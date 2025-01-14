أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 14-01-2025
اسرار
2025-01-13 | 23:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 14-01-2025
النهار
ينقل وفق المتابعين ممن لهم علاقات في دول الخليج وأوروبا، أن شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها بعد الحرب، ستعاودها بعد تشكيل الحكومة، إضافة إلى عودة بعض المستثمرين ورجال الأعمال الذين غادروا لبنان خلال لشهرين المنصرمين.
تردد ان “حزب الله” يتجاوب بسرعة مع المعترضين من تدني قيمة التعويضات التي تدفع لهم ويرسل بلجان كشف للمرة الثانية ويبادر الى رفع القيمة المالية تجنباً لازدياد حركة الرفض.
في مسلسل المعارك المستمرة البحث في تركيبة الحكومة المقبلة بين حزبيين يضمنون “الميثاقية” او تكنوقراط من خارج المنظومة القائمة لضمان تقديم صورة افضل للعالم الخارجي.
نفى اكثر من مصدر سياسي امس وجود تدخل او ايحاء سعودي باتجاه تزكية نواف سلام لرئاسة الحكومة عازية الاتفاق حوله الى مجموعة عوامل محض داخلية.
قال وزير سابق ان تطورات الاحداث اللبنانية سيضمن للثنائي المحافظة على وزارة المال اذ ان مواجهته في هذا المطلب “الحيوي” سيقود الى تفجّر الوضع السياسي الداخلي.
تردد ان قائد المنطقة الوسطى الجنرال الاميركي مايكل كوري الذي زار بعبدا امس والتقى الرئيس جوزف عون شكل احد ابرز الداعمين له في معركته الرئاسية.
الجمهورية
أكّد موفد دولي لبعض من التقاهم خلال زيارته الأخيرة لبيروت أنّ الإدارة الجديدة في بلاده ستضمن تنفيذ كل مندرجات الاتفاق الذي توصّلت إليه الإدارة الحالية ويخصّ لبنان.
رأى مرجع سياسي أنّ "بعض المتحمّسين يكرر تجربة سياسية سترتد عليه لاحقاً وكأنّه لم يتعلّم شيئاً".
وضع ديبلوماسي عريق الخروقات العنيفة والمكثفة لاتفاق وقف العمليات العدائية في إطار الاستعجال للانسحاب من لبنان.
اللواء
تفيد مصادر نائب بارز إلى أنه اضطر إلى استخدام خطاب مذهبي لتهدئة الشارع الذي اعترض على توجهاته السياسية، الى حد تبلُّغه من جهات رسمية أنه قد يكون هناك خطر على حياته.
لم يتم الإتصال بوزير ونائب سابق للبحث معه بإمكانية الإسناد إليه أي حقيبة في الحكومة العتيدة.
يتردَّد في مجالس ضيقة اسم خبير مالي واقتصادي مهم عمل في صندوق النقد الدولي لتولِّي حقيبة المالية، والمفارقة أنه شيعي من الضاحية الجنوبية.
نداء الوطن
عُلم أن النائب في كتلة الاعتدال أحمد الخير تقصّد عدم الظهور إلى جانب زملائه لدى خروجهم للتصريح من بعبدا حفاظاً على ماء الوجه مع الرئيس نجيب ميقاتي حيث ربطتهما علاقات واسعة، حصل الخير على أثرها على الكثير من الخدمات، آخرها تعيين ميقاتي بديلاً عن اللواء محمد خير بناءً على تمنيات النائب الخير.
حضّرت كتلتان أمس بيانين ليوم الاستشارات النيابية في قصر بعبدا الأول يعلن دعمه للقاضي نواف سلام والثاني للرئيس نجيب ميقاتي وذلك قبل معرفة اتجاه البوصلة الخارجية.
رئيس تحرير صحيفة تعتاش من "حزب الله"، وتواظب على شن الحملات ضد الرئيس جوزاف عون، رفض المبلغ الشهري المخصص له من "الحزب"، الذي برأيه أصبح زهيداً. وفي المقابل اقترب من الاتفاق على تمويل آخر مع جهة أخرى.
البناء
قال مصدر نيابي إن الشق المتصل بلعبة التسمية لرئيس الحكومة ليس موضع اعتراض ولا تبديل الكتل لمواقفها أيضاً، فذلك حق دستوريّ لا جدل حوله. وليست القضية هي المفاضلة بين اسمي الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام، واعتراض الثنائي ليس على إسقاط مرشح مدعوم منه فهذا أيضاً حق مشروع لأن القضية هي ببساطة أن اتفاقاً تمّ مع الجانب السعودي بالوكالة عن الجانب الأميركي ومع رئيس الجمهورية انتهى بانتقال الثنائي من التصويت بورقة بيضاء كان سوف يستمرّ لعشرات الدورات إلى انتخاب العماد جوزف عون رئيساً وفق اتفاق يتضمّن اسم رئيس مكلّف يكفل الجانب السعودي تسميته. وما جرى كان انقلاباً على الاتفاق موجّهاً ضد رئيس الجمهورية أولاً وضد عهده والثقة والتفاهمات التي تتم تحت رعايته وبموافقته. وهذا الانقلاب يسقط كل مزاعم مَن يدّعون الحرص على الرئيس ودعم عهده.
