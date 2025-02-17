أسرار الصحف المحلية 17-2-2025

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البناء

في سياق الحملة على رئيس الحكومة، سرّبت شائعات عن استياء الاعلاميين من التعامل معهم في السرايا الحكومية وعن تفتيش كاميرات المصورين للتأكد من عدم تصويرهم ما لم يسمح به وهو ما نفاه المصورون جملة وتفصيلا.يقول وزير سابق للداخلية ان عملية بناء الدولة واستعادة هيبة المؤسسات ستصطدم بعراقيل كثيرة بعد فلتان ساد بنسب مختلفة منذ العام 2019 وتراجع دور الامن والمؤسسات الرسمية وتنامي منطق القوة.تخوف وزير سابق من تداعيات ما حصل على طريق المطار معتبراً ان ذلك سيؤدي الى مزيد من الحصار وتأخر المساعدات المنتظرة لإعادة الاعمار.توقع عدد من المطورين العقاريين ارتفاع اسعار الشقق بعد انتهاء الحرب الاسرائيلية على لبنان لكن وفق احدهم فان المعروض يتجاوز المطلوب ولم يصل الى لبنان بعد المغتربون لتحريك العجلة الاقتصادية في انتظار فصل الصيف المقبل.بعد انتقادات من بيئة “حزب الله” وغيرها حول طريقة توزيع الدعوات الى تشييع السيد حسن نصرالله، وزع الحزب دفعات جديدة من البطاقات في نهاية الاسبوع علما ان الدعوات للرسميين تحرج عددا كبيرا منهم بعد الذي حصل على طريق المطار وتخوين الرئاستين الاولى والثالثة واركان الدولة.سُجِّل ارتفاع في حجوزات الوافدين إلى لبنان بفعل المشاركة الواسعة من الخارج في مراسم تشييع الشهيدَين السيدَين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.قرّر بعض الوزراء الجدد التوقف عن الظهور في إطلالات إعلامية إلى ما بعد إقرار البيان الوزاري للحكومة.عُلِمَ أنّ وزيراً بدا في مجالسه الخاصة غير متحمّس لتصنيفه في خانة أحد الأحزاب على رغم من أنّه محسوب عليه.لم تتعامل قيادة حزب الله بجدِّية بما نُقِلَ لكبار المسؤولين اللبنانيين من تهديدات إسرائيلية وأميركية بتعطيل مطار الرئيس رفيق الحريري، في حال إستمرت الرحلات الإيرانية بنقل أموالٍ مليونية للحزب!كادت تحصل إحتكاكات مباشرة بين المشاغبين في منطقة المطار ومسؤولين من حركة أمل كلَّفهم الرئيس برِّي بلملمة الوضع بعد الإعتداء على سيارات اليونيفيل ووقوع إصابات بين عناصرها!إعتبر سفير دولة أوروبية مشارِكة في قوات اليونيفيل أن التدابير الأمنية والقضائية التي سيتخذها بحق المعتدين على قافلة القوات الدولية على طريق المطار ستشكل إختباراً لقدرة العهد الجديد على فرض سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية!وصفت مصادر سياسية دفاع رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان، عن وزير الأشغال فايز رسامني، بأنه غطاءٌ له ضد الهجمة التي تعرَّض لها من أنصار "حزب الله" على خلفية أزمة الطائرة الإيرانية.سألت مصادر سياسية: هل إدراج استحداث مطار ثانٍ وربما ثالث، غير مطار رفيق الحريري الدولي، يعني أن هناك قراراً غربياً بالخروج من حصرية مطار مدني واحد في لبنان؟على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني الذي عُقد في ألمانيا، في دورته الحادية والستين، حضر أكثر من عشرين رئيس جهاز مخابرات، من الولايات المتحدة إلى الدول الأوروبية وصولاً إلى بعض رؤساء أجهزة الاستخبارات من الدول العربية.تلقى التبرير الذي قدّمه رئيس الحكومة نواف سلام لحظر هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الشهيد رفيق الحريري في بيروت انتقادات شملت مؤيدين ومعارضين، لأن شركات الطيران الإيرانية تنقل ركاباً من عواصم عديدة في العالم وإليها، تطبق أعلى معايير السلامة ويسعى مطار بيروت لبلوغ مرتبتها مثل مطارات دبي وأنقرة واسطنبول وجدّة التي أقلعت منها أمس طائرات إيرانية والعلاقات بين دول مثل تركيا والإمارات والسعودية مع الاتحاد الأوروبي أوثق من علاقة لبنان وأعمق. ولاقى كلام سلام انتقادات قانونية ودستورية، حيث تبرير القرار بالاستناد إلى اتفاقيات دولية يستدعي أن تكون هذه الاتفاقيات حديثة، لأن الاتفاقيات السابقة لا تلحظ شيئاً شبيهاً والاتفاقيات الحديثة يجب أن تحوز على مصادقة مجلس النواب وان تكون الحكومة قد نالت ثقة مجلس النواب وأن تكون الوزارات المعنية على علم بالاتفاقيات، وكل ذلك غير متوفر ما يسقط كل نظرية الاتفاقيات والمعايير.توقفت مصادر دبلوماسية أمام تغيّر لهجة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نحو لبنان وغزة لجهة تغليب الحديث عن نزع سلاح المقاومة على الاتفاقات التي وقّعها ولا تنص على ذلك. وربطت بين هذا التحوّل وزيارة وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو والتوافق الذي تمّ بين واشنطن وتل أبيب على استخدام التهديد الإسرائيلي مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستنهاض مناخ عربي ولبناني وفلسطيني يحاصر قوى المقاومة ويضغط عليها باعتبار وجودها مصدراً لمخاطر العودة للحرب، ويطلب منها بالتنحّي جانباً عن المشهد دون أن يملك أي ضمانات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تقول التجربة إنها تتصاعد كلما تراجعت مصادر القوة في مواجهتها. ولعل مثال سورية ماثل أمام الجميع حيث نالت “إسرائيل” كل ما تطلب، لكنها لم تسالم الحكم الجديد بل وسّعت دائرة نشاطها العسكري.