أسرار الصحف 6-2-2025

النهار



جرى التداول باسم مستشار لدى الرئيس نجيب ميقاتي ليحل في وزارة من حصة "القوات اللبنانية".



قال نائب تغييري ان زميلا له اصبح عضوا في كتلة حركة أمل، ويأتي سبب هذا الكلام على قبول الثاني تسليم ياسين جابر وزارة المال ودفاعه عنه، واعتبر ان بعض المصالح غالبا ما تتفوق على المواقف.



ينقل عن رؤساء أحزاب ومرجعيات سياسية بأن الطحشة على التوزير لا تزال مستمرة كما كانت في بداية التكليف، لا بل ارتفع منسوبها بعد استبعاد عدد من الأسماء، والسعي من هؤلاء عله يكون لهم حظوظ في الحكومة العتيدة.



لاقت زيارة وفد جمعية اسلامية ارتياحا عند مرجع اشاد بدورها وما تقدمه من خدمات في البلد في اكثر من حقل.



يعزو البعض ازدياد عدد الجرائم الى النقص في مادة الكبتاغون ومواد اخرى مخدرة وحاجة السوق الى المزيد منها بعدما ادى سقوط النظام السوري الى اقفال العديد من المصانع وتراجع البضاعة لدى المدمنين.



أدى موقف الاب مجدي علاوي الى وأد محاولات اشعال فتنة طائفية في بلدة المعيصرة حيث يقيم علاوي وسط اكثرية شيعية حاول البعض اتهام افراد منها بإحراق البيت عمدا.



الجمهورية



قال سفير بارز إنّ المهمّ في الحكومة الجديدة هو عملها وليس أسماء وزرائها، وبالتالي سيتمّ التعامل معها على هذا الأساس.



لوحظ أنّ جهة سياسية تحمل لواء التغيير لم تنفِ اتهامات موجّهة إليها، وأبرزها أنّها من دعاة شطب أموال المودعين.



قال أحد المراقبين إنّه في كل مرّة يتمّ انتقاء وزراء تكنوقراط تكون النتيجة الترحّم على مَن سبقهم.



اللواء



يواجه مناصرو تيار معروف صعوبات بالاقتناع بأجوبة على أسئلة حول تراجع دورهم في المرحلة الجديدة، على حساب حزب منافس على الساحة المسيحية.



علَّق وزير سابق على طرح اسمه للتوزير ورفض الحقيبة بالقول لمتصلين به: لم أشارك أحداً محتوى الحديث فالمجالس بالأمانات.



لم تتَّضح بعد مخاطر الحرب الجمركية: التي فجَّرها ترامب بوجه اتفاقية «الغات» على المنطقة العربية ولبنان من ضمنها..



البناء



يقول أعضاء تكتل يمثل ثلث النواب من الطائفة السنية إن الاعتراض الرئيسي على الرئيس المكلف نواف سلام يعود إلى كونه رفض تمثيل كل الأحزاب إلا حزباً واحداً هو حزب كلنا إرادة ومنحه حقيبتين من تمثيل الطائفة السنية واحدة منهما حقيبة الداخلية، علماً أن الحزب لا تمثيل نيابي له في الطائفة وإذا كان له تمثيل بنائب غير مؤكد من طائفة أخرى لا يسمح زعيمها بتمثيل الحزب من حصتها. ويقول النواب إنهم لا يمانعون أن تكون هناك حصة لرئيس الحكومة لكن ليس من حزبيين حتى لو كان رئيساً لهذا الحزب أسوة بالمعايير التي وضعها.



قال مرجع سياسيّ إن إعلان الرئيس الأميركي عن مشروع تهجير سكان غزة دون وجود آلية تنفيذية فعلية للمشروع يشبه صدور القرار 1559 عام 2004 الداعي لانسحاب القوات السورية من لبنان ونزع سلاح المقاومة دون وجود آلية تنفيذية للقرار، لكن المناخات التي أوجدها القرار وضعت المنطقة على صفيح ساخن لم يلبث اغتيال الرئيس رفيق الحريري أن تحوّل معها إلى آلية تنفيذية للقرار فخرجت القوات السورية وجرى اتهام حزب الله بالاغتيال من المحكمة الدولية. ويجب التحسّب لما يقف وراء قرار ترامب من ترتيبات في الضفة الغربية عبر إعلان ضمها لكيان الاحتلال وإنهاء السلطة الفلسطينية واتفاقات أوسلو ومحاولة تهجير فلسطينيي الضفة إلى الأردن، حيث الكلام عن غزة والحساب للضفة وقد حقق مشروع ترامب فوراً حماية “إسرائيل” من خطر التفكك بعد الفشل في حرب الاحتلال والتهجير والقضاء على المقاومة بالقول إن مستقبل غزة لم يعُد مسؤولية إسرائيلية بل صار عهدة أميركيّة فتعالوا نتوحّد لضم الضفة الغربية.