أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 11-1-2025
اسرار
2025-01-10 | 23:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أسرار الصحف 11-1-2025
اللواء
يطمح وزراء حاليون للبقاء في الحكومة الجديدة، لكن تغييرات حاسمة ستحدث في غالبية المواقع أو كلها..
يجري تدقيق في أسماء نواب خالفوا التوافق الواسع لانتخاب الرئيس لتحديد الخلفيات التي تقف وراء ذلك..
بقي موفد غربي، مع سفراء دول معنية على عدم تيقن قاطع لجهة انتخاب الرئيس قبل ساعات الصباح الأولى..
نداء الوطن
أكد مصدر أميركي أن التحدي الحقيقي يبدأ الآن، مشيراً إلى ضرورة أن تقبل المكوّنات السياسية اللبنانية والجهات الإقليمية الواقع الجديد، أما بالنسبة للإسرائيليين فالالتزام بالمهل في ما يتعلق بانسحابها من لبنان لم يعد خياراً.
تقول مصادر ديبلوماسية مطلعة إن المعادلة المحلية العربية الدولية التي أدت إلى انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ستنسحب على اختيار رئيس الحكومة، بصرف النظر عن الاستشارات كما ستنسحب على المعايير التي على أساسها سيتم اختيار وزراء الحقائب الأساسية.
بالتوازي مع انتعاش بورصة الاسماء للاستيزار، انتعشت بورصة الأسماء التي يتوقع أن تتولى مناصب استشارية.
الجمهورية
بعث سفير عربي بارز برسالة قصيرة إلى مسؤول كبير قال فيها: "أشهد أنك بعبقريتك حميت لبنان".
قال مسؤول أوروبي: "أمام لبنان فرصة مع العهد الرئاسي الجديد ليكون المنطقة الأكثر أمانا في المنطقة".
قيل لمسؤول كبير بعد الانتخابات الرئاسية: "رح تشتاقو للودريان واللجنة الخماسية". فردّ قائلا: "الله يسعدن ويبعدن… لا خماسية ولا سداسية ولا لودريان ولا مش دريان… حمل ونزل عن ظهري".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صحف اليوم
اسرار
الصحف
11-1-2025
اسرار الصحف المحلية 10-01-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-01-08
أسرار الصحف 9-1-2025
اسرار
2025-01-08
أسرار الصحف 9-1-2025
0
اسرار
2025-01-07
أسرار الصحف 8-1-2025
اسرار
2025-01-07
أسرار الصحف 8-1-2025
0
صحف اليوم
2024-12-30
أسرار الصحف المحلية 31-12-2024
صحف اليوم
2024-12-30
أسرار الصحف المحلية 31-12-2024
0
اسرار
2024-12-29
أسرار الصحف المحلية ٣٠-١٢-٢٠٢٤
اسرار
2024-12-29
أسرار الصحف المحلية ٣٠-١٢-٢٠٢٤
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-01-10
اسرار الصحف المحلية 10-01-2025
اسرار
2025-01-10
اسرار الصحف المحلية 10-01-2025
0
اسرار
2025-01-08
أسرار الصحف 9-1-2025
اسرار
2025-01-08
أسرار الصحف 9-1-2025
0
اسرار
2025-01-07
أسرار الصحف 8-1-2025
اسرار
2025-01-07
أسرار الصحف 8-1-2025
0
اسرار
2025-01-04
اسرار الصحف المحلية 4-1-2025
اسرار
2025-01-04
اسرار الصحف المحلية 4-1-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-01-10
منخفض جوي ضعيف...
حال الطقس
2025-01-10
منخفض جوي ضعيف...