يقول مصدر مقرّب من الثنائي أن لا شكّ في وضوح مسار الانقلاب في تسمية الرئيس المكلف نواف سلام الذي لا مشكلة شخصيّة معه إلا قبوله تمرير هذا الانقلاب باستخدام اسمه. واعتبر أن الدليل البسيط هو بانتقال كتل من تسمية إلى أخرى خلال فترة بعد الظهر وهو توقيت الصباح في واشنطن بما لا يفسّره إلا وجود جهة قامت بإدارة التعليمات والرقم الـ 84 الذي ناله سلام هو ببساطة أيضاً جمع الـ 71 التي نالها العماد عون في الدورة الأولى والـ 13 هي أصوات التيار الوطني الحر. والانقلاب هو محاولة لصناعة صورة نصر على ثنائي المقاومة بعدما فشلت محاولة الحصول عليها في ميادين القتال في الجنوب ولاحقاً في معركة الرئاسة. وعلى أصحاب الانقلاب أن يعرفوا كيف يحافظون عليه ويشكّلون حكومة تنجح بإدارة استقرار البلاد في أول العهد من دون الثنائيّ.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
14-01-2025
أسرار الصحف المحلية 13-1-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-01-12
أسرار الصحف المحلية 13-1-2025
اسرار
2025-01-12
أسرار الصحف المحلية 13-1-2025
0
اسرار
2025-01-10
أسرار الصحف 11-1-2025
اسرار
2025-01-10
أسرار الصحف 11-1-2025
0
اسرار
2025-01-08
أسرار الصحف 9-1-2025
اسرار
2025-01-08
أسرار الصحف 9-1-2025
0
اسرار
2025-01-07
أسرار الصحف 8-1-2025
اسرار
2025-01-07
أسرار الصحف 8-1-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-01-12
أسرار الصحف المحلية 13-1-2025
اسرار
2025-01-12
أسرار الصحف المحلية 13-1-2025
0
اسرار
2025-01-10
أسرار الصحف 11-1-2025
اسرار
2025-01-10
أسرار الصحف 11-1-2025
0
اسرار
2025-01-10
اسرار الصحف المحلية 10-01-2025
اسرار
2025-01-10
اسرار الصحف المحلية 10-01-2025
0
اسرار
2025-01-08
أسرار الصحف 9-1-2025
اسرار
2025-01-08
أسرار الصحف 9-1-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:53
كتلة الوفاء للمقاومة طلبت ارجاء موعدها في الاستشارات النيابية الى يوم غد
خبر عاجل
07:53
كتلة الوفاء للمقاومة طلبت ارجاء موعدها في الاستشارات النيابية الى يوم غد
0
آخر الأخبار
14:49
باسيل لـ"عشرين 30": بالخلفية التي أتى بها نواف سلام لا يمكن الحديث الا عن البرامج والنقاط الأساسية للحكومة هي قرار 1701 ووقف اطلاق النار وملف النازحين السوريين والملف الأصعب هو الموضوع الاصلاحي
آخر الأخبار
14:49
باسيل لـ"عشرين 30": بالخلفية التي أتى بها نواف سلام لا يمكن الحديث الا عن البرامج والنقاط الأساسية للحكومة هي قرار 1701 ووقف اطلاق النار وملف النازحين السوريين والملف الأصعب هو الموضوع الاصلاحي
0
أخبار دولية
00:50
المفاوضون يسعون لإبرام إتفاق هدنة غزة بعد "انفراجة" في الدوحة
أخبار دولية
00:50
المفاوضون يسعون لإبرام إتفاق هدنة غزة بعد "انفراجة" في الدوحة
0
خبر عاجل
15:18
سامي الجميل لـ"عشرين 30": شعرنا بوجود فرصة ليعود الجميع الى سقف الدولة واذا أرادت قيادة حزب الله أن تبقى في جو التشنج فهذا قرارها والطائفة الشيعية جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني ويهمنا ان يتأكدوا اننا لا نريد بناء البلد من دونهم
خبر عاجل
15:18
سامي الجميل لـ"عشرين 30": شعرنا بوجود فرصة ليعود الجميع الى سقف الدولة واذا أرادت قيادة حزب الله أن تبقى في جو التشنج فهذا قرارها والطائفة الشيعية جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني ويهمنا ان يتأكدوا اننا لا نريد بناء البلد من دونهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:20
السيدة الاولى نعمت عون في دردشة مع الاعلاميين: "بحب كون صورة بتعكس صورة كل نساء لبنان" (فيديو)
أخبار لبنان
07:20
السيدة الاولى نعمت عون في دردشة مع الاعلاميين: "بحب كون صورة بتعكس صورة كل نساء لبنان" (فيديو)
0
أخبار دولية
02:43
إنفراجة كبيرة في ملف مفاوضات صفقة الأسرى... بانتظار رد حماس وإسرائيل
أخبار دولية
02:43
إنفراجة كبيرة في ملف مفاوضات صفقة الأسرى... بانتظار رد حماس وإسرائيل
0
حال الطقس
13:54
اليكم طقس الايام المقبلة...
