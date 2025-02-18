أسرار الصحف المحلية 18-2-2025

النهار



لوحظ أن فنادق في بيروت والمتن، بدأت اعمال صيانة شاملة تحضيراً لعطلة عيد الفطر والصيف المقبل، بعد التقارير التي أكدت وصول أعداد كبيرة من الخليجيين إلى لبنان، اثر انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل الحكومة وإشاعة أجواء إيجابية في هذا السياق.



يردد مرجع سياسي في مجلسه، بأنه لم يسبق أن حظي عهد وحكومة بهذا الدعم الدولي والخليجي والعربي على كل المستويات، متوقعا ً ان تتخذ القرارات الصائبة دون مسايرة أي طرف خلافاً لما كان يحصل سابقا.



بعد استقبال الرئيس سعد الحريري وفد “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي يضم النواب الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، الان عون وسيمون أبي رميا، يطرح التساؤل عما اذا كان اللقاء سيشكل النواة المسيحية التي سيتحالف معها “تيار المستقبل” اضافة الى عائلات سياسية تراجع دورها في الانتخابات ويمكن اعادة تعويمها.



بعد الغاء عدد كبير من الحجوزات من بيروت واليها بتاريخ 23 شباط نهار تشييع السيد حسن نصرالله على طريق المطار عمدت شركات طيران ومنها شركتا airfrance و”طيران الإمارات” الى الغاء رحلاتها كلياً في ذلك النهار.



انشغلت سفارات غربية عدة بالسؤال عن ردة فعل لبنان الرسمي وغير الرسمي حيال عدم انسحاب اسرائيل بشكل كلي.



الجمهورية



عُلم أنّ حزباً بارزاً فرز آلاف العناصر للإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية التي تتصل بمناسبة كبرى تخصّ هذا الحزب.



نُقِل عن وزيرَين محسوبَين على جهة حزبية تأكيدهما أنّهما لا يحملان جنسية دولة كبرى كما روّجت بعض الإشاعات.



أعرب مسؤول حزبي كبير عن تفاؤله حيال تعاطي أكثر من طرف بهدوء وعقلانية حيال ملف حساس أخيراً، والاتجاه نحو حل هادئ بعيداً من الأضواء.



اللواء



نجح لبنان بفرض دور لفرنسا في الجهود المتعلقة بمفاوضات وقف النار، لكن الضغط الأميركي يحول دون أي تأثير مباشر لهذا الدور.



لم يتعدَّ تأخير شيكات مصرفية شهرية، بين القبض وتاريخ تحرير هذه الشيكات، في إطار «الإيواء والترميم».



تحضِّر جهات مصرفية رسمية لخطَّة عملية، فور انطلاق البحث بإعادة الودائع، وإعادة هيكلة المصارف.



نداء الوطن



كشف تقرير أمني أن المسؤول في حركة حماس محمد شاهين الذي اغتالته إسرائيل في صيدا، يأتي في الأهمية والترتيب العسكري والأمني بعد صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل أيضاً في قلب الضاحية الجنوبية.



نُقل عن مصدر سياسي رفيع قوله إن إعادة تسيير رحلات بين مرفأ جونية ولارنكا، من شأنه أن يخلق متنفساً للذين يرفضون خيار البقاء تحت رحمة "حزب الله" على الطريق المؤدية إلى المطار.



يقول دبلوماسي عربي: ما هي الاعتبارات التي تجعل "حزب الله" "يطمئن" إلى أن إسرائيل لن تقوم بأي خطوة عسكرية في يوم تشييع السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين؟ ويضيف الدبلوماسي: ما دلالات هذا "الاطمئنان"؟



البناء



يعتقد خبراء إسرائيليون أن تطابق مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزرائه وسفرائه مع السقوف العالية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في التمسك بهدف القضاء على حماس ونزع سلاحها وصولاً إلى الدعوة لتهجير سكان غزة يمثل ورطة لـ”إسرائيل”، لأن واشنطن لن تقدّم أي خطة عملية لتحقيق هذه الأهداف بالقوة الأميركية وسقف ما تعِد به هو تقديم الدعم بالسياسة والسلاح والمال لـ”إسرائيل” لتحقيق هذه الأهداف وهي تعلم أن قدرات “إسرائيل” محدودة على تحمل حرب مفتوحة لن تنجح بتحقيق ذلك، فتطلب الإنقاذ من واشنطن فتأتي واشنطن لتقول تعالوا نبحث عن تسوية إذن؟



ترك كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عن ربط مستقبل سلاح المقاومة بالحوار الوطني بين اللبنانيين ارتياحاً لدى قيادة المقاومة بعد الكلام الأميركي الصادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو وإلى جانبه رئيس حكومة الاحتلال عن دعوة الدولة اللبنانيّة لنزع سلاح المقاومة وبعد موجة داخليّة تحريضيّة للدولة والمقصود هو رئيس الجمهوريّة لتوريطه بالمواجهة مع المقاومة تحت شعار تأييد خطاب القسم متجاهلين ما تضمّنه الخطاب من دعوة لمناقشة عامة لوضع استراتيجية للدفاع الوطني.