0
أخبار لبنان
12:33
نجاة عون صليبا: بدأنا السير في الطريق الصحيح منذ الـ2019
أخبار لبنان
12:33
نجاة عون صليبا: بدأنا السير في الطريق الصحيح منذ الـ2019
0
أخبار لبنان
2025-01-09
تحضيرات في العيشية - جزين للإحتفال في حال انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية
أخبار لبنان
2025-01-09
تحضيرات في العيشية - جزين للإحتفال في حال انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية
0
أخبار دولية
2024-10-18
بوتين: الرئيس الفلسطيني عباس مدعو للمشاركة في قمة بريكس
أخبار دولية
2024-10-18
بوتين: الرئيس الفلسطيني عباس مدعو للمشاركة في قمة بريكس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:37
حديث عن تقدم إيجابي بين حماس وإسرائيل في ملف الأسرى... هذه التفاصيل
أخبار دولية
16:37
حديث عن تقدم إيجابي بين حماس وإسرائيل في ملف الأسرى... هذه التفاصيل
0
رياضة
13:57
هادي حبيب يسجل للبنان تاريخ جديد في التنس... وطريقه الناجح في بطولة استراليا لم تنته بعد
رياضة
13:57
هادي حبيب يسجل للبنان تاريخ جديد في التنس... وطريقه الناجح في بطولة استراليا لم تنته بعد
0
أخبار دولية
13:52
التغير المناخي بطل الحرائق في كاليفورنيا
أخبار دولية
13:52
التغير المناخي بطل الحرائق في كاليفورنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جناح جديد في متحف بيروت الوطني نشاطات فنية ثقافية وإجتماعية ومطعم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جناح جديد في متحف بيروت الوطني نشاطات فنية ثقافية وإجتماعية ومطعم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مديرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم تجول في لبنان: نعمل لضمان عودة آمنة للمتضررين في الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مديرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العالم تجول في لبنان: نعمل لضمان عودة آمنة للمتضررين في الحرب
0
أمن وقضاء
13:34
الجيش الإسرائيلي يماطل بالإنسحاب من نقاط مختلفة في الجنوب
أمن وقضاء
13:34
الجيش الإسرائيلي يماطل بالإنسحاب من نقاط مختلفة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد انتخاب الرئيس... هذا هو مصير سعر الصرف
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد انتخاب الرئيس... هذا هو مصير سعر الصرف
0
أخبار دولية
13:30
العيون السياسية الإسرائيلية وفوهات مدفعيات الجيش تحدق نحو الأراضي السورية
أخبار دولية
13:30
العيون السياسية الإسرائيلية وفوهات مدفعيات الجيش تحدق نحو الأراضي السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاقتصاد اللبناني: من بشارة الخوري إلى سليمان فرنجية… حقبة ما قبل الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاقتصاد اللبناني: من بشارة الخوري إلى سليمان فرنجية… حقبة ما قبل الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
05:25
الجيش الإسرائيلي يعمل على ضمان تموضعه... اليكم تفاصيل الـ "وجود العملياتي"
أخبار دولية
05:25
الجيش الإسرائيلي يعمل على ضمان تموضعه... اليكم تفاصيل الـ "وجود العملياتي"
2
آخر الأخبار
05:17
الرئيس السابق ميشال عون بعد لقائه الرئيس الجديد جوزاف عون: من الطبيعي ان نأتي لنبارك له ونتمنى النجاح له في هذه الفترة الصعبة
آخر الأخبار
05:17
الرئيس السابق ميشال عون بعد لقائه الرئيس الجديد جوزاف عون: من الطبيعي ان نأتي لنبارك له ونتمنى النجاح له في هذه الفترة الصعبة
3
خبر عاجل
09:51
مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريحان في حصيلة أولية للغارة على طيردبا
خبر عاجل
09:51
مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريحان في حصيلة أولية للغارة على طيردبا
4
خبر عاجل
09:08
الاستشارات النيابية الاثنين المقبل
خبر عاجل
09:08
الاستشارات النيابية الاثنين المقبل
5
خبر عاجل
05:19
مصادر في وزارة الخارجية للـLBCI: الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب يتوجهان يوم السبت الى سوريا للقاء احمد الشرع ووزير الخارجية السوري
خبر عاجل
05:19
مصادر في وزارة الخارجية للـLBCI: الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب يتوجهان يوم السبت الى سوريا للقاء احمد الشرع ووزير الخارجية السوري
6
خبر عاجل
04:40
مصدر لبناني لرويترز: رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي يلتقي بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في دمشق غدا
خبر عاجل
04:40
مصدر لبناني لرويترز: رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي يلتقي بقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في دمشق غدا
7
خبر عاجل
05:03
الرئيس السابق ميشال عون في قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
خبر عاجل
05:03
الرئيس السابق ميشال عون في قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هذه هي الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هذه هي الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة اللبنانية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More