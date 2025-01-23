الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
17
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
17
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف المحلية 23-1-2025
اسرار
2025-01-22 | 23:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف المحلية 23-1-2025
النهار
أفشلت القوى الامنية عملية خطف قاصرين في وسط بيروت الاحد الفائت وأدى تدخل حزب نافذ لدى القضاء الى اقفال التحقيق واسقاط الحقوق وغياب ذوي المستهدفين عن السمع.
تبدي كوادر حزبية في بعض الأحزاب غضبها من الإتيان برجال أعمال إلى الوزارة وتجاهل تضحياتهم ودورهم الحزبي.
تستمر الشكوى من تعامل مسؤولة اعلامية في احد الاحزاب النافذة مع الاعلاميين طالبي التسهيلات لإنجاز اعمالهم خصوصا ان المسؤول الأعلى المعيّن حديثاً لم يباشر مهماته الفعلية بعد.
يجد الفاتيكان نفسه ملزما بالتدخل في شؤون الرهبانيات اللبنانية بشكل مستمر بعدما انعكست الاوضاع اللبنانية على استقرارها وانضباطها ضمن الاطر والقوانين المعتمدة لديها.
التزم “حزب الله” الصمت حيال اغتيال مسؤول اقليم البقاع الغربي لديه الشيخ محمد حمادي وسط شائعات عن سبب اغتياله سواء كانت اعمالا ثأرية محلية الطابع او ان الموساد تمكن من الوصول اليه بعدما عجز عن ذلك خلال الحرب
شكك وزير في ارقام برنامج الغذاء العالمي عن انعدام الأمن الغذائي في اوساط اللبنانيين واعتبر ان الارقام تشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
الجمهورية
يتّجه ثنائي حزبي إلى اعتماد صيغة "الثنائي الوطني" بدلاً من تعبير ثنائي مذهبي تمّ اعتماده حتى الآن.
دخل ممثلو المجتمع الدولي والعربي بقوة على خط مهمّة حسّاسة بعد تلمّس ضغوط من جهات متعدّدة لإغراقها بكثرة المطالب والشروط.
سجّلت إحدى المدن اللبنانية الكبرى أكثر من 40 إصابة بالرصاص الطائش في يوم واحد، وأكثر من 60 خلال 4 أيام من هذا الشهر، علماً أنّ العدد يرتفع إلى 100عند شملها بباقي المناطق.
اللواء
تواجه مؤسسات تدفع رواتب العاملين فيها عبر شبكات تحويل الأموال صعوبات بالتعامل، يحدث التبديل بين وقت وآخر، نظراً لحجم العمولة المطلوبة..
تتباين المعلومات أو الترجيحات بخصوص الحقائب التي ستحسب لصالح كتلتي «الثنائي» بين تفاهم كامل أو تفاهم فقط مبدئي، يحتاج إلى تأكيدات..
تستبعد مصادر دبلوماسية لجوء مرجع إلى التراجع، وهو المعروف بصرامته في الموقف المبني على اقتناعات راسخة لديه..
نداء الوطن
أبقت شركات التأمين العالمية على أسعارها المرتفعة في لبنان، ما يؤشِّر إلى أن نسبة المخاطر ما زالت عالية، على رغم الانفراج رئاسياً ونصف الانفراج حكومياً.
يتحدَّث موظفون في وزارة المال عن "مستشارين" مرتبطين بوزير مال أسبق، ينفِّذون "تعليماته وطلباته"، من دون المرور بوزير المال الحالي.
تسود حالة من النقمة لدى أبناء الجنوب، بعدما عاينوا حجم الدمار اللّاحق بمنازلهم ومؤسساتهم، ولسان حالهم يقول: "التعويضات التي يقدمها "حزب الله" أشبه بالمسكِّنات التي تُعطى لمريض مصاب بمرضٍ مستعصٍ".
البناء
قال مسؤول فلسطيني متقاعد من الرعيل الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية إنه إذا كانت المملكة العربية السعودية مستعدة لدفع مبلغ خمسمئة مليار دولار للرئيس الأميركي دونالد ترامب كما قال، فربما تستطيع أن تطلب مقابل ذلك قيام دولة فلسطينية بدلاً من وهم الحماية الأميركية من عدو وهمي هو إيران، لأن أهم حماية للسعودية سوف تكون نجاحها بضمان قيام الدولة الفلسطينية.
