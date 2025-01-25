أسرار الصحف المحلية 25-1-2025

نداء الوطن



لفت المراقبين التعتيم المفروض على التحقيق في مقتل أحد مسؤولي "حزب الله" في البقاع، ورجَّحت معلومات أن التعتيم مرده إلى أن ما حصل هو عملية اغتيال أكثر مما هو عملية ثأرية.



يقول متابعون لمسار العهد الجديد، إنه في مقابل ظهور المستشارين لدى رئيس الجمهورية، فإنه لم يتضح بعد مَن هم مستشارو الرئيس المكلَّف، حتى أنه لم يظهر أي اسم منهم، ويكشف مطلعون على طريقته في الحكم أنه يفضِّل طلب الاستشارة من دون أن يكون له مستشارون.



يقول مطَّلعون على خفايا مؤتمر الطائف أن نائبين من الذين شاركوا في المؤتمر، كانا يطلعان الرئيس نبيه بري، الذي كان رئيس حركة "أمل" آنذاك، يومياً على ما يشبه "المحضر اليومي" حتى أن أحد الإعلاميين كان يزوده أيضاً بمحضرٍ يومي ولم يرد في "محاضر النائبين" ومحضر الإعلامي ما يشير إلى إعطاء حقيبة وزارة المال للشيعة.



الجمهورية



توقع سياسي بارز أن تشهد الحياة السياسية في البلاد، بعد تأليف الحكومة وانطلاق عملها، حركة ناشطة ومبكرة تستهدف إقامة تحالفات تحضيراً للانتخابات النيابية في السنة المقبلة وينتظر أن تجمع هذه التحالفات بين أضداد لم يكن متوقعاً اجتماعها قبلا.



يستعد تنظيم سياسي فاعل لإجراء مراجعة شاملة لخطابه السياسي وتحالفاته تمهيداً للانطلاق بخطاب جديد ولتحالفات جديدة، بما يعزز حضوره داخل الدولة وخارجها على كل المستويات، كما ستؤدي هذه المراجعة إلى تغييرات مهمة في بنيته التنظيمية والقيادية بمستوياتها المتعددة.



يقول مصدر معني بانجاز استحقاق داهم إن بعض القوى السياسية لم تغيّر بعد من أسلوبها بتغطية تعطيلها لهذا الاستحقاق باتهام الآخرين بهذا التعطيل، ظنّاً منها بأنها ستنال بهذا الاتهام ما تطالب به من حصص.



اللواء



حسب الموفدين والخبراء، فإن لبنان له الأفضلية على دول ومناطق أخرى بحاجة إلى إعادة الإعمار، ومستقبل الاستثمار بعد ذلك في اقتصادياتها.



تحسب كتل وازنة مردود الحقائب التي تحصل عليها، من زاوية ربطها بالتأثير على الجمهور الناخب في العام المقبل.



لم يحصل لبنان من رئيس دولة غربية صديقة على إجابة في ما خصَّ استئناف شركة مقرُّها في عاصمة هذه الدولة للتنقب في بلوكات النفط اللبنانية.