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أسرار الصحف 21-1-2025

اسرار
2025-01-20 | 23:28
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أسرار الصحف 21-1-2025
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أسرار الصحف 21-1-2025

النهار

- في اطار الكلام عن وجوه واسماء جديدة للحكومة المقبلة، برزت تسمية الرئيس نبيه بري للوزير والنائب السابق ياسين جابر لتولي حقيبة المالية، كأنها المضي بعكس السير، ومحاولة لعرقلة التوجه الجديد.

- يراهن نواب تغييريون على أن يستفيد الرئيس المكلف نواف سالم من الدعم الدولي للبنان فيكسر العادات ويؤلف حكومة جديدة في الشكل والمضمون، وبخلاف ذلك سيمتنعون عن اعطاء حكومته الثقة.

- بعدما تبين أن عدداً من الوزراء يرغب في انجاز تعيينات او ترقيات او عقود جديدة وإمرار صفقات قبل تركهم مواقعهم، أصدر رئيس الحكومة نجيب  ميقاتي تعميما يمنع اي اجراء لان الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال المحدود جدا.

- يبدو ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كأنه دخل البورصة اذ يتحرك صعوداً ونزولا عند كل منعطف سياسي وثمة تخوف من ان تمارس السلطة الحالية الضغوط على القاضي بيطار لإعادته مجدداً الى الدرج.

- من المتوقع ان تتسلم قريبا السيدة الاولى نعمت عون مهماتها كرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من كلودين كريمة الرئيس ميشال عون التي تسلمتها بعد اعتكاف والدتها وهو ما جعل زوجات الرؤساء يتغيبن عنها طوال المدة السابقة.


الجمهورية

- عُلِمَ أنّ شخصية مرشحة لتولّي حقيبة وزارية التقت بعيداً من الأضواء مرجعاً سياسياً على صلة بمفاوضات التشكيل تحسباً لاحتمال اقتراح اسمها ضمن التشكيلة الحكومية.

- عارض تيار بارز تسمية محام من طائفته لوزارة الداخلية، كما عارض أن تكون هذه الوزارة من نصيب طائفة أخرى.

- يجري نقاش داخل أحد الأحزاب حول صوابية المطالبة بإحدى الحقائب خوفاً من الفشل في تحقيق إنجاز مطلوب شعبياً.


اللواء

- تحدثت معلومات عن أن المفاوض الفلسطيني طالب بالإفراج عن أسرى لحزب لله، في المفاوضات التي جرت للاتفاق على المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

- يستمر التباعد بين كتل حليفة، مع التموضعات الجديدة، وحسابات ما بعد الحرب، وصولاً إلى التحالفات الانتخابية المقبلة.

- بدأت ضغوطات أوروبية تمارس على مسؤول كبير في إطار ملفات الطاقة، في ضوء دور كبير لدولة إقليمية في عاصمة مجاورة.


البناء

- استغرب مرجع دستوري حال الكتل النيابية التي رحّبت بخطاب القَسَم واعتبرت انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وتسمية الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة بشارة لبدء الإصلاح السياسي والإداري لكونها جميعاً لم تأتِ في لقاءاتها مع الرئيس المكلّف على مجرد ذكر المطالبة بتطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف، خصوصاً أن ما بقي من اتفاق الطائف هي البنود الإصلاحيّة المتصلة بقانون الانتخابات على أساس نظام المجلسين وفق نص المادة 22 من الدستور كمدخل للإصلاح السياسيّ وإلغاء طائفية الوظيفة في ما دون الفئة الأولى واعتماد المداورة في الفئة الأولى وفق المادة 95 من الدستور، إضافة إلى ضمان استقلال القضاء وهو ما ورد في خطاب القَسَم كشرط للإصلاح الإداري. وتساءل عما إذا كانت الأجندات الدوليّة والإقليميّة وبريق شعارات الثورة والتغيير عند الكتل النيابية تغلب على مزاعم الإصلاح؟

- قال خبير في العلاقات الدولية إن الرئيس الأميركي القديم الجديد دونالد ترامب قدّم في خطابه خريطة طريق تقوم على ثلاثية أولاً سحب شركات الصناعات العسكرية إلى الداخل الأميركي لبناء القبة الصاروخيّة الدفاعيّة بدلاً من إشعال الحروب في العالم وثانياً إطلاق يد الشركات الأميركيّة في استخراج النفط والغاز الصخري بلا ضوابط لجعل أميركا أهم مصدر عالميّ للنفط والغاز. وهذا يعني مقايضة حماية أوروبا بشرائها للنفط والغاز ومقايضة حماية دول الخليج لتخفيض إنتاجها لصالح الحصة الأميركية، وثالثاً اعتماد التوسّع الجغرافيّ على حساب دول حليفة في القارة الأميركية مثل كندا وبنما وغرينلاند بدلاً من التوسّع في المستعمرات البعيدة رهاناً على تكبير السوق ودمج الموارد لبناء قوة اقتصادية عملاقة تعتمد على أصول ثابتة بدلاً من القوة الماليّة العالميّة الهشّة والمأزومة داخل فقاعة سريعة الانفجار.

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