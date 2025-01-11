أسرار الصحف 11-1-2025

اللواء



يطمح وزراء حاليون للبقاء في الحكومة الجديدة، لكن تغييرات حاسمة ستحدث في غالبية المواقع أو كلها..



يجري تدقيق في أسماء نواب خالفوا التوافق الواسع لانتخاب الرئيس لتحديد الخلفيات التي تقف وراء ذلك..



بقي موفد غربي، مع سفراء دول معنية على عدم تيقن قاطع لجهة انتخاب الرئيس قبل ساعات الصباح الأولى..







نداء الوطن



أكد مصدر أميركي أن التحدي الحقيقي يبدأ الآن، مشيراً إلى ضرورة أن تقبل المكوّنات السياسية اللبنانية والجهات الإقليمية الواقع الجديد، أما بالنسبة للإسرائيليين فالالتزام بالمهل في ما يتعلق بانسحابها من لبنان لم يعد خياراً.



تقول مصادر ديبلوماسية مطلعة إن المعادلة المحلية العربية الدولية التي أدت إلى انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ستنسحب على اختيار رئيس الحكومة، بصرف النظر عن الاستشارات كما ستنسحب على المعايير التي على أساسها سيتم اختيار وزراء الحقائب الأساسية.



بالتوازي مع انتعاش بورصة الاسماء للاستيزار، انتعشت بورصة الأسماء التي يتوقع أن تتولى مناصب استشارية.







الجمهورية



بعث سفير عربي بارز برسالة قصيرة إلى مسؤول كبير قال فيها: "أشهد أنك بعبقريتك حميت لبنان".



قال مسؤول أوروبي: "أمام لبنان فرصة مع العهد الرئاسي الجديد ليكون المنطقة الأكثر أمانا في المنطقة".



قيل لمسؤول كبير بعد الانتخابات الرئاسية: "رح تشتاقو للودريان واللجنة الخماسية". فردّ قائلا: "الله يسعدن ويبعدن… لا خماسية ولا سداسية ولا لودريان ولا مش دريان… حمل ونزل عن ظهري".