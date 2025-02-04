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أسرار الصحف 04-02-2025
اسرار
2025-02-03 | 23:32
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أسرار الصحف 04-02-2025
النهار
ابدى اكثر من مسؤول حزبي مسيحي استياء من موقف حزب الكتائب المؤيد لحركة الرئيس المكلف نواف سلام في التأليف اذ اعتبر هؤلاء ان موقف الكتائب يضعف الموقف المسيحي في فرض شروطه ومطالبه.
تخشى أكثر من جهة أن يتحول تشييع الأمين العام الراحل ل”الحزب”، إلى عملية تجييش، تعيد المساجلات والانقسامات، والاحتكاكات خصوصا ان مدينة كميل شمعون الرياضية قد لا تتسع لكل الحشود، الأمر الذي بدأت تتنبه له جهات أمنية وسياسية في الداخل.
رفض الرئيس المكلف نواف سلام تسليم شاب حقيبة وزارية لا تتلاءم مع اختصاصه وهذا ما ابلغه الى الجهة التي سمته.
تطالب فاعليات شمالية الرئيس نجيب ميقاتي بالترشح مجددا الى الانتخابات النيابية المقبلة او تشكيله لوائح ودعمها في .2026
لم يكن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى اول العائدين الى الضاحية الجنوبية لبيروت جنبا الى جنب مع الاهالي بل استقر في مركزه في الحازمية وبدأ ينظم النشاطات فيه وفق نائب سابق شيعي معترض على الخطوة.
كاد تشييع احد المواطنين في بلدة سرعين البقاعية ان يتحول مجزرة بعدما انزلق رشاش من يد احدهم ليوزع الرصاص في المحيط من دون وقوع اصابات.
******
الجمهورية
يُسجّل اختلاف في مقاربة التعامل مع دولة إقليمية في ملف بالغ الحساسية بين رئيس دولة كبرى ورئيس وزراء حليف له.
تردّد أنّ رجل أعمال عربياً تلقّى تهديدات ما دفعه إلى اتخاذ قرار بوقف استثماراته في لبنان على رغم من استعداداته لتوسيعها.
تتّجه الأنظار إلى دولة صديقة للتدخّل مع حلفاء لها في لبنان من أجل حلحلة عقدتَين عالقتَين بهدف الانطلاق بالحكومة الجديدة.
******
اللواء
قيل إن دبلوماسياً زار بيروت نقل تحذيرات من تطورات قد تكون مفاجئة من بعض الجهات الحدودية..
تؤكد شخصية سياسية بارزة تفضيلها عدم تشكيل حكومة توافق سياسي وطني، «لأنها ستشهد خلافات حادة وتناتش حول التعيينات الواسعة المرتقبة، الإدارية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والقضائية إذ يبلغ عدد الشغور ١١٨ مركزاً».
بدأ معظم وزراء الحكومة جمع أغراضهم وملفاتهم الخاصة لترك مكاتبهم فور تشكيل الحكومة الجديدة.
******
البناء
قال مصدر نيابي إن أجواء كتل نيابية قامت بتسمية الرئيس نواف سلام لرئاسة الحكومة تعيش في مناخ إحباط وغضب لعدم تلبية طلباتها وعدم التعامل معها كمرجعية في تشكيل الحكومة، وهي تعتقد أن سلام رئيس تكنوقراط آتٍ من خارج السياسة ويعيش خارج البلد وعليه أن يتصرّف معها كجهات تعرف ما لا يعرف ويأخذ منها النصائح. وقال المصدر إن تكتل القوات اللبنانية ونواب التغيير أكثر من يعيش هذه الصدمة بعدما تصرّفوا في الأيام الأولى لتسمية سلام باعتبارهم منتصرين سيقومون بتشكيل الحكومة بالنيابة عنه وبدأوا يستقبلون السير الذاتية للمرشحين من كل الطوائف ويجيبون، واستسهال عن درجة قدرتهم على تنفيذ وعود التوزير، لكنهم اكتشفوا أن سلام يقوم بتشكيل الحكومة وفقاً لمعايير قام بوضعها ويسير عليها ولا يهمه إلا التنسيق مع رئيس الجمهورية.
توقفت جهات أوروبية أمام أول إشارة تصدر عن الرئيس الانتقالي في سورية للجولان السوري المحتل وربطت بين ذلك وزيارته للسعودية، حيث تلقى نصائح بأن يكون جزءاً من الموقف العربي الرسمي الذي يربط استقرار العلاقة مع “إسرائيل” بانسحاب الاحتلال من كل الأراضي العربيّة ولا يُعقل أن تنادي السعودية بالانسحاب من الجولان وقيام دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع “إسرائيل” بينما يكتفي المسؤولون في الحكم الجديد في سورية بطمأنة “إسرائيل” أنهم لا يريدون إزعاجها أو استفزازها ولا يذكرون أرضهم المحتلة.
أخبار لبنان
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