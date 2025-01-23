أسرار الصحف المحلية 23-1-2025

النهار



أفشلت القوى الامنية عملية خطف قاصرين في وسط بيروت الاحد الفائت وأدى تدخل حزب نافذ لدى القضاء الى اقفال التحقيق واسقاط الحقوق وغياب ذوي المستهدفين عن السمع.



تبدي كوادر حزبية في بعض الأحزاب غضبها من الإتيان برجال أعمال إلى الوزارة وتجاهل تضحياتهم ودورهم الحزبي.



تستمر الشكوى من تعامل مسؤولة اعلامية في احد الاحزاب النافذة مع الاعلاميين طالبي التسهيلات لإنجاز اعمالهم خصوصا ان المسؤول الأعلى المعيّن حديثاً لم يباشر مهماته الفعلية بعد.



يجد الفاتيكان نفسه ملزما بالتدخل في شؤون الرهبانيات اللبنانية بشكل مستمر بعدما انعكست الاوضاع اللبنانية على استقرارها وانضباطها ضمن الاطر والقوانين المعتمدة لديها.



التزم “حزب الله” الصمت حيال اغتيال مسؤول اقليم البقاع الغربي لديه الشيخ محمد حمادي وسط شائعات عن سبب اغتياله سواء كانت اعمالا ثأرية محلية الطابع او ان الموساد تمكن من الوصول اليه بعدما عجز عن ذلك خلال الحرب



شكك وزير في ارقام برنامج الغذاء العالمي عن انعدام الأمن الغذائي في اوساط اللبنانيين واعتبر ان الارقام تشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين.



الجمهورية



يتّجه ثنائي حزبي إلى اعتماد صيغة "الثنائي الوطني" بدلاً من تعبير ثنائي مذهبي تمّ اعتماده حتى الآن.



دخل ممثلو المجتمع الدولي والعربي بقوة على خط مهمّة حسّاسة بعد تلمّس ضغوط من جهات متعدّدة لإغراقها بكثرة المطالب والشروط.



سجّلت إحدى المدن اللبنانية الكبرى أكثر من 40 إصابة بالرصاص الطائش في يوم واحد، وأكثر من 60 خلال 4 أيام من هذا الشهر، علماً أنّ العدد يرتفع إلى 100عند شملها بباقي المناطق.



اللواء



تواجه مؤسسات تدفع رواتب العاملين فيها عبر شبكات تحويل الأموال صعوبات بالتعامل، يحدث التبديل بين وقت وآخر، نظراً لحجم العمولة المطلوبة..



تتباين المعلومات أو الترجيحات بخصوص الحقائب التي ستحسب لصالح كتلتي «الثنائي» بين تفاهم كامل أو تفاهم فقط مبدئي، يحتاج إلى تأكيدات..



تستبعد مصادر دبلوماسية لجوء مرجع إلى التراجع، وهو المعروف بصرامته في الموقف المبني على اقتناعات راسخة لديه..



نداء الوطن



أبقت شركات التأمين العالمية على أسعارها المرتفعة في لبنان، ما يؤشِّر إلى أن نسبة المخاطر ما زالت عالية، على رغم الانفراج رئاسياً ونصف الانفراج حكومياً.



يتحدَّث موظفون في وزارة المال عن "مستشارين" مرتبطين بوزير مال أسبق، ينفِّذون "تعليماته وطلباته"، من دون المرور بوزير المال الحالي.



تسود حالة من النقمة لدى أبناء الجنوب، بعدما عاينوا حجم الدمار اللّاحق بمنازلهم ومؤسساتهم، ولسان حالهم يقول: "التعويضات التي يقدمها "حزب الله" أشبه بالمسكِّنات التي تُعطى لمريض مصاب بمرضٍ مستعصٍ".



البناء



قال مسؤول فلسطيني متقاعد من الرعيل الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية إنه إذا كانت المملكة العربية السعودية مستعدة لدفع مبلغ خمسمئة مليار دولار للرئيس الأميركي دونالد ترامب كما قال، فربما تستطيع أن تطلب مقابل ذلك قيام دولة فلسطينية بدلاً من وهم الحماية الأميركية من عدو وهمي هو إيران، لأن أهم حماية للسعودية سوف تكون نجاحها بضمان قيام الدولة الفلسطينية.



يعتقد مسؤول أمني سابق أن الاهتمام السعودي بلبنان ليس عائداً لاعتبارات لبنانية وزيارة وزير الخارجية السعودية إلى لبنان وربما إعادة الاعتبار لدور قيادي للرئيس سعد الحريري لا تتم على قاعدة ما يتوهمه خصوم حزب الله من استثمار على نتائج الحرب لإضعاف حزب الله، بل هي استثمارات سعودية لإقامة توازن مع الاندفاعة التركية انطلاقاً من سورية والسعي لتعاون سعودي إيراني لتحقيق هذا التوازن من بوابتي اليمن ولبنان.

