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أسرار الصحف المحلية 30 -01- 2025
اسرار
2025-01-30 | 00:59
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أسرار الصحف المحلية 30 -01- 2025
النهار
تزداد في اوساط حزبية حالة من التململ والرفض حيال الموجة العارمة لرفض الحزبيين في الحكومة الجديدة وتدعو الى مواجهة توجه الرئيس المكلف في هذا الأمر لانها تعتبر ان الاحزاب هي التي تضحي من اجل بقاء الوطن والمحافظة على المكتسبات لا من يلتزمون مواقف حيادية رمادية.
اصيب عدد كبير من السيارات في منطقة الحازمية محيط سيتي سنتر امس برصاص طائش مصدره الضاحية الجنوبية لبيروت حيث يتم تشييع عدد من الضحايا ويطلق الرصاص عشوائياً
على رغم التضييق المستمر عبر الحدود اللبنانية السورية الا ان عصابات انتاج الكبتاغون وتهريبه لا تزال ناشطة وان بوتيرة أخف في القرى والمناطق المتداخلة بين البلدين
على رغم تأكيد الرئيس المكلف نواف سالم ان الحقائب والاسماء المتداولة ليست اكيدة وثابتة، الا ان مسؤولين حزبيين يؤكدون عدم امكان التراجع عما يعتبرونه اتفاقا، لان خلاف ذلك يعطل تأليف الحكومة المنتظرة.
تداول اللبنانيون بكثرة امس عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة المسؤولة الاميركية التي ستخلف الموفد السابق اموس هوكشتاين، وهي تضع على صدرها قلادة تمثل نجمة داود.
*****
الجمهورية
انتقدت جهات سياسية مسؤولاً معنياً باستحقاق دستوري اختيار فريق عمله من اساتذة إحدى الجامعات الأجنبية العريقة في لبنان، وإهمال اساتذة الجامعة اللبنانية التي يشهد الخارج والداخل بمستواها على كل الصعد الأكاديمية.
استغرب أكثر من مرجع سياسي تغيّر تسمية حزبَين وكتلتَين نيابيتَين لاستلام وزارة خدماتية.
أصرّ نائبان شماليان أن يكون لمناطق الاطراف تمثيلها في المرحلة السياسية المقبلة لضمان صورة وطنية جامعة.
*****
اللواء
تبلغ مجموع المساعدات الأميركية للبنان في المجالات الأمنية والعسكرية والتعليمية والإنمائية ما يقرب من 532 مليون و497 ألف دولار أميركي سنوياً..
جرت في الساعات الماضية معالجة اعتراضات بعض الكتل المسيحية، ليس في ما خص الحقائب، بل النسب بين الكتلتين الكبيرتين..
أحدثت التحولات الجارية في سوريا، بعد قرارات يوم أمس إرباكاً واسعاً لدى احزاب وجهات لبنانية متعددة، وليس فقط أطراف المحور السابق..
*****
نداء الوطن
تكشف مصادر عن أنّ الرئيس المكلّف قد وافق على استلام 5 أسماء من "الاعتدال الوطني" لاختيار اسم من بينها في حال تمّ إعطاء الكتلة وزيراً في الحكومة الجديدة.
رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع سيزور المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل في أولى جولاته الخارجية.
يجري تحقيق سرّي للغاية لطريقة سفر مسؤولين كبار من النظام السوري السابق، عبر لبنان، إلى الخارج، وتتابع أكثر من عاصمة مسار هذا التحقيق.
*****
البناء
توقعت مصادر إعلامية أميركية ان تغرق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تداعيات قضية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين البالغ عددهم ما بين 7 و30 مليوناً حسب معايير توصيف المهاجر غير الشرعي، والداخلون خلسة يقاربون 30 مليوناً والذين لا يملكون أي أوراق تبرّر بقاءهم في أميركا ولا يملكون عملاً ثابتاً أو سكناً موثقاً هم 7 ملايين. وعملية الترحيل تشكل عبئاً لوجستياً وأمنياً وإنسانياً كبيراً يفوق طاقة الإدارة، وشيئاً فشيئاً سوف يرتفع الصراخ في الولايات رفضاً لمواصلة التنفيذ. كما يتوقع ظهور احتجاجات هيئات حقوقيّة وعلى الأرجح مواجهات مع تجمعات ترفض التهجير وتتصدّى لقوى الأمن مع التعامل العنصريّ الذي يتعرّض له المهاجرون.
استبعدت مصادر وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انسحاب بنيامين نتنياهو من الاتفاق مع نهاية المرحلة الأولى واضطراره لإعلان وقف الحرب بصورة نهائية لضمان الدخول في المرحلة الثانية وفيها الإفراج عن الكتلة الأهم من الأسرى الإسرائيليين بمن في ذلك كبار الضباط، لأن الصفقة التي ضمنت إخلاء عدد من الأسرى لا يمكن تبرير وقفها وإبقاء بعض آخر محتجزاً. وقالت المصادر إن التعقيدات المحيطة بالاتفاق تدور حول شكل حكم غزة بعد الحرب في ظل مرونة حماس العملية نحو أي صيغة تمنح السلطة الفلسطينية بدعم عربي دوراً رئيسياً بعدما أنجزت حماس وتنجز كل يوم المزيد على طريق الإمساك بالأرض أمنياً وشعبياً وإدارياً.
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