الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
15
o
الجنوب
17
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
15
o
الجنوب
17
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 3-2-2025
اسرار
2025-02-02 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 3-2-2025
النهار
اعقبت جريمة قتل الارشمندريت التابع للكنيسة الارمنية الارثوذكسية حركة اتصالات واسعة لاستيعاب الواقعة في ضوء التوتر الذي ساد في برج حمود وامكان تحولها تصادما مع الكثير من السوريين المقيمين في المنطقة.
تنكب دوائر رئاسة الجمهورية على اجراء بحث معمق حول كل اسم مرشح لتولي حقيبة وزارية لعدم الوقوع في افخاخ الاحزاب وعدم تعريض حكومة العهد الاولى ألي اهتزاز يصيب صدقيتها.
يبدو ان اعمال رفع الردم والمباشرة بالاعمار في الضاحية الجنوبية لبيروت متأخرة ولن تكون متاحة اقامة مراسم تشييع السيد حسن نصرالله في اي من ساحات او ملاعب الضاحية، بل ستقام في مدينة كميل شمعون الرياضية على تخوم الضاحية.
هلل "المستقبليون" لجولة الامين العام لـ"تيار المستقبل" احمد الحريري المناطقية وكلامه عن استئناف العمل السياسي والاستعداد لانتخابات، 2026 وربطوها بامكان عودة الرئيس سعد الحريري ليباشر مهماته على رأس التيار وفي الساحة السنية التي تفتقد الزعامة.
توقفت اكثر من جهة داخلية وخارجية عند اعلان وزارة الداخلية السورية ان قوات امن الحدود تمكنت من مصادرة شحنات اسلحة كانت مجهزة للتهريب الى لبنان لمصلحة "حزب الله" عبر طرق برية في منطقة تلكلخ
الجمهورية
إكتشف حزب بارز اختراقاً إسرائيلياً لبرنامج أحد صناديقه ومساعداته المالية، فاتخذ قراراً بوقف العمل بالبرنامج بانتظار إعادة حمايته.
تُسجّل خوّات على مَحلاّت تجارية تحت التهديد بالقتل والحرق، وسرقة دراجات نارية في بيروت والضاحية ومناطق أخرى.
كُلِّف نائب حزبي بالمساعدة في التواصل مع سلطة بارزة والإحاطة بمسائل حساسة بموضوعية.
اللواء
فوجئ مسؤولون بالطلب الإيراني تسهيل إقامة مئات الآلاف من العائلات الإيرانية ــ السورية الذين تم تجنيسهم في العهد السابق، وتركوا أماكن إقاماتهم في سوريا على عجل بعد قيام العهد الحالي في دمشق!
تتولى مطابخ الترويج للشائعات المغرضة والحملات المفبركة ضد الرئيس المكلف وعدد من المرشحين لدخول الحكومة العتيدة، وذلك بتكليف من مصرفي مثير للجدل بسبب تصرفاته الغريبة الأطوار، وسياسي مخضرم في العمل الحكومي يروِّج لفكرة اعتذار الرئيس المكلف!
يحرص رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على التأكيد أمام زوارهما على التفاهم التام الحاصل بينهما، وعلى التوافق على قواعد ومعايير تشكيل الحكومة الأولى للعهد وذلك بخلاف ما يُروِّج له بعض الأطراف المتضررة من هذا التفاهم!
البناء
توقفت سفارة غربية أمام كلام وزير الحرب في كيان الاحتلال عن إطلاق طائرات مسيّرة استطلاعيّة في أجواء فلسطين المحتلة وتحذير حزب الله من مواصلة إطلاقها. وحاولت السفارة تجميع معلومات من الأجهزة الأمنية اللبنانية وعبر الاتصالات السياسية عن مدى صحة ذلك، واعتبرت أنه إذا صحّ ذلك، وهو يبدو صحيحاً، حتى يخرجه وزير الحرب الإسرائيلي إلى العلن بما تتضمّن من إشارة لضعف "إسرائيل" في مرحلة لا ينقص "إسرائيل" فيها إشارات ضعف، فإن ذلك يعني أن حزب الله يستعدّ للتفاوض على مقايضة التوقف عن إرسال المسيّرات بوقف الطلعات الجويّة الإسرائيليّة في الأجواء اللبنانيّة.