يعتقد مسؤول أمني سابق أن الاهتمام السعودي بلبنان ليس عائداً لاعتبارات لبنانية وزيارة وزير الخارجية السعودية إلى لبنان وربما إعادة الاعتبار لدور قيادي للرئيس سعد الحريري لا تتم على قاعدة ما يتوهمه خصوم حزب الله من استثمار على نتائج الحرب لإضعاف حزب الله، بل هي استثمارات سعودية لإقامة توازن مع الاندفاعة التركية انطلاقاً من سورية والسعي لتعاون سعودي إيراني لتحقيق هذا التوازن من بوابتي اليمن ولبنان.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اسرار
الصحف
المحلية
23-1-2025
أسرار الصحف 22-01-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-01-17
أسرار الصحف المحلية 18-1-2025
اسرار
2025-01-17
أسرار الصحف المحلية 18-1-2025
0
صحف اليوم
2025-01-16
أسرار الصحف المحلية 17 كانون الثاني 2025
صحف اليوم
2025-01-16
أسرار الصحف المحلية 17 كانون الثاني 2025
0
اسرار
2025-01-12
أسرار الصحف المحلية 13-1-2025
اسرار
2025-01-12
أسرار الصحف المحلية 13-1-2025
0
صحف اليوم
2024-12-30
أسرار الصحف المحلية 31-12-2024
صحف اليوم
2024-12-30
أسرار الصحف المحلية 31-12-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-01-21
أسرار الصحف 22-01-2025
اسرار
2025-01-21
أسرار الصحف 22-01-2025
0
اسرار
2025-01-20
أسرار الصحف 21-1-2025
اسرار
2025-01-20
أسرار الصحف 21-1-2025
0
اسرار
2025-01-19
أسرار الصحف 20-1-2025
اسرار
2025-01-19
أسرار الصحف 20-1-2025
0
اسرار
2025-01-17
أسرار الصحف المحلية 18-1-2025
اسرار
2025-01-17
أسرار الصحف المحلية 18-1-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
12:23
تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)
منوعات
12:23
تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)
0
صحة وتغذية
2025-01-01
في فرنسا... إقبال متزايد على المشروبات غير الكحولية
صحة وتغذية
2025-01-01
في فرنسا... إقبال متزايد على المشروبات غير الكحولية
0
آخر الأخبار
03:00
بكين تقدّم احتجاجا إلى كابول بشأن مقتل عامل مناجم صيني
آخر الأخبار
03:00
بكين تقدّم احتجاجا إلى كابول بشأن مقتل عامل مناجم صيني
0
أخبار دولية
01:57
مواصلة التعاون الوثيق بين كورية الجنوبية وأميركا
أخبار دولية
01:57
مواصلة التعاون الوثيق بين كورية الجنوبية وأميركا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:51
نشرات الاخبار بالفرنسية على تلفزيون لبنان بدءًا من اليوم
أخبار لبنان
04:51
نشرات الاخبار بالفرنسية على تلفزيون لبنان بدءًا من اليوم
0
أخبار لبنان
04:27
الـLBCI جالت في بلدة الناقورة قُبيل أيّام من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
04:27
الـLBCI جالت في بلدة الناقورة قُبيل أيّام من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار
0
أخبار لبنان
04:27
الـLBCI تدخلُ الناقورة..."ما من مقوّمات للحياة فيها"
أخبار لبنان
04:27
الـLBCI تدخلُ الناقورة..."ما من مقوّمات للحياة فيها"
0
أخبار لبنان
02:10
الزميلة آمال شحاده: العمل على التوصل إلى تفاهمات بين إدارتي بايدن ترامب لتأجيل الانسحاب الإسرائيليّ من لبنان
أخبار لبنان
02:10
الزميلة آمال شحاده: العمل على التوصل إلى تفاهمات بين إدارتي بايدن ترامب لتأجيل الانسحاب الإسرائيليّ من لبنان
0
أخبار دولية
16:39
تفاصيل الحديث عن تمديد مهلة الستين يومًا لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
أخبار دولية
16:39
تفاصيل الحديث عن تمديد مهلة الستين يومًا لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعض النشاطات الثلجية تقضي على البيئة ومن أرز بشري تعلو الصرخة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعض النشاطات الثلجية تقضي على البيئة ومن أرز بشري تعلو الصرخة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان والتحول الرقمي: الثورة المؤجلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان والتحول الرقمي: الثورة المؤجلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جدل في اسرائيل حول تأجيل الانسحاب من الجنوب.. وتحذير من مخاطر البقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:38
جدل في اسرائيل حول تأجيل الانسحاب من الجنوب.. وتحذير من مخاطر البقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:41
المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش
خبر عاجل
06:41
المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش
2
خبر عاجل
10:43
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
خبر عاجل
10:43
اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف
3
صحة وتغذية
15:40
3 مشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر... تجنبوا تناولها بكثرة!
صحة وتغذية
15:40
3 مشروبات تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر... تجنبوا تناولها بكثرة!
4
أمن وقضاء
09:45
القاضي فادي صوان قرر ترك الاعلامية ليال الاختيار رهن التحقيق
أمن وقضاء
09:45
القاضي فادي صوان قرر ترك الاعلامية ليال الاختيار رهن التحقيق
5
منوعات
12:23
تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)
منوعات
12:23
تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الجيش اللبناني في كفرشوبا... وأهالي علما الشعب شاهدوا عن قرب الدمار في بلدتهم
7
صحف اليوم
00:20
إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)
صحف اليوم
00:20
إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)
8
آخر الأخبار
08:50
أمال شحادة: مصادر عسكرية تقول ان الجيش الاسرائيلي يستعد للانسحاب من لبنان بانتظار تعليمات المستوى السياسي لاعادة الانتشار على الخط الازرق على الرغم من التصريحات بعدم الانسحاب في السادس والعشرين من الشهر الجاري
آخر الأخبار
08:50
أمال شحادة: مصادر عسكرية تقول ان الجيش الاسرائيلي يستعد للانسحاب من لبنان بانتظار تعليمات المستوى السياسي لاعادة الانتشار على الخط الازرق على الرغم من التصريحات بعدم الانسحاب في السادس والعشرين من الشهر الجاري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More