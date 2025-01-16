أسرار الصحف 16-1-2025

النهار



تستمر ظاهرة السيارات من دون لوحات ارقام على الطرق اللبنانية رغم وجود دوريات لقوى الأمن الداخلي والقوى الامنية الأخرى



خضع اعلامي من “محور المقاومة” اشتهر اخيراً عبر البث المباشر خلال الحرب الى تحقيق في مكتب مكافحة المخدرات وأطلق بسند إقامة.



بدأ الترويج لأسماء يرشح اصحابها انفسهم لتولي حقائب وزارية من باب لفت النظر اليهم.



أطلق قبل ايام مستشار سابق لوزير ومدير جهاز أمني من السجن إثر ادانته بمحاولة قتل



تسابق إحدى القاضيات الوقت قبل تقاعدها في اذار المقبل لإصدار قرارات يعتبر كثيرون انها منحازة وتعبر عن عهد مضى فيما تعمل هي على مناشدة رئيس الجمهورية الجديد لتوفير الغطاء لها.



يأمل القيمون على جمعية مصارف لبنان من أن يعطي انتخاب رئيس جديد للبلاد دفعا لعملية انتخاب رئيس جديد للجمعية بعد تأجيل متكرر وتطيير للنصاب في الجمعية العمومية الأخيرة.



قال مصدر وزاري ان اي كلام عن انتخابات نيابية مبكرة يعني دفع الوضع الداخلي نحو التفجير بعد حالة التباعد القائمة في البلاد وشعور فريق بأن خسائره تتوالى.



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الجمهورية



تابع مسؤولا حزب معارض الاستشارات النيابية من منزل شخصية دخلت أخيراً المعترك السياسي، تمهيداً لتقديم المساعدة والمساندة والمشورة في مشوار الحُكم الجديد.



تتحضّر شخصيات خاضت المعركة الانتخابية من طائفة واحدة في دوائر انتخابية صعبة الخرق ليُطرح اسمها لتولّي وزارات ضمن اختصاصها من دون أن تحمل لواء حزب سياسي معيّن.



عمل نائب تغييري لساعات مطوّلة على إقناع رئيس حزب بارز على تغيير مرشحه لرئاسة الحكومة، معدّداً موقف كل نائب على قلم وورقة.



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اللواء



عزت دولة شرقية كبرى ما يمكن وصفه بـ «خذلان» رئيس أُبعد بالقوة عن منصبه، بعدم استجابته لنصيحة بتقاسم السلطة مع المعارضة.



تبين أن الزيارة إلى رئيس جمهورية سابق، جاءت بوصفه رئيساً سابقاً لحكومة قبل اتفاق الطائف.



نجح مصرف لبنان باحتواء تداعيات مصرفية بإغراق السوق بكميات كبيرة من الأوراق النقدية، لمنع إحداث قلاقل في موضوع تسعيرة صرف الدولار في هذه المرحلة.



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البناء



توقع خبراء عسكريون أن تحتل حرب غزة مكانة خاصة في الأكاديميات العسكرية في العالم كمرجع لنمط جديد من الحروب تمكنت خلالها حركة مقاومة متواضعة الإمكانات في بقعة جغرافية ضيقة جداً وبعدد محدود من السكان وتحت ضغط إنسانيّ لم يسجل له مثيل في تاريخ الحروب وأمام آلة عسكرية عملاقة مزوّدة بكل تقنيات الحرب وأنواع السلاح الممنوع، ونجحت بعد سنة وعدة شهور من فرض شروطها على جيش يوصف بأحد أقوى جيوش العالم وتقف وراءه أكبر قوة عالميّة بكل ما تملك مالاً وسلاحاً وحماية دبلوماسية وقانونية.



لاحظ الذين واكبوا يوم الاستشارات النيابية الأول للرئيس المكلف نواف سلام أن ثلاثة نواب بقوا طيلة فترة الاستشارات يتصرّفون كأنهم الوكيل النيابي للرئيس المكلف ويتعاملون مع النواب الآخرين باعتبارهم كتلة نيابية للرئيس المكلف تستطيع منح الوعود وتوزير النواب الذين “يسمعون الكلمة” وقد ترك تصرّف النواب امتعاضاً نيابياً وقلل من صورة الجدّية والمهابة التي ينظرون عبرها للرئيس المكلف.