يعتقد مصدر دبلوماسيّ غربيّ أن أبرز نتائج زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن سوف يكون تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، مقابل تزويد "إسرائيل" بالمزيد من الأسلحة والذخائر، وأن واشنطن سوف تكون معنية بفتح الباب لمسار سياسيّ بين السعودية وكيان الاحتلال لا يبدو طريقه معبداً في ضوء الرفض الإسرائيليّ للبحث بقيام دولة فلسطينية وإصرار سعوديّ على اعتبار مسار نشوء دولة فلسطينية مدخلاً وحيداً للتطبيع.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
3-2-2025
أسرار الصحف 1-2-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-01-31
أسرار الصحف 1-2-2025
اسرار
2025-01-31
أسرار الصحف 1-2-2025
0
اسرار
2024-12-01
أسرار الصحف 2-12-2024
اسرار
2024-12-01
أسرار الصحف 2-12-2024
0
اسرار
2025-01-31
أسرار الصحف 31-1-2025
اسرار
2025-01-31
أسرار الصحف 31-1-2025
0
اسرار
2025-01-30
أسرار الصحف المحلية 30 -01- 2025
اسرار
2025-01-30
أسرار الصحف المحلية 30 -01- 2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-01-31
أسرار الصحف 1-2-2025
اسرار
2025-01-31
أسرار الصحف 1-2-2025
0
اسرار
2025-01-31
أسرار الصحف 31-1-2025
اسرار
2025-01-31
أسرار الصحف 31-1-2025
0
اسرار
2025-01-30
أسرار الصحف المحلية 30 -01- 2025
اسرار
2025-01-30
أسرار الصحف المحلية 30 -01- 2025
0
اسرار
2025-01-28
أسرار الصحف المحلية 29-1-2025
اسرار
2025-01-28
أسرار الصحف المحلية 29-1-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-01-04
هدى شديد تكشف آخر التطورات حول وضعها الصحي: باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب
منوعات
2025-01-04
هدى شديد تكشف آخر التطورات حول وضعها الصحي: باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب
0
أخبار لبنان
2025-01-30
الـLBCI تحصل على لائحة بأسماء أسرى حزب الله لدى اسرائيل (صورة)
أخبار لبنان
2025-01-30
الـLBCI تحصل على لائحة بأسماء أسرى حزب الله لدى اسرائيل (صورة)
0
أخبار دولية
09:51
ترامب: الأميركيون قد يعانون من تداعيات الرسوم الجمركية
أخبار دولية
09:51
ترامب: الأميركيون قد يعانون من تداعيات الرسوم الجمركية
0
فنّ
2025-01-30
بعد الشائعات التي طالتها... نانسي عجرم تحسم الجدل على طريقتها (فيديو)
فنّ
2025-01-30
بعد الشائعات التي طالتها... نانسي عجرم تحسم الجدل على طريقتها (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:56
ترامب يفتح النار تجاريًا والدول ترد بالمثل
تقارير نشرة الاخبار
16:56
ترامب يفتح النار تجاريًا والدول ترد بالمثل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مسنات يابانيات يتعمدن دخول السجون بدلًا من الوحدة خارجه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مسنات يابانيات يتعمدن دخول السجون بدلًا من الوحدة خارجه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لقاء أوّل جمع الشرع بولي العهد السعوديّ وخطط مستقبليّة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لقاء أوّل جمع الشرع بولي العهد السعوديّ وخطط مستقبليّة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من الغارات إلى مرحلة نسف المباني في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من الغارات إلى مرحلة نسف المباني في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
رئيس الحكومة الإسرائيليّ وصل إلى واشنطن ومحاولات إعادة رسم الشّرق الأوسط "على نحو أفضل"
تقارير نشرة الاخبار
13:33
رئيس الحكومة الإسرائيليّ وصل إلى واشنطن ومحاولات إعادة رسم الشّرق الأوسط "على نحو أفضل"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في الذكرى الرابعة لاغتيال لقمان سليم ,عائلته لا تزال تنتظر العدالة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في الذكرى الرابعة لاغتيال لقمان سليم ,عائلته لا تزال تنتظر العدالة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في عيترون المحررة... عودة بين أكوام الركام
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الـLBCI في عيترون المحررة... عودة بين أكوام الركام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الـ LBCI في دير ميماس ومع اهالي كفركلا...جيرة ومصير مشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الـ LBCI في دير ميماس ومع اهالي كفركلا...جيرة ومصير مشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ملف تشكيل الحكومة… معطيات جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ملف تشكيل الحكومة… معطيات جديدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:11
جريمة الدهس في فاريا تابع... أمن الدولة توقف الشابة التي كانت برفقة منفذ الجريمة ووالدته
أمن وقضاء
12:11
جريمة الدهس في فاريا تابع... أمن الدولة توقف الشابة التي كانت برفقة منفذ الجريمة ووالدته
2
أمن وقضاء
06:01
جريمة تهز فاريا... شاب يلقى مصرعه بعدما تعرض لعملية دهس
أمن وقضاء
06:01
جريمة تهز فاريا... شاب يلقى مصرعه بعدما تعرض لعملية دهس
3
أمن وقضاء
08:10
تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة فاريا
أمن وقضاء
08:10
تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة فاريا
4
أمن وقضاء
15:20
توقيف مطلق النار على منزل الأب ايلي بشعلاني في المريجات... وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
15:20
توقيف مطلق النار على منزل الأب ايلي بشعلاني في المريجات... وهذه التفاصيل
5
أمن وقضاء
08:39
توقيف شابين متهمين بجريمة قتل الشاب في فاريا
أمن وقضاء
08:39
توقيف شابين متهمين بجريمة قتل الشاب في فاريا
6
خبر عاجل
11:54
قاسم: قررنا أن نختار ٢٣ شباط لإقامة تشييع جماهريّ واسع للامين العام السابق السيد حسن نصرالله
خبر عاجل
11:54
قاسم: قررنا أن نختار ٢٣ شباط لإقامة تشييع جماهريّ واسع للامين العام السابق السيد حسن نصرالله
7
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جريمة فاريا... لا تسويات هذه المرة ودم الشاب خليل إلى القضاء ودولة القانون
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جريمة فاريا... لا تسويات هذه المرة ودم الشاب خليل إلى القضاء ودولة القانون
8
أخبار لبنان
08:36
حريق في مطار بيروت… وهذا ما حدث
أخبار لبنان
08:36
حريق في مطار بيروت… وهذا ما حدث
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More