الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف المحلية 18-2-2025
اسرار
2025-02-17 | 23:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف المحلية 18-2-2025
النهار
لوحظ أن فنادق في بيروت والمتن، بدأت اعمال صيانة شاملة تحضيراً لعطلة عيد الفطر والصيف المقبل، بعد التقارير التي أكدت وصول أعداد كبيرة من الخليجيين إلى لبنان، اثر انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل الحكومة وإشاعة أجواء إيجابية في هذا السياق.
يردد مرجع سياسي في مجلسه، بأنه لم يسبق أن حظي عهد وحكومة بهذا الدعم الدولي والخليجي والعربي على كل المستويات، متوقعا ً ان تتخذ القرارات الصائبة دون مسايرة أي طرف خلافاً لما كان يحصل سابقا.
بعد استقبال الرئيس سعد الحريري وفد “اللقاء التشاوري النيابي المستقل” الذي يضم النواب الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، الان عون وسيمون أبي رميا، يطرح التساؤل عما اذا كان اللقاء سيشكل النواة المسيحية التي سيتحالف معها “تيار المستقبل” اضافة الى عائلات سياسية تراجع دورها في الانتخابات ويمكن اعادة تعويمها.
بعد الغاء عدد كبير من الحجوزات من بيروت واليها بتاريخ 23 شباط نهار تشييع السيد حسن نصرالله على طريق المطار عمدت شركات طيران ومنها شركتا airfrance و”طيران الإمارات” الى الغاء رحلاتها كلياً في ذلك النهار.
انشغلت سفارات غربية عدة بالسؤال عن ردة فعل لبنان الرسمي وغير الرسمي حيال عدم انسحاب اسرائيل بشكل كلي.
الجمهورية
عُلم أنّ حزباً بارزاً فرز آلاف العناصر للإشراف على مختلف الجوانب التنظيمية التي تتصل بمناسبة كبرى تخصّ هذا الحزب.
نُقِل عن وزيرَين محسوبَين على جهة حزبية تأكيدهما أنّهما لا يحملان جنسية دولة كبرى كما روّجت بعض الإشاعات.
أعرب مسؤول حزبي كبير عن تفاؤله حيال تعاطي أكثر من طرف بهدوء وعقلانية حيال ملف حساس أخيراً، والاتجاه نحو حل هادئ بعيداً من الأضواء.
اللواء
نجح لبنان بفرض دور لفرنسا في الجهود المتعلقة بمفاوضات وقف النار، لكن الضغط الأميركي يحول دون أي تأثير مباشر لهذا الدور.
لم يتعدَّ تأخير شيكات مصرفية شهرية، بين القبض وتاريخ تحرير هذه الشيكات، في إطار «الإيواء والترميم».
تحضِّر جهات مصرفية رسمية لخطَّة عملية، فور انطلاق البحث بإعادة الودائع، وإعادة هيكلة المصارف.
نداء الوطن
كشف تقرير أمني أن المسؤول في حركة حماس محمد شاهين الذي اغتالته إسرائيل في صيدا، يأتي في الأهمية والترتيب العسكري والأمني بعد صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل أيضاً في قلب الضاحية الجنوبية.
نُقل عن مصدر سياسي رفيع قوله إن إعادة تسيير رحلات بين مرفأ جونية ولارنكا، من شأنه أن يخلق متنفساً للذين يرفضون خيار البقاء تحت رحمة "حزب الله" على الطريق المؤدية إلى المطار.
