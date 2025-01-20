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أسرار الصحف 20-1-2025

اسرار
2025-01-19 | 23:27
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أسرار الصحف 20-1-2025
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أسرار الصحف 20-1-2025

النهار

علم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أبدى تجاوباً ً مع الدولة اللبنانية من خلال تسليم السلاح الفلسطيني، باعتبار السلطة ضنينة على أمن واستقرار لبنان، وهذا تعهد منه.

يعقد سفراء المجموعة "الخماسية" اجتماعاً وداعيا في الأسبوع الجاري لانتهاء مهمتهم في مساعدة لبنان في انتخاب رئيس الجمهورية.

تلقت قواعد حزبية في "الثنائي" بصدمة رد النائب علي حسن خليل المباشر وتكذيب النائب قاسم هاشم على الهواء في برنامج تلفزيوني وقد اشارت مصادر الى عدم قدرة الاخير على عرض موقف "الثنائي" حيال ما رافق انتخاب الرئيس جوزف عون وتكليف الرئيس نواف سالم. وقالت مصادر لدى "الثنائي" ان ترشيح هاشم "اصبح اكثر صعوبة" في الانتخابات المقبلة.

يشكو مرجع من تدفق اعداد المستوزرين الى دارته لحجز مقاعد لهم في الحكومة.

خاطب الرئيس بري شخصية غربية مواقفها مؤيدة للبنان والفلسطينيين واعتراضها على سياسة اسرائيل: "عليك ان تعلم انك تملك بيتا في بيروت. وتحل عندي كلما حضرت لزيارتها".

يتواصل اكثر من ضابط مسيحي متقاعد مع حلقة الرئيس عون على أمل ان يتسلم احدهم وزارة الدفاع الوطني.

الجمهورية

أشار أحد الديبلوماسيّين الى أنّ هناك ارتباطاً وثيقاً لا يمكن فصله بين إعادة الإعمار وبين شكل ومضمون ونوعية وزراء الحكومة الجديدة.

استغرب نواب تغيّيريون تصريحاً لزميل لهم يهاجم فيه النواب ويتهمّهم بالحرص على أموال المودعين.

قال سفير أمام زواره: "غريب أمركم، تتقاتلون على وزراء الحكومة ولا تسألون عن خطتها لإعادة بناء الدولة ووقف الهدر والفساد وتضييع الفرص".


اللواء

عاد الحديث عن "التعاون بين بعبدا وقريطم" لأن منزل رئيس الحكومة المكلف يقع على بعد عشرات الأمتار من قصر الرئيس الشهيد رفيق الحريري في منطقة قريطم.

فوجئت شخصية حكومية بارزة بتداول كلام لها تمَّ تداوله في حلقة ضيقة بعد تسمية الرئيس المكلف، وأثار موجة إستياء عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

إستغرب نائب بيروتي زيادة ساعات التغذية الكهربائية فجأة إثر دخول رئيس الجمهورية قصر بعبدا، مشككاً بالصفقات المشبوهة مع أصحاب المولدات وراء التقنين القاسي الذي كان سائداً منذ فترة طويلة في بيروت والعديد من المناطق!

البناء

قال مسؤول في المقاومة في غزة إن الإعلام العربي يريد تصوير النصر في غزة نصراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أراد تحييد نفسه من الهزيمة، بعدما بذل كل ما يلزم لانتصار الاحتلال ودعا الجميع للاعتراف بأن صمود الشعب الفلسطيني بوجه مشروع التهجير ونجاح المقاومة بشنّ حرب استنزاف قادرة على البقاء لسنوات بوجه جيش الاحتلال مع مساندة اليمن وتضحيات لبنان، ومن خلف كل ذلك شارع عالميّ مساند هي عناصر صناعة النصر الذي تأقلمت معه إدارة ترامب بعد اليأس من انتصار الكيان.

تؤكد مصادر نيابية متابعة لملف تشكيل الحكومة أن الحوار بين الرئيس المكلف وثنائي حركة أمل وحزب الله تجاوز مرحلة البحث بالمشاركة التي باتت محسومة وصارت قواعدها موضع اتفاق كامل، وأن الباقي تفاصيل تتم العودة إليها عندما تتضح صورة التشكيلة الحكومية وكيفية توزيع الحقائب على الطوائف باستثناء حقيبة المالية التي حُسم أمرها.

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