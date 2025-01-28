أسرار الصحف 28-1-2025

النهار



- بعد طرح اسم الوزير السابق غسان سلامة لتولي حقيبة الخارجية، صدرت اعتراضات لكونه ينتمي الى طائفة الروم الكاثوليك التي لا يحق لها تولي احدى الحقائب السيادية الاربع، وتم التداول في امكان تسليمه وزارة الثقافة مجدداً، ما دفع بمسؤول بارز الى السؤال عن امكان زيادة الحقائب السيادية الى ست لتشمل الطوائف الست الاساسية اي الروم الكاثوليك والدروز.



- لوحظ أن بعض الجهات تعمل لتوزير رجال أعمال يوفرون الدعم المالي لمرجعياتهم السياسية والحزبية، وذلك مكافاة لهم على التقديمات المستمرة منذ سنوات طويلة.



- تطالب فاعليات في دائرة انتخابية بتوزير قاض سني في وزارة الداخلية لتمثيل منطقتهم، وقد بدأ يواجه حملات منظمة ومفبركة ضده للحؤول دون توزيره.



- يقول متابعون انه اذا جرى توزير وزير سابق فقد تطالب جهات عدة بالتعامل بالمثل ما يفشل خطة للإتيان بوجوه جديدة.



- نفت مديرة "مركز باسل فليحان للعلوم المالية" لمياء المبيض ان تكون مدعومة او محسوبة على اي فريق سياسي، وان يكون احد اتصل بها في الموضوع الحكومي.



- نفت قيادة الجيش ما نشر امس عن تسريب احد الضباط معلومات امنية الى "حزب الله".





الجمهورية



- اتصل مرجع سياسي بأحد النواب وشكره على مواقفه الإيجابية حياله بعدما تخلّى عنه كثيرون.



- يستعد حزب مسيحي بارز لإطلاق كوادر وشخصيات سياسية من مذهب آخر، لترشيحهم في داوئر لم يخض فيها الانتخابات بتاتاً، خصوصاً في العاصمة.



- يعيد نائب معارض حساباته الشعبية والمالية لمحاولة الانتقال إلى حلف انتخابي جديد في دائرة شمالية صغرى المنافسة فيها غير حامية.





اللواء



- يؤكد دبلوماسي غربي أن الوضع الجنوبي تجاوز قطوعاً بالغ الخطورة للمرة الثانية والثالثة، خلال مهلة الـ60 يوماً.



- تسعى كتلة نيابية مسيحية إلى اعتماد نهج وسطي، قد يوفِّر الانفتاح على "طرفي الثنائي".



- سُجلت هجمة للمستوزرين غير مسبوقة، سواءٌ من أصحاب "الباقات البيضاء" أو عبر أجهزة التواصل المعروفة.





البناء



- قال سفير دولة أوروبية معنية بمفاوضات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان إن المسعى الأميركي للحصول على ضمانات لبنانية بقبول تمديد المهلة أمام جيش الاحتلال لإنجاز الانسحاب من جنوب لبنان حتى 18 شباط المقبل قد انتهت بالفشل، لأن الجهة الرئيسية المعنية وهي حزب الله قالت كلمتها الفاصلة باعتبار المهلة قد انتهت وكل يوم بعدها يمنح المقاومة الحق المشروع باستهداف قوات الاحتلال بطريقة هي تحدّدها وتحدّد مكانها وزمانها. واعتبر أن قراءة تصريحات الشركاء اللبنانيين الآخرين في الاتفاق بعد موقف إعلان الأمين العام لحزب الله لهذا الموقف وإشاراتهم للانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق ولشروط وضعوها على الأميركي تؤكد ألا اتفاق على تمديد المهلة بل تفاهم أميركي إسرائيلي على موعد جديد لا يلتزم به لبنان.



- قال مصدر أمني إن مراقبة وتتبع مشهد مجموعات الشبان والدراجات النارية التي واصلت سيرها نحو مناطق لبنانيّة خارج الضاحية الجنوبيّة بعد انتهاء المسيرة في الضاحية يؤكد أن الأعداد تناقصت بشكل كبير عما كانت عليه وبقيت تتناقص كلما تمّ الانتقال إلى منطقة جديدة، ما يؤكد أن ما جرى لم يكن ترجمة لقرار ولا يقع ضمن خطة. وأضاف أن الاتصالات التي جرت بالقيادات المعنية في حزب الله وحركة أمل لم تسجل فيها أي محاولة لحماية الذين ارتكبوا تجاوزات أو تقديم تغطية سياسية لما جرى وعمليات التوقيف التي قامت بها الأجهزة الأمنية بحق البعض لم تقابل بأيّ رد فعل سلبي سياسياً، بل سارت بسلاسة وتبعتها مراجعات قانونية من وكلاء الأفراد الذين تمّ توقيفهم ومراجعات قام بها أهالي الموقوفين وليس أحزابهم.