يقول دبلوماسي عربي: ما هي الاعتبارات التي تجعل "حزب الله" "يطمئن" إلى أن إسرائيل لن تقوم بأي خطوة عسكرية في يوم تشييع السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين؟ ويضيف الدبلوماسي: ما دلالات هذا "الاطمئنان"؟
البناء
يعتقد خبراء إسرائيليون أن تطابق مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزرائه وسفرائه مع السقوف العالية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في التمسك بهدف القضاء على حماس ونزع سلاحها وصولاً إلى الدعوة لتهجير سكان غزة يمثل ورطة لـ”إسرائيل”، لأن واشنطن لن تقدّم أي خطة عملية لتحقيق هذه الأهداف بالقوة الأميركية وسقف ما تعِد به هو تقديم الدعم بالسياسة والسلاح والمال لـ”إسرائيل” لتحقيق هذه الأهداف وهي تعلم أن قدرات “إسرائيل” محدودة على تحمل حرب مفتوحة لن تنجح بتحقيق ذلك، فتطلب الإنقاذ من واشنطن فتأتي واشنطن لتقول تعالوا نبحث عن تسوية إذن؟
ترك كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عن ربط مستقبل سلاح المقاومة بالحوار الوطني بين اللبنانيين ارتياحاً لدى قيادة المقاومة بعد الكلام الأميركي الصادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو وإلى جانبه رئيس حكومة الاحتلال عن دعوة الدولة اللبنانيّة لنزع سلاح المقاومة وبعد موجة داخليّة تحريضيّة للدولة والمقصود هو رئيس الجمهوريّة لتوريطه بالمواجهة مع المقاومة تحت شعار تأييد خطاب القسم متجاهلين ما تضمّنه الخطاب من دعوة لمناقشة عامة لوضع استراتيجية للدفاع الوطني.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اسرار
الصحف
المحلية
18-2-2025
أسرار الصحف المحلية 17-2-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-02-16
أسرار الصحف المحلية 17-2-2025
اسرار
2025-02-16
أسرار الصحف المحلية 17-2-2025
0
اسرار
2025-01-17
أسرار الصحف المحلية 18-1-2025
اسرار
2025-01-17
أسرار الصحف المحلية 18-1-2025
0
اسرار
2025-01-30
أسرار الصحف المحلية 30 -01- 2025
اسرار
2025-01-30
أسرار الصحف المحلية 30 -01- 2025
0
اسرار
2025-01-28
أسرار الصحف المحلية 29-1-2025
اسرار
2025-01-28
أسرار الصحف المحلية 29-1-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-02-16
أسرار الصحف المحلية 17-2-2025
اسرار
2025-02-16
أسرار الصحف المحلية 17-2-2025
0
اسرار
2025-02-14
أسرار الصحف 14-2-2025
اسرار
2025-02-14
أسرار الصحف 14-2-2025
0
اسرار
2025-02-12
أسرار الصحف 13-2-2025
اسرار
2025-02-12
أسرار الصحف 13-2-2025
0
اسرار
2025-02-11
أسرار الصحف 12-2-2025
اسرار
2025-02-11
أسرار الصحف 12-2-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-01-30
توقيف سارق كنيسة مار انطونيوس في الجميزة
أمن وقضاء
2025-01-30
توقيف سارق كنيسة مار انطونيوس في الجميزة
0
أخبار لبنان
13:09
في الساعات الأخيرة قبل انسحابها… اسرائيل تستهدف سيارة في صيدا وتتمسك بخمس نقاطٍ داخل لبنان
أخبار لبنان
13:09
في الساعات الأخيرة قبل انسحابها… اسرائيل تستهدف سيارة في صيدا وتتمسك بخمس نقاطٍ داخل لبنان
0
أخبار لبنان
17:05
بلدية حولا: لتأجيل دخول المواطنين إلى البلدة إلى الأربعاء
أخبار لبنان
17:05
بلدية حولا: لتأجيل دخول المواطنين إلى البلدة إلى الأربعاء
0
خبر عاجل
13:11
وزير الاعلام يتلو البيان الوزاري: التزام الحكومة بتحرير كل الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا والتزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 كاملا
خبر عاجل
13:11
وزير الاعلام يتلو البيان الوزاري: التزام الحكومة بتحرير كل الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا والتزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 كاملا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:05
بُعيد انسحاب الجيش الإسرائيليّ... المشهد من كفركلا
أخبار لبنان
03:05
بُعيد انسحاب الجيش الإسرائيليّ... المشهد من كفركلا
0
أخبار لبنان
03:04
إليكم المشهد من يارون في ظل انتشار الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
03:04
إليكم المشهد من يارون في ظل انتشار الجيش اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
16:20
الشعب اللبناني المضياف والمرحب: من كازينو لبنان الى العالم
تقارير نشرة الاخبار
16:20
الشعب اللبناني المضياف والمرحب: من كازينو لبنان الى العالم
0
أخبار لبنان
15:22
وزير الخارجية: لا سبب لأزمة دبلوماسية كبيرة بين لبنان وإيران... والأولوية لعودة اللبنانيين
أخبار لبنان
15:22
وزير الخارجية: لا سبب لأزمة دبلوماسية كبيرة بين لبنان وإيران... والأولوية لعودة اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحريري وتياره السياسي تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحريري وتياره السياسي تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أوروبا وأوكرانيا ليستا على طاولة المفاوضات في السعودية... بل في الـMenu
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أوروبا وأوكرانيا ليستا على طاولة المفاوضات في السعودية... بل في الـMenu
0
أخبار لبنان
13:30
البيان الوزاري أُقرّ: احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على كافّة أراضيها بقواها الذاتية حصرًا
أخبار لبنان
13:30
البيان الوزاري أُقرّ: احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على كافّة أراضيها بقواها الذاتية حصرًا
0
أخبار دولية
13:20
كل الأعين تتجه الى السعودية... وهذا هو السبب
أخبار دولية
13:20
كل الأعين تتجه الى السعودية... وهذا هو السبب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
صيغةُ البيان الوزاري حدّدت كيفية دفاعِ لبنان عن نفسه وصون حدوده...
