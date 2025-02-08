أسرار الصحف 8-2-2025

الجمهورية



- عكس سفير دولة كبرى أمام مسؤول كبير قلق بلاده من مماطلات جدّية في إتمام استحقاق حساس ما قد يؤدي إلى توترات خطيرة.



- اشتكى مسؤول كبير غير مدني من إجراءات خطيرة تقوم بها جهة إقليمية من شأنها أن تحبط الآمال بعودة قريبة للنازحين السوريين إلى بلادهم.



- لم يستجب مسؤول كبير لتمني مرجع روحي بإعادة النظر في خطوة سببت غضبا عارما على مستويات سياسية وشعبية.





اللواء



- لاحظ مدققون أن مؤسسة كهرباء لبنان، التي تجبي الفواتير لغاية الشهر الرابع من السنة الماضية، تعتمد الأرقام في فواتير سابقة، بمعزل عن المصروف الشهري الذي يتغير بين شهر وآخر.



- استغرب مصدر وزاري سابق موقف وزير سابق، لجهة رفض تولي حقيبة، معتبراً أنه الأحق بتولي حقيبة سيادية، كانت موضع خلاف.



- أطفأ بيان رئاسة الجمهورية أجواء غير مريحة لدى فريق معروف بعد تصريحات الموفدة الأميركية لجهة إشارته أن الكلام يعنيها وحدها.