حال الطقس
13:54
اليكم طقس الايام المقبلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
السفارة الاماراتية في بيروت تفتح أبوابها قريبًا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
السفارة الاماراتية في بيروت تفتح أبوابها قريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـLBCI في شمع وطيرحرفا ...هنا توغّلت اسرائيل وانعدمت الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـLBCI في شمع وطيرحرفا ...هنا توغّلت اسرائيل وانعدمت الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أجواء العد التنازلي في اسرائيل للتوصل إلى صفقة أسرى بدأت...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أجواء العد التنازلي في اسرائيل للتوصل إلى صفقة أسرى بدأت...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
يوم الإستشارات الطويل سبقته ساعات من التحركات والمشاروات إستمرت طيلة ليل أمس
تقارير نشرة الاخبار
13:29
يوم الإستشارات الطويل سبقته ساعات من التحركات والمشاروات إستمرت طيلة ليل أمس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نواف سلام رئيسًا مكلّفًا بتشكيل الحكومة بـ84 صوت
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نواف سلام رئيسًا مكلّفًا بتشكيل الحكومة بـ84 صوت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:19
مسؤول مكتب الاعلام لرئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية لم يُوافق على تأجيل الاستشارات النيابية لكتلة الوفاء للمقاومة حتى يوم غد وسيكون الموعد اليوم في 3:30
خبر عاجل
08:19
مسؤول مكتب الاعلام لرئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية لم يُوافق على تأجيل الاستشارات النيابية لكتلة الوفاء للمقاومة حتى يوم غد وسيكون الموعد اليوم في 3:30
2
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه
3
أخبار لبنان
14:53
"الحدث" نقلاً عن بري: ليس هذا ما اتفقنا عليه ونرفض التسليم بالامر الواقع
أخبار لبنان
14:53
"الحدث" نقلاً عن بري: ليس هذا ما اتفقنا عليه ونرفض التسليم بالامر الواقع
4
خبر عاجل
05:07
مصادر الثنائي أمل وحزب الله للـLBCI: لن نستبق إجتماع بعبدا فالخبر اليقين وتوجهنا يحدده الرئيس بري إثر اجتماع بعبدا الثلاثي
خبر عاجل
05:07
مصادر الثنائي أمل وحزب الله للـLBCI: لن نستبق إجتماع بعبدا فالخبر اليقين وتوجهنا يحدده الرئيس بري إثر اجتماع بعبدا الثلاثي
5
آخر الأخبار
08:06
عدوان حول تأجيل الاستشارات النيابية لكتلة الوفاء للمقاومة: على كلّ الكتل أن تلتزم بموعد الإستشارات الملزمة وعليهم أن يعتادوا على الوطن الجديد
آخر الأخبار
08:06
عدوان حول تأجيل الاستشارات النيابية لكتلة الوفاء للمقاومة: على كلّ الكتل أن تلتزم بموعد الإستشارات الملزمة وعليهم أن يعتادوا على الوطن الجديد
6
آخر الأخبار
09:55
رعد: نعرب عن أسفنا ممن يريد أن يخدش اطلالة العهد التوافقية ومن حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية
آخر الأخبار
09:55
رعد: نعرب عن أسفنا ممن يريد أن يخدش اطلالة العهد التوافقية ومن حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية
7
أخبار لبنان
12:14
الرئيس عون يخرج ويفاجئ الصحافيين في دردشة: أتمنى أن يكون التأليف سلسًا.."وبعدني مسكّر مع رئيس وزراء ايطاليا"
أخبار لبنان
12:14
الرئيس عون يخرج ويفاجئ الصحافيين في دردشة: أتمنى أن يكون التأليف سلسًا.."وبعدني مسكّر مع رئيس وزراء ايطاليا"
8
آخر الأخبار
08:32
باسيل: التيار الوطني الحر اليوم بموقع مستقل لا حلفاء له ولا أعداء وأي كلام عن مقايضات حاولنا القيام بها أو حصص هو كلام غير صحيح
آخر الأخبار
08:32
باسيل: التيار الوطني الحر اليوم بموقع مستقل لا حلفاء له ولا أعداء وأي كلام عن مقايضات حاولنا القيام بها أو حصص هو كلام غير صحيح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More