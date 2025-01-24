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أسرار الصحف المحلية 24-1-2025
اسرار
2025-01-23 | 23:56
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أسرار الصحف المحلية 24-1-2025
النهار
لا تستبعد مصادر متابعة للوضعين العربي والداخلي، أن يزور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “أبو مازن” لبنان لتهنئة رئيس الجمهورية، ومن ثم البحث في موضوع المخيمات وتسليم السلاح للجيش اللبناني.
في حين لم يؤكد اي مصدر كنسي شائعة قرب استقالة البطريرك بشارة بطرس الراعي بدأ عدد من المطارنة يعدون العدة للمرحلة المقبلة ويعرضون ترشيحاتهم لتولي المنصب.
اعاد قسم البروتوكول في القصر الجمهوري العمل بأدبيات صارمة في ما خص لقاء الرئيس والتقاط الصور معه بعكس ما حصل في الاعوام الثلاثة الاخيرة من ولاية الرئيس ميشال عون بعدما تراجع البروتوكول تحت ضغط الثورة في الشارع ما حدا بنائبة الى لبس جينز ممزق عند لقاء الرئيس.
بات واضحا ان انتخابات الهيئة الادارية لجمعية المصارف ستشق طريقها الاربعاء المقبل خلال الجمعية العمومية الانتخابية بعدما ثبت عدد المرشحين على 14 وهو العدد المتفق عليه لامرارها نتيجة تسوية عطلتها سابقا وقضت برفع عدد اعضاء الهيئة من 12 الى 14.
اللواء
شكلت ما يمكن بتسميتها بـ «مجموعات عشائرية» حدودية لتأمين حماية القرى الشرقية من «تعديات العصابات وبدعم مباشر من جهات غير حزبية».
يتقدم في أفكار التأليف، في ما خصَّ الوزارات الخدماتية والمنتجة تقديم أسماء من ذوي الكفاءات والنجاحات في المجالين المالي والاقتصادي.
حسب، دبلوماسي من الخماسية، فإن السعاة العرب والأجانب أصبحوا على معرفة بآليات عمل الكتل والأحزاب اللبنانية إزاء الاستحقاقات الوطنية.
نداء الوطن
توقفت أوساط دبلوماسية عند الصورة من قصر بعبدا حين كان وزير الخارجية السعودية يدلي بتصريحه ووزير الخارجية اللبناني إلى يمينه، وإلى يساره وقفت المستشارة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية التي أقالها وزير الخارجية من منصبها في نيويورك وأعادها إلى الإدارة المركزية.
تقول مصادر قضائية إن التحدي الأكبر في العهد الجديد يتمثل في الملف القضائي وهناك ورشة قضائية يجب أن تبدأ، فالشغور هو السمة البارزة في عشرات المواقع بعدما أحيل كثير من القضاة على التقاعد، ومنهم مَن اقترب من سن التقاعد.
كشف خبراء عقاريون عن ازدياد الطلب على الشقق المستأجرة بعدما تبين أن حجم الدمار هائل وأن إعادة الإعمار ليست قريبة.
البناء
يؤكد مصدر سياسي إن المحادثات التي أجراها وزير الخارجية السعودية في بيروت لم تشهد ما كان يرغبه بعض المسؤولين والسياسيين اللبنانيين إشارات تتصل بتعثر تشكيل الحكومة بما يمكن اعتباره كلمة سر سعودية كان البعض ينتظر سماعها وأن الوزير فيصل بن فرحان ركز على المواقف المعلنة للرياض ولم يضف إليها متحفظا على اي ايحاء يفهم منه نوع من التدخل السعودي وقال المصدر إنه يرجح حصر التفاصيل اللبنانية بالسفير السعودي وعندما يستدعي الأمر الوزير يزيد بن فرحان.
وصف مصدر دبلوماسيّ التسريبات المتعاكسة إسرائيلياً حول تمديد مهلة الستين يوماً المحددة لإنجاز الانسحاب من لبنان أو حول تنفيذ الانسحاب والبقاء في بعض المناطق غير المأهولة ذات الأهميّة العسكرية بالقول إننا لا نزال في مرحلة جس النبض، حيث ليس سهلاً اتخاذ قرار نهائي في شأن يتصل بعدة أطراف منها لبنان وحزب الله ضمناً، لكن منها أيضاً فرنسا وأميركا، وخصوصاً أن الاتفاق صياغة أميركية. وتوقّع المصدر أن يبقى الموقف غامضاً وأن نشهد ردوداً على محاولات جس النبض تسهم ببلورة الصورة النهائيّة يوم الأحد.
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