تقارير نشرة الاخبار
13:15
صيغةُ البيان الوزاري حدّدت كيفية دفاعِ لبنان عن نفسه وصون حدوده...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:25
الـLBCI تحصل على المسودة الاولية للبيان الوزاري
خبر عاجل
09:25
الـLBCI تحصل على المسودة الاولية للبيان الوزاري
2
خبر عاجل
05:06
مصدر أمنيّ للـLBCI: المستهدف هو محمد شاهين عضو قياديّ عسكريّ مركزيّ في حركة "حماس"
خبر عاجل
05:06
مصدر أمنيّ للـLBCI: المستهدف هو محمد شاهين عضو قياديّ عسكريّ مركزيّ في حركة "حماس"
3
خبر عاجل
17:28
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة باستثناء 5 مواقع
خبر عاجل
17:28
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان مع انتهاء المهلة باستثناء 5 مواقع
4
خبر عاجل
14:40
وزير الخارجية لـ"عشرين 30": طلبنا من سفيرنا في إيران تنظيم رحلة اللبنانيين الى بغداد وطائرة الميدل ايست تقلّهم من بغداد الى بيروت والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة وأولويتنا هي عودة اللبنانيين الى بلدهم ولا يجوز بقائهم هناك بسبب عدم اعطاء أذونات
خبر عاجل
14:40
وزير الخارجية لـ"عشرين 30": طلبنا من سفيرنا في إيران تنظيم رحلة اللبنانيين الى بغداد وطائرة الميدل ايست تقلّهم من بغداد الى بيروت والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة وأولويتنا هي عودة اللبنانيين الى بلدهم ولا يجوز بقائهم هناك بسبب عدم اعطاء أذونات
5
خبر عاجل
09:36
الرئيس عون أعطى توجيهاته الصارمة واللازمة للأجهزة الأمنية بعدم السماح بإغلاق طريق المطار
خبر عاجل
09:36
الرئيس عون أعطى توجيهاته الصارمة واللازمة للأجهزة الأمنية بعدم السماح بإغلاق طريق المطار
6
خبر عاجل
13:11
وزير الاعلام يتلو البيان الوزاري: التزام الحكومة بتحرير كل الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا والتزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 كاملا
خبر عاجل
13:11
وزير الاعلام يتلو البيان الوزاري: التزام الحكومة بتحرير كل الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا والتزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 كاملا
7
خبر عاجل
01:56
تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات
خبر عاجل
01:56
تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات
8
خبر عاجل
11:32
النائب السابق وليد جنبلاط: لعدم تحميل وزير الاشغال تبعات كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية وهو يتحمّل مسؤولية تقنية للطائرات أما موضوع التفتيش والتحقّق من اي مواد فيعود لوزارة الداخلية من خلال جهاز أمن المطار ولا مانع من اجراءات التفتيش
خبر عاجل
11:32
النائب السابق وليد جنبلاط: لعدم تحميل وزير الاشغال تبعات كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية وهو يتحمّل مسؤولية تقنية للطائرات أما موضوع التفتيش والتحقّق من اي مواد فيعود لوزارة الداخلية من خلال جهاز أمن المطار ولا مانع من اجراءات التفتيش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More