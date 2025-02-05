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o
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أسرار الصحف 05-02-2025
اسرار
2025-02-05 | 00:00
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أسرار الصحف 05-02-2025
النهار
يتردد ان رئيس الجمهورية جوزف عون بات منزعجا من تعامل القوى السياسية في ملف تأليف الحكومة الجديدة لكنه يريد ان تأخذ الامور مسارها الديموقراطي ولكن من دون تعطيل.
غاب معظم النواب “التغييريين” عن السمع امس تجنبا للإدلاء بتصريحات تعكس حال الانقسام القائمة في ما بينهم في ملف التعامل مع الرئيس المكلف.
يقول نائب عن زميله التغييري انه بمواقفه يرد الجميل الى زعيم اقطاعي من طائفته “أقرضه” اصواتا انتخابية “نكاية” بخصم سياسي ما ادى الى فوزه بمقعده.
تراجعت حركة التهريب عبر الحدود وعبر المعابر غير الشرعية الى حد كبير وكذلك الكبتاغون ما سيؤدي الى تراجع السيولة الاجنبية وانعكاس ذلك على مجمل الحركة المالية في لبنان.
يتم الترويج عبر مجموعات “واتساب” لمراهنات والعاب بوكر وروليت والاستمتاع بتجربة لا مثيل لها، وفق الاعلان، وتتم الدعوة الى الاتصال برقم هاتفي لبناني للافادة من “الفرصة” من ً دون ان تحرك القوى الامنية ساكنا تجاه هذه المخالفات القانونية.
يسجل ازدياد العرض العقاري على الشقق في المناطق في ظل عدم اقبال مرده الى ارتفاع الاسعار وعدم توافر التسهيلات ما يعاكس الكلام عن طلب متزايد بعد الدمار في غير منطقة وعودة الاستقرار
الجمهورية
تساءلت أوساط سياسية عن المنحى الذي سيتخذه ردّ فعل جهة خارجية على حدث داخلي استثنائي، وعمّا إذا كانت ستشوّش عليه أم ستتركه يسلك مجراه الطبيعي.
عُرِض على مسؤول كبير أسماء 12 شخصية من فريق معيّن، قبل أن يوافق على 4 منها بشكل مبدئي.
لم تأتِ كلمة السرّ من مرجعية خارجية لقوى محسوبة عليها من أجل بَتّ سلوكها مساراً معيّناً في مسألة قيد التحضير.
اللواء
لم يتبيَّن بعد السبب الحقيقي لإعتراض التيار الحر على طريقة تشكيل الحكومة سوى الكلام عن وحدة المعايير، بينما يُخفي نوابُه السبب الحقيقي وهم ممنوعون من التصريح للإعلام.
تؤكد مصادر متابعة لتشكيل الحكومة أن معظم ما يتمُّ تسريبه من أسماء لتولِّي حقائب وزارية غير محسوم، لا سيما بالنسبة لبعض السيدات.
وصلت معلومات إلى جهات رسمية عن توجُّهات لدى الإحتلال الإسرائيلي بتمديدٍ ثانٍ لمهلة الإنسحاب بعد 18شباط. وبالتالي تأخير الإنسحاب، وبهذا سيواصل العدو تدمير ما بقي من منازل ومنشآت في القرى الجنوبية الحدودية.
نداء الوطن
على عكس ما يُشاع، فإن العلاقة بين حزبين سياديين جيدة وأن هناك تنسيقاً وتفاهماً في مقاربة ملف تشكيل الحكومة.
عمَّت الفرحة طرابلس بعدما سلم وزير الداخلية السابق في نظام الأسد اللواء محمد الشعار نفسه. الشعار كان أحد المسؤولين عن عمليات قمع واسعة, من بينها مجزرة باب التبانة عام 1986، التي راح ضحيتها نحو 700 مدني، ما أكسبه لقب "سفاح طرابلس".
تبيَّن أن زيارة أحد المستشارين إلى واشنطن تحمل طابع "الخاص"، لحضور مناسبة سنوية، وليست المرة الأولى التي يسافر فيها للمشاركة في تلك المناسبة.
البناء
توقفت جهات دبلوماسية عربية ودولية علناً في مجالسها أمام الحملة التي تطال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام والتي تنظمها قوى سياسية كانت قد شاركت في تسميته، لكن على قاعدة اعتباره رئيساً لحكومة تقوم هي بتشكيلها ويتقبّل رئاستها وهي تنتفض اليوم لأنه يريد أن يمارس صلاحياته كرئيس للحكومة. ويعلق الدبلوماسيون أن السعي للاستحواذ على السلطة باعتبار أن انتخاب الرئيس جوزف عون وتسمية الرئيس نواف سلام يمنحان حقوقاً مكتسبة أمر لا يلغي حقيقة أن المعادلة الدولية والعربية التي أدّت إلى دفع هذه القوى إلى قبول التسميتين الرئاسيتين تقف وراء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وتعتقد أنهما يقومان بما يلزم لتشكيل حكومة تطلق مسار الاستقرار والإعمار والإصلاح في لبنان. وتشيد بنجاح رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتجاوز عقدة تمثيل الثنائي كضرورة لخدمة مهمة العهد والحكومة وتستغرب الانقلاب السريع لمن يفترض بهم دعم هذا المسار بسبب حسابات ضيقة وفئوية.
يعتقد خبراء بالشؤون الأميركية أن ما قام به الرئيس دونالد ترامب من إطلاق موقف يطال تهديد إيران وتهجير غزة هي مقبلات إعلامية للمائدة التي سوف تضمّ الرئيس ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليكون السؤال عن الطبق الرئيسي الذي يطال مستقبل المنطقة والارتكاز إلى إطلاق مسار التطبيع السعوديّ الإسرائيليّ وما يستوجبه ذلك من مرونة إسرائيلية تجاه قيام دولة فلسطينية والتطبيق الدقيق لاتفاق وقف إطلاق النار مع كل من غزة ولبنان.
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