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أسرار الصحف 3-2-2025

اسرار
2025-02-02 | 23:30
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أسرار الصحف 3-2-2025
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أسرار الصحف 3-2-2025

النهار

اعقبت جريمة قتل الارشمندريت التابع للكنيسة الارمنية الارثوذكسية حركة اتصالات واسعة لاستيعاب الواقعة في ضوء التوتر الذي ساد في برج حمود وامكان تحولها تصادما مع الكثير من السوريين المقيمين في المنطقة.

تنكب دوائر رئاسة الجمهورية على اجراء بحث معمق حول كل اسم مرشح لتولي حقيبة وزارية لعدم الوقوع في افخاخ الاحزاب وعدم تعريض حكومة العهد الاولى ألي اهتزاز يصيب صدقيتها.

يبدو ان اعمال رفع الردم والمباشرة بالاعمار في الضاحية الجنوبية لبيروت متأخرة ولن تكون متاحة اقامة مراسم تشييع السيد حسن نصرالله في اي من ساحات او ملاعب الضاحية، بل ستقام في مدينة كميل شمعون الرياضية على تخوم الضاحية.

هلل "المستقبليون" لجولة الامين العام لـ"تيار المستقبل" احمد الحريري المناطقية وكلامه عن استئناف العمل السياسي والاستعداد لانتخابات، 2026 وربطوها بامكان عودة الرئيس سعد الحريري ليباشر مهماته على رأس التيار وفي الساحة السنية التي تفتقد الزعامة.

توقفت اكثر من جهة داخلية وخارجية عند اعلان وزارة الداخلية السورية ان قوات امن الحدود تمكنت من مصادرة شحنات اسلحة كانت مجهزة للتهريب الى لبنان لمصلحة "حزب الله" عبر طرق برية في منطقة تلكلخ

الجمهورية

 إكتشف حزب بارز اختراقاً إسرائيلياً لبرنامج أحد صناديقه ومساعداته المالية، فاتخذ قراراً بوقف العمل بالبرنامج بانتظار إعادة حمايته.

تُسجّل خوّات على مَحلاّت تجارية تحت التهديد بالقتل والحرق، وسرقة دراجات نارية في بيروت والضاحية ومناطق أخرى.

كُلِّف نائب حزبي بالمساعدة في التواصل مع سلطة بارزة والإحاطة بمسائل حساسة بموضوعية.

اللواء

فوجئ مسؤولون بالطلب الإيراني تسهيل إقامة مئات الآلاف من العائلات الإيرانية ــ السورية الذين تم تجنيسهم في العهد السابق، وتركوا أماكن إقاماتهم في سوريا على عجل بعد قيام العهد الحالي في دمشق!

تتولى مطابخ الترويج للشائعات المغرضة والحملات المفبركة ضد الرئيس المكلف وعدد من المرشحين لدخول الحكومة العتيدة، وذلك بتكليف من مصرفي مثير للجدل بسبب تصرفاته الغريبة الأطوار، وسياسي مخضرم في العمل الحكومي يروِّج لفكرة اعتذار الرئيس المكلف!

يحرص رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على التأكيد أمام زوارهما على التفاهم التام الحاصل بينهما، وعلى التوافق على قواعد ومعايير تشكيل الحكومة الأولى للعهد وذلك بخلاف ما يُروِّج له بعض الأطراف المتضررة من هذا التفاهم!

البناء

توقفت سفارة غربية أمام كلام وزير الحرب في كيان الاحتلال عن إطلاق طائرات مسيّرة استطلاعيّة في أجواء فلسطين المحتلة وتحذير حزب الله من مواصلة إطلاقها. وحاولت السفارة تجميع معلومات من الأجهزة الأمنية اللبنانية وعبر الاتصالات السياسية عن مدى صحة ذلك، واعتبرت أنه إذا صحّ ذلك، وهو يبدو صحيحاً، حتى يخرجه وزير الحرب الإسرائيلي إلى العلن بما تتضمّن من إشارة لضعف "إسرائيل" في مرحلة لا ينقص "إسرائيل" فيها إشارات ضعف، فإن ذلك يعني أن حزب الله يستعدّ للتفاوض على مقايضة التوقف عن إرسال المسيّرات بوقف الطلعات الجويّة الإسرائيليّة في الأجواء اللبنانيّة.

يعتقد مصدر دبلوماسيّ غربيّ أن أبرز نتائج زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن سوف يكون تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، مقابل تزويد "إسرائيل" بالمزيد من الأسلحة والذخائر، وأن واشنطن سوف تكون معنية بفتح الباب لمسار سياسيّ بين السعودية وكيان الاحتلال لا يبدو طريقه معبداً في ضوء الرفض الإسرائيليّ للبحث بقيام دولة فلسطينية وإصرار سعوديّ على اعتبار مسار نشوء دولة فلسطينية مدخلاً وحيداً للتطبيع.

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