعات من انتخاب رئيس الجمهورية.
فوجئ مرشحون جرى تداول أسمائهم على مستوى الجدية، بأن أيّاً من الموفدين لم يلتفت إليهم بسؤال أو اتصال.
تتحدث تقارير عن وافدين عبر الحدود الشرقية تجاوزوا الآلاف، ومعظمهم وصل بأسلحة أكثر من فردية، مما يرفع من منسوب الغضب والانزعاج الشديدين!
******
نداء الوطن
اعتبرت أوساط أميركية أن انتخاب جوزيف عون رئيساً للبنان يعكس تحولاً تاريخياً للأحداث كسر الجمود السياسي في البلاد، معتبرين أن هذه اللحظة المحورية تمثل تحولاً كبيراً في ميزان القوى، وتشير إلى تضاؤل نفوذ “حزب الله” وإيران.
قال مطَّلعون على أسلوب الرئيس جوزيف عون في العمل، أن خطاب القسم وليد أفكار وملاحظات اعتاد الرئيس عون على تدوينها على شكل ملاحظات، وأنه لا بد أن يأتي يوم لمعالجتها.
بلغ امتعاض الثنائي الشيعي مداه من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لأنه خدعهم بأنه يؤيد اللواء الياس البيسري، فيما اكتشفوا متأخرين أنه كان يناور، وأن مرشحه الحقيقي كان شخصية مدنية، فيما تعمَّد حرق اسم اللواء البيسري.
******
البناء
كشفت تعليقات السفراء والضيوف الذين شاركوا في حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية شبه إجماع على نجاح ثنائي حركة أمل وحزب الله في إثبات أنه الرقم الصعب في المعادلة الداخلية التي لا تستطيع المعادلات الخارجية التحكم بها لكنها التي لا تهدر فرص الاهتمام الخارجي والتوافق الداخلي. وكان رقم الـ 71 صوتاً التي نالها العماد جوزف عون في الجلسة الأولى ومن بينهم 8 نواب مؤيدين للثنائي من كتلتي الوزيرين سليمان فرنجية وفيصل كرامي ما يجعل الرقم 63 أي أقل من نصف النواب بما يقول إن لا أغلبية نيابية يمكن توفيرها في مواجهة الثنائي، لأن أفضل الظروف لتظهير ذلك كانت متاحة لهذه الجلسة الانتخابية بعد الحرب والتغيير في سورية وشخصية العماد عون الجاذبة وحجم الضغوط الخارجية الغربية والعربية.
توقفت جهات خارجية عند خريطة الطريق التي تضمنها خطاب القسم للرئيس العماد جوزف عون في مسألة السلاح لجهة تأكيده المبدئي على حق الدولة باحتكار السلاح ومطلوب منها أن تستثمر على الجيش لتحرير الأراضي المحتلة ورد الاعتداءات الإسرائيلية ودعوته السياسية لوضع استراتيجية وطنية دفاعية لتحقيق هذه الأهداف. ولفت انتباهها تجنّب الرئيس المفردات التي تستفز المقاومة مثل حلّ الميليشيات ونزع السلاح والقرار 1559.
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