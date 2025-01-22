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أسرار الصحف 22-01-2025

اسرار
2025-01-21 | 23:31
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أسرار الصحف 22-01-2025
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أسرار الصحف 22-01-2025


النهار

ساد في اليومين الماضيين كلام عن محاولة استعادة موقع المدير العام للأمن العام للطائفة المارونية وقوبل بطلب شيعي الاحتفاظ بحاكمية مصرف لبنان ما اثار امتعاضا مارونيا واسعاً.

نفى الرئيس نجيب ميقاتي ما تردد عن محاولات لإفشال الرئيس المكلف نواف سلام من قبل الثنائي الشيعي ليعود ميقاتي مجددا الى السرايا مؤكداً رفضه الأمر اطلاقا.

يلاحظ أن الحركة عادت على خط اللقاءات والاتصالات في معظم المناطق اللبنانية، على خلفية الانتخابات البلدية، بانتظار ولادة الحكومة لتفعيل هذا الحراك.

من غرائب المرشحين للتوزير معالجة فيزيائية لحقيبة لا تعرف منها الا الاسم تحظى بتزكية شخصية حزبية.

يسأل حزبيون غاضبون: ما الفائدة من العمل الحزبي اذا هبط اشخاص ب "البارشوات" وتم تعيينهم وزراء يحلون في الربوع ثم يعودون الى الخارج.

محام بيروتي يعد نفسه بحقيبة وزارية يردد في مجالسه ان علاقات تربطه بمسؤول عربي كبير.

انطلقت حملات من جيوش الكترونية عدة لتشويه صور مرشحين مفترضين الى الحكومة المقبلة بهدف احراقهم باكراً للحلول محلّهم من طامحين.

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الجمهورية

يؤكّد مرجع مسؤول أنّه سيستند إلى نص اتفاق الطائف في بند حسّاس عندما يحين موعد صياغته، "ومَن لا يريد اتفاق الطائف فليخبرني".

أبدى مرجع سياسي مرونة حيال التوافق على اسم وزير لحقيبة محسوم لجهة محدّدة، على عكس ما تمّ تسريبه بفرض اسم معيّن لها.

نفى حزب بارز أن يكون مصمّماً على المطالبة بوزارة مثيرة للجدل وعجز كثيرون على تحقيق أي إنجاز فيها على مدى سنوات وسنوات.

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اللواء

تتعرض شخصية مالية إلى حملة على مواقع التواصل وبعض الإعلام الإلكتروني، بهدف التأثير سلباً، لجهة منعها من إسناد حقيبة وزارية إليها..

تتولى العشائر عند الحدود الشرقية دور الحراسة إلى جانب قوى شرعية، وقوى حزبية..

تبلَّغ لبنان بصورة شبه رسمية أن قانون قيصر السوري، لن يشمل إمدادات النفط والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا..

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البناء

تتناقل مصادر سياسية كلاماً منسوباً إلى مقربين من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ينفي فيه ما يروج له قادة تنظيم متهم بالتصرّف بالأموال المخصصة للانتخابات النيابية لمجموعات التغيير بطرق تحقق فيها الجهات المموّلة. والتنظيم الذي ينتسب له أحد نواب التغيير يشيع أن الرئيس سلام هو الأب الروحي للتنظيم وأنّه لا يفعل شيئاً دون التشاور مع أركان الحزب. وينسب نواب آخرون للنائب المعني مزاعم قدرته على تعديل تمثيل الكتل في الحكومة ودعوة الكتل التي يتواصل معها وخصوصاً الكتل الصغرى التي لم يتم ذكر تمثيلها في التشكيلات المتداولة للحكومة إلى اعتماده لنقل رغباتها للرئيس المكلّف، وأن هذا النائب يدعو الإعلاميين الذين يتواصل معهم لمراجعته بشأن أي معلومات يريدونها حول خطط رئيس الحكومة وتصوّراته للتشكيلة الحكومية. وتقول المصادر إن التسريبات الإعلامية التي يشكو منها الرئيس المكلف هي من صناعة مَن يزعمون أنهم حزبه لإرضاء من وعدوهم كتلاً وأفراداً بحقائب في الحكومة العتيدة.

يؤكد مصدر دبلوماسي أن كتلة نيابية لم تكن ترغب بانتخاب العماد جوزف عون أو تسمية الرئيس سلام بداعي عدم المعرفة واضطرت للسير بهما بطلب خارجيّ سألت جهة إقليمية فاعلة وجهة دولية مؤثرة عما إذا كان يمكنها ربط مشاركتها في الحكومة بعدم منح وزارة المالية لوزير يقوم ثنائي حركة أمل وحزب الله بتسميته وجاء الجواب سلبياً، محذراً من إعاقة إقلاع عهد رئيس الجمهورية وعرقلة تشكيل حكومة الرئيس المكلف.

 

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