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أسرار الصحف 31-1-2025

اسرار
2025-01-31 | 00:40
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أسرار الصحف 31-1-2025
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أسرار الصحف 31-1-2025

النهار

علم ان فريق رئيس الجمهورية ابدى ملاحظات على اسماء مرشحين لتولي حقائب وزارية بعدما اظهرت سير بعضهم الذاتية قيامهم بارتكابات عدة ما حدا مرجعياتهم السياسية الى اعادة النظر بعدما كان المرشحون اعدوا العدة للاحتفال بفوزهم بالمقعد.

انتقد وزير سابق في مجلس سياسي عمل الرئيس المكلف تأليف الحكومة على استبعاد الحزبيين وقال ان اشراكهم مباشرة يجعلهم شركاء في المسؤولية ولا يمكنهم التنصل منها بخلاف قيامهم بتسمية قريبين او مؤيدين.

أصر رجل فقير على اصطحاب احد النواب الى منزله المتواضع للوقوف على احواله فما كان من النائب البيروتي التغييري الا ان لبى دعوته.

علم ان رئيس احد الاحزاب عمد في الفترة الاخيرة الى نقل اموال وممتلكات حزبية وشخصية الى افراد من عائلته خوفا من اتخاذ اجراءات بحقه وبحق حزبه تحجز تلك الأصول.


الجمهورية

عُلِمَ أنّ عقبات قانونية تعترض إمكان تسمية إحدى الشخصيات التقنية لحقيبة وزارية أساسية تخضع إلى تجاذب سياسي.

يُحضّر حزب بارز خطة جديدة متكاملة وخطاباً مختلفاً عن المراحل السابقة يكون أكثر انفتاحاً ومرونة.

تردّد أنّ تدخّل دولة كبرى في ملف داخلي أعاد خلط الأوراق في استحقاق يجري العمل على إنجازه بأسرع وقت ممكن.


اللواء

جرت مراجعة نمطية تأليف الحكومات السابقة خلال العقدين الماضيين، لتجنُّب الثغرات التي أدت إلى اهتزازات سياسية، شلَّت العمل الحكومي والدولة..

سجَّل ثاني تكتل مسيحي من حيث العدد انتقاداً لإبعاد العناصر الحزبية عن التوزير، بعدما ذاق الأمرَّين في تعيينات حكومة تصريف الأعمال…

يتردد أن مستشاراً أميركياً، من أصول لبنانية، كان له موقف مفاجئ، من عدد من الأسماء في الحكومة، لاعتبارات سياسية، تتعلق بتصوُّر بلاده للمرحلة الجديدة في لبنان.


نداء الوطن

يقول مخضرم في الإدارة اللبنانية إن وضع "الثنائي"ولا سيما الرئيس بري يده على وزارة المالية جعل الوزارات والإدارات تحت رحمته، فمندوب المالية في كل وزارة وإدارة هو "المقرر الفعلي" بمعنى أنه إذا رفض الطلب يُرفض الصرف لذلك يتمسك بالمالية ليبقى متحكماً بمفاصل الدولة.

يرغب جهاز استخبارات غربي تضمين قانون الاستخبارات الجاري وضعه، بنوداً تحتم "قراءة" كتب يضعها مسؤولون بالاستخبارات، تقاعدوا أو خارج الخدمة، قبل نشرها، خشية أن تكون متضمنة أسراراً تمس أمن الدولة أو حتى الدول الحليفة.

تنشط عمليات بيع الأسلحة ولا سيما الخفيفة منها، من تلك التي يتم العثور عليها في مخازن جنوب الليطاني، ويشكك "حزب الله" في ضلوع عناصر ومسؤولين لديه بأنهم على دراية بأماكن هذه المخازن.


البناء

قال مصدر أوروبي إن الهيئة القانونية الاستشارية لدى مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي شكلت لجنة من استشاريين في الشؤون الدستورية لدراسة الصيغة التي أعلن فيها الرئيس الانتقالي في سورية والصلاحيّات التي مُنحت له بتشكيل مجلس تشريعيّ وغياب تحديد مهلة معقولة للرئاسة الانتقاليّة لتبني عليها مقترحاً واضحاً في كيفيّة التعامل مع المرحلة الجديدة، خصوصاً لجهة وضع مهل لتشكيل حكومة جامعة ولجنة صياغة إعلان دستوريّ بمعونة أمميّة وأن ذلك سوف تكون له انعكاسات على برمجة رفع العقوبات.

قال أحد الوسطاء في مفاوضات غزة إن حال الهيستيريا الإسرائيلية التي ظهرت مع تنفيذ عمليتي التبادل الثانية والثالثة في إطار المرحلة الأولى تؤكد الشعور بالضيق من مشاهد تأكيد الفشل العسكري الإسرائيلي التي تظهرها عمليات التبادل وانعكاساتها على الرأي العام الإسرائيلي. وقالت إن المقاومة لا تزال تربح الحرب الإعلامية باستثمار الأحداث الكبرى التي تكون المقاومة فيها محور حدث إخباريّ كبير بينما تخسر “إسرائيل” حرباً تملك كل الأدوات اللازمة لربحها.

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