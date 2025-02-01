أسرار الصحف 1-2-2025

اللواء



لم يخلُ إجتماع بين مسؤول غير مدني ومسؤول في «الثنائي» من الحدَّة على خلفية مسيرات الأعلام التي تخطت الإطار الجغرافي، الى حدّ الاحتكاك..



تمرُّ العلاقة بفتور بين مرجع ورئيس تيار، وتطرح علامات استفهام، ضمن أجوبة غامضة..



كشف دبلوماسي واسع الاطلاع أن هدف زيارة وزير دولة عربية فاعلة يتعلق بصعوبة رئيسية بمشروع تهجير الفلسطينيين، وتوطينهم حيث هم..



الجمهورية



تملأ التسريبات المتناقضة حول قضية أساسية وسائل الإعلام، حيث تعمل كل جهة على ترويج ما يصب في مصلحتها.



ترتدي رسائل خارجية مهمة حول إنجاز مسارمعيّن، أكثر من رداء، ديبلوماسي وعسكري مباشر وغير مباشر.



مرجع سياسي يجزم أنه خلافا لكل مظاهر التعقيد والاعتراض، فإن ّ موجة التسونامي ستستمر، وأن الأمور ستمشي كما هو مرسوم لها.