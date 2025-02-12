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أسرار الصحف 12-2-2025
اسرار
2025-02-11 | 23:34
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أسرار الصحف 12-2-2025
النهار
قدرت اوساط قريبة من عشائر زعيتر وجعفر وغيرها تكلفة الاشتباكات الأخيرة عبر الحدود اللبنانية السورية بمليون ونصف مليون دولار أميركي بسبب كثافة استعمال السلاح وتراكم الخسائر.
يسجل غياب نواب بعلبك الهرمل ومسؤولي الاحزاب عما يجري في منطقتهم خصوصا ان بعضهم يملك منازل واملاك متداخلة في اماكن الاشتباكات.
لوحظ ان الوزراء الجدد اكثروا من الاطلالات الاعلامية قبل الاجتماع الاول لمجلس الوزراء واطلقوا وعودا بمشاريع لم تقررها الحكومة وبعضها من وزراء سابقين لم يأتوا على ذكرهم بل بدت المشاريع كأنها من عندياتهم.
وقف كثيرون عند كلام وزير الخارجية الجديد وقوله بأن الخبر السيء انه يعرف العاملين في الوزارة بشكل جيد، ما اعتبره البعض تهديداً مبطنا لعدد من الموظفين الذين يتوجسون من ردات فعل تجاههم.
اثار ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" عن وجود مساعدات انسانية مقدمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بين الاسلحة المصادرة من "حزب الله" اهتمام كثيرين واعتبر مصدر امني سابق انها يمكن ان تكون دعاية صهيونية لتحريض واشنطن على قطع المساعدات عن لبنان.
الجمهورية
أكّد وزير جديد تولّى حقيبة أساسية أنّه سيحمل معه إلى أولى جلسات مجلس الوزراء لائحة بقوانين صادرة لكنّها لا تُطبّق.
كشف مطلعون أنّ السِيَر الذاتية لأسماء كانت مرشحة لتولّي منصب رسمي خضعت إلى تشريح وتدقيق غير مسبوقَين من قِبل مَن كان يتولّى غربلتها.
ردّد مسؤول كبير أمام زواره أنّ مشروعاً يُحضّر للمنطقة لن يقبل به وحتى أنّ هناك إجماعاً وطنياً على صدّه إذا ما تمدّد إلى لبنان.
اللواء
تكاد أن تكون معظم المصارف الكبيرة والصغيرة ممثلة على مستويات مختلفة في مجلس الوزراء، ويتجه الوزراء المعنيون إلى تعليق العمل في مجالس الإدارة وغيرها..
سُجلت مآخذ على عدد من الوزراء الجدد، لجهة الذهاب بعيداً في "تكبير حجر" الانجازات المتوقعة قبل نيل الحكومة الثقة على أساس البيان الوزاري..
تدور تباينات بين الجهات المالية الدولية والمحلية حول كيفية مقاربة وضع الودائع بين وزارة المال أو مصرف لبنان..
البناء
قال مصدر وزاريّ يتابع البيان الوزاري إن لا وجود لأزمة في صياغة البيان الوزاري لأن السقوف التي يرغب بها بعض الأطراف لاستفزاز المقاومة وإحراجها ليست واردة واتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة محسوم على اعتماد نصوص وطنية جامعة في القضايا المصيرية كقضية الاحتلال الإسرائيلي والابتعاد عن العناوين الخلافيّة كمستقبل سلاح المقاومة الذي يُطرح على طاولة حوار وطني على قاعدة ما سوف يرد في البيان الوزاريّ من اعتبار الأولويّة لإخراج الاحتلال من كل الأراضي اللبنانيّة وحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيليّة.
توقفت مصادر دبلوماسيّة أمام غموض الموقف الإسرائيليّ الرسميّ بعد اجتماع المجلس الوزاريّ المصغّر من عدد الأسرى المنتظر الإفراج عنه يوم السبت بين ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجهة الإصرار على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليّين وإلا سوف تُفتح أبواب الجحيم. وما نقلته القنوات العبريّة عن انتظار الإفراج عن العدد المتفق عليه وهو تسعة أسرى. ورأت المصادر في الإعلان عن الالتزام الإسرائيلي بإدخال المساعدات باباً موارباً لتسوية قبل السبت بحيث تزداد المساعدات وتقول حركة حماس إنها راضية عن النتيجة ووعود الوسطاء. وتقول "إسرائيل" إن الإفراج عن العدد المتفق عليه يسمح بالعودة إلى الاتفاق وقول ترامب إن العدد جيّد وإنه ترك الأمر لـ"إسرائيل" مشيداً بدور مبعوثه ستيف ويتكوف الذي عاد إلى دور الوساطة وسبق أن قال بحضور ترامب إن الأهميّة هي للمضي بالاتفاق بينما كان ترامب يتحدّث عن التصعيد بحضور بنيامين نتنياهو.
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