الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف المحلية 24-1-2025

اسرار
2025-01-23 | 23:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف المحلية 24-1-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف المحلية 24-1-2025

النهار

لا تستبعد مصادر متابعة للوضعين العربي والداخلي، أن يزور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “أبو مازن” لبنان لتهنئة رئيس الجمهورية، ومن ثم البحث في موضوع المخيمات وتسليم السلاح للجيش اللبناني.

في حين لم يؤكد اي مصدر كنسي شائعة قرب استقالة البطريرك بشارة بطرس الراعي بدأ عدد من المطارنة يعدون العدة للمرحلة المقبلة ويعرضون ترشيحاتهم لتولي المنصب.

اعاد قسم البروتوكول في القصر الجمهوري العمل بأدبيات صارمة في ما خص لقاء الرئيس والتقاط الصور معه بعكس ما حصل في الاعوام الثلاثة الاخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون بعدما تراجع البروتوكول تحت ضغط الثورة في الشارع ما حدا بنائبة الى لبس جينز ممزق عند لقاء الرئيس.

بات واضحا ان انتخابات الهيئة الادارية لجمعية المصارف ستشق طريقها الاربعاء المقبل خلال الجمعية العمومية الانتخابية بعدما ثبت عدد المرشحين على 14 وهو العدد المتفق عليه لامرارها نتيجة تسوية عطلتها سابقا وقضت برفع عدد اعضاء الهيئة من 12 الى 14.

اللواء

شكلت ما يمكن بتسميتها بـ «مجموعات عشائرية» حدودية لتأمين حماية القرى الشرقية من «تعديات العصابات وبدعم مباشر من جهات غير حزبية».

يتقدم في أفكار التأليف، في ما خصَّ الوزارات الخدماتية والمنتجة تقديم أسماء من ذوي الكفاءات والنجاحات في المجالين المالي والاقتصادي.

حسب، دبلوماسي من الخماسية، فإن السعاة العرب والأجانب أصبحوا على معرفة بآليات عمل الكتل والأحزاب اللبنانية إزاء الاستحقاقات الوطنية.

نداء الوطن

توقفت أوساط دبلوماسية عند الصورة من قصر بعبدا حين كان وزير الخارجية السعودية يدلي بتصريحه ووزير الخارجية اللبناني إلى يمينه، وإلى يساره وقفت المستشارة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية التي أقالها وزير الخارجية من منصبها في نيويورك وأعادها إلى الإدارة المركزية.

تقول مصادر قضائية إن التحدي الأكبر في العهد الجديد يتمثل في الملف القضائي وهناك ورشة قضائية يجب أن تبدأ، فالشغور هو السمة البارزة في عشرات المواقع بعدما أحيل كثير من القضاة على التقاعد، ومنهم مَن اقترب من سن التقاعد.

كشف خبراء عقاريون عن ازدياد الطلب على الشقق المستأجرة بعدما تبين أن حجم الدمار هائل وأن إعادة الإعمار ليست قريبة.

البناء

يؤكد مصدر سياسي إن المحادثات التي أجراها وزير الخارجية السعودية في بيروت لم تشهد ما كان يرغبه بعض المسؤولين والسياسيين اللبنانيين إشارات تتصل بتعثر تشكيل الحكومة بما يمكن اعتباره كلمة سر سعودية كان البعض ينتظر سماعها وأن الوزير فيصل بن فرحان ركز على المواقف المعلنة للرياض ولم يضف إليها متحفظا على اي ايحاء يفهم منه نوع من التدخل السعودي وقال المصدر إنه يرجح حصر التفاصيل اللبنانية بالسفير السعودي وعندما يستدعي الأمر الوزير يزيد بن فرحان.

وصف مصدر دبلوماسيّ التسريبات المتعاكسة إسرائيلياً حول تمديد مهلة الستين يوماً المحددة لإنجاز الانسحاب من لبنان أو حول تنفيذ الانسحاب والبقاء في بعض المناطق غير المأهولة ذات الأهميّة العسكرية بالقول إننا لا نزال في مرحلة جس النبض، حيث ليس سهلاً اتخاذ قرار نهائي في شأن يتصل بعدة أطراف منها لبنان وحزب الله ضمناً، لكن منها أيضاً فرنسا وأميركا، وخصوصاً أن الاتفاق صياغة أميركية. وتوقّع المصدر أن يبقى الموقف غامضاً وأن نشهد ردوداً على محاولات جس النبض تسهم ببلورة الصورة النهائيّة يوم الأحد.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

المحلية

24-1-2025

أسرار الصحف المحلية 23-1-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-01-22

أسرار الصحف المحلية 23-1-2025

LBCI
اسرار
2025-01-17

أسرار الصحف المحلية 18-1-2025

LBCI
صحف اليوم
2025-01-16

أسرار الصحف المحلية 17 كانون الثاني 2025

LBCI
اسرار
2025-01-12

أسرار الصحف المحلية 13-1-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-01-22

أسرار الصحف المحلية 23-1-2025

LBCI
اسرار
2025-01-21

أسرار الصحف 22-01-2025

LBCI
اسرار
2025-01-20

أسرار الصحف 21-1-2025

LBCI
اسرار
2025-01-19

أسرار الصحف 20-1-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-21

البستاني للـLBCI: لا أعتقد أنّ المجلس النيابيّ سيبحث بقانون انتخابيّ جديد

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-20

مارك ضو للـLBCI: دورنا هو تسهيل التشكيل والتشريع ومراقبة العمل والموازنة وضعت قبل الحرب ويجب ان تسترد الحكومة الحالية الموازنة من المجلس وأن يتم تسليمها للحكومة الجديدة للعمل عليها من جديد

LBCI
حال الطقس
2025-01-23

أمطار متفرّقة وانخفاض بدرجات الحرارة..

LBCI
أخبار دولية
01:26

وزيران ألمانيّ وفرنسيّ: تخصيص 2% من الناتج المحليّ الإجماليّ للشق الدفاعيّ ليس كافيًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:47

ما من موعد محدد لسلام في بعبدا والتعويلات على الخروج بحكومة مكتملة الصلاحيات

LBCI
أخبار لبنان
03:25

فياض للـLBCI: غموض تام في موقف توتال وانتظار سياسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سما.. حدودها السما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فنجان القهوة...بخطر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تيكتوك يدخل بازار السوق الاميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

آخر المعلومات حول الموقف الإسرائيلي بشأن الانسحاب من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الـLBCI في علما الشعب والناقورة مع الاهالي.. اكوام الركام تطيل العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

جهود اسرائيلية لتأجيل الانسحاب من لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المفاوضات الحكومية مكربجة والسبب…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:00

من لندن... كارين رزق الله تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة: هذا ما نشرته!

LBCI
خبر عاجل
12:05

الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية

LBCI
أخبار دولية
16:50

بعد تعليق قراره إلغاء حق نيل الجنسية بالولادة... هذا ما أعلنه ترامب

LBCI
صحف اليوم
00:39

مسؤول سابق في "حزب الله" لـ"الأنباء الكويتية": تفاهم مع الرئيس عون سبق انتخابه بساعتين وهذه تفاصيله

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت واستقرار في سعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
03:52

فياض للـLBCI: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات

LBCI
خبر عاجل
12:57

معلومات للـLBCI: وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان سيزور سوريا غدًا

LBCI
صحف اليوم
00:13

سلام يفكك عقد التشكيل (الأنباء الالكترونية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More