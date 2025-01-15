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أسرار الصحف 15-1-2025

اسرار
2025-01-14 | 23:31
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أسرار الصحف 15-1-2025
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أسرار الصحف 15-1-2025

الجمهورية

- دأبت أحزاب ومجموعات معارضة إلى الاجتماع بمسؤولي قواعدها خلال الـ48 ساعة الأخيرة، من أجل تحضير مناصيرها لتقبّل تغيّر الخطاب السياسي وتخفيض النبرة تجاه الحكم.

- يضع حزب معارض بارز سلة من المستشارين والاختصاصيّين المقيمين والمغتربين في الصورة تمهيداً لإعطائهم أدواراً حول بعض وزراء الحكومة المقبلة.

- حضّر حزب بارز 4 أسماء من كوادره القانونية الاقتصادية لإيصال اثنَين منها إلى وزارتَين إشكاليّتَين واحدة ميثاقية والأخرى تدور حولها حملات إعلامية.


اللواء

- بحسب أوساط دبلوماسية، فإن مهمة سفراء الخماسية مستمرة لمواكبة تنفيذ القرار 1701 وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات.

- تطالب جهات معنية في حزب بارز بعدم الرهان على أي علاقات تحالفية مع تيار معروف.

- كشف مصدر مطَّلع أن الرئيس المكلَّف هو من أبرز الشخصيات التي ساهمت في صياغة القرار 1701 الذي أوقف العمليات الحربية عام 2006.


البناء

- قال مصدر نيابي إن القرار لدى الثنائي بالمشاركة في الحكومة لم يتخذ بعد وقرار المقاطعة كذلك وإن الأمر لن يتم حسمه عبر شكليات الاستشارات النيابية التي تسبق تشكيل الحكومة وتوقع عقد جلسات مصارحة ونقاش عميق وتفصيلي بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام وقادة حركة أمل وحزب الله لأن المطلوب تفاهمات تضمن المشاركة والتزام الحكومة بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع السعودية ورئيس الجمهورية. وكان يفترض تطبيقه عبر حكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وينتظر الثنائي سماع موقف الرئيس سلام من هذا الاتفاق الذي بات يعرف تفاصيله سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الحكومي.

- قالت مصادر على صلة بالمفاوضات حول اتفاق غزة إن قيادة المقاومة تلقت رسائل من حوالي 50 أسيراً من قادة التنظيمات الفلسطينية من الأسرى المحكومين بالمؤبد يتمنون فيها على قيادة المقاومة عدم ربط التوصل الى اتفاق يضمن الإفراج عنهم. وكتب كل من هؤلاء القادة الأسرى تمنياً شخصياً على قادة المقاومة بألا تتردّد في توقيع الاتفاق إذا حقق الشروط الوطنية وبقي عالقاً على البت بالإفراج عنهم.
 

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