الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 19-02-2025
اسرار
2025-02-18 | 23:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 19-02-2025
النهار
ذُهل مراقبون من صدور استشارة غب الطلب عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تتيح لقائد جهاز امني البقاء في منصبه بعد بلوغه سن الرابعة و الستين.
ينشط وزير سابق مع الجهة التي سمته سابقا لتعيينه في موقع نائب حاكم مصرف لبنان.
يتنافس ابناء قيادات حزبية للفوز في مواقع متقدمة عند مباشرة الحكومة في ملف التعيينات الإدارية.
ضابط مدعوم من جهة حزبية شريك في اكثر من شركة تجارية يطمح بالوصول الى تعيينه في الموقع الأول على رأس جهاز امني. ويرد مراقبون هنا ان "امثال هولاء لا خبز لهم في ظل حكومة نواف سلام وليستمروا في حقل التجارة أسلم لهم وللبلد".
يلاحظ أن حزبين عقائديين قديمين يلتزمان الصمت السياسي او اصدار اي مواقف حيال ما جرى في الجنوب وغزة وما يحدث في المنطقة، لظروفومقتضيات المرحلة بعد سقوط النظام السوري، فيما حزب آخر له خصوصيته بمعزل عن مواقف الحزب العقائدي الآخر، الذي لا زال مرتبطاً بحزب ممانع.
بدأت عائلة الرئيس نبيه بري تعدّ العدّة لاقامة حفل عرس كبير للنجل الاصغر باسل بعد خطوبته قبل نحو شهرين.
الجمهورية
يُقيِّم مرجع سياسي أداء رئيس حكومة سابق بإيجابية في الفترة السابقة، خصوصاً في تعامله مع الحرب على لبنان وتداعياتها.
أكّد سفير عربي بارز أنّ أمام لبنان فرصة ذهبية لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها ووضع الأسس لاستقطاب المساعدات والاستثمارات، لكنّ الفرصة ليست مفتوحة زمنياً.
سُئلت شخصية سياسية كبيرة هل ستلبّي دعوة لحفل حساس واستثنائي فأجابت: لن أكون موجوداً في لبنان في الزمن المحدّد.
اللواء
تحرص سفيرة دولة كبرى على متابعة دقيقة لكل ما يتصل بالعلاقات بين لبنان ودولة إقليمية معروفة، لا سيما بعد إجراءات الطيران!
يلمس مرجع مخضرم أن التعامل مع مرجع جديد أسهل عليه، لتاريخه، من أسلافه استناداً إلى التجارب السابقة ووحدة الانتماء الجغرافي!
كشف النقاب العبري عن أن النقاط الـ5 التي تمسَّك الاحتلال الإسرائيلي ببقائها تحت سيطرته، سبق وانسحب منها عام 2000، واعتبر القرار بحسابات «حرب الطوفان» أنه كان خاطئاً!
نداء الوطن
يعكف "تيار" معارض على وضع خطة لتشويه صورة العهد، وأوكل المهمة لخبير في "الحملات الإعلامية" يعاونه مستشارو رئيس "التيار" وإعلاميون يدورون في فلكه وقد بدأت ملامح الحملة بالظهور على مواقع التواصل.
توقف مراقبون عند الكلفة الهائلة التي يتكبّدها "حزب الله" في تنظيم تشييع السيدين نصرالله وصفي الدين. وسأل المراقبون: ألم يكن من الأجدى أن تُوزّع الأموال التي صرفت على الذين يحتاجون إليها من المتضررين؟
تخوض شركات الذكاء الاصطناعي، الأميركية والصينية، معارك شرسة في دول الخليج، للاستحواذ على عقود مع تلك الدول. لم تظهر نتائج تلك المعارك بعد وإنْ كانت الشركات الأميركية تبدو متقدّمة.
البناء
قالت مصادر يمنية إن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي سوف يدعو إلى خروج شعبي كبير يوم الأحد في موعد تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله تحية وتكريماً وذلك في إطار دعوات مشابهة بادر اليمن إلى التشاور حولها مع قادة حركات المقاومة لإحياءات مشابهة في ساحات وشوارع عدد من الدول، في مقدمتها العراق.
تحدّثت مصادر روسية عن تفاهم روسي أميركي واسع على عدد من القضايا الدولية منها حرب أوكرانيا والتصورات الممكنة لتسوية تنهي هذه الحرب، وأن التفاهم الروسي الأميركي قائم سواء توقفت حرب أوكرانيا أم استمرت، وأن التصور الأميركي الروسي سوف يعرض على المعنيين في أوروبا وأوكرانيا فإن قبلوه يكون أساساً لمسار سياسي لإنهاء الحرب، وإن رفضوه سوف تخرج أميركا من تحالفات الحرب وتواصل تعاونها مع روسيا في الملفات الأخرى.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
19-02-2025
أسرار الصحف المحلية 18-2-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-02-05
أسرار الصحف 05-02-2025
اسرار
2025-02-05
أسرار الصحف 05-02-2025
0
اسرار
2025-02-03
أسرار الصحف 04-02-2025
اسرار
2025-02-03
أسرار الصحف 04-02-2025
0
اسرار
2025-02-17
أسرار الصحف المحلية 18-2-2025
اسرار
2025-02-17
أسرار الصحف المحلية 18-2-2025
0
اسرار
2025-02-16
أسرار الصحف المحلية 17-2-2025
اسرار
2025-02-16
أسرار الصحف المحلية 17-2-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-02-17
أسرار الصحف المحلية 18-2-2025
اسرار
2025-02-17
أسرار الصحف المحلية 18-2-2025
0
اسرار
2025-02-16
أسرار الصحف المحلية 17-2-2025
اسرار
2025-02-16
أسرار الصحف المحلية 17-2-2025
0
اسرار
2025-02-14
أسرار الصحف 14-2-2025
اسرار
2025-02-14
أسرار الصحف 14-2-2025
0
اسرار
2025-02-12
أسرار الصحف 13-2-2025
اسرار
2025-02-12
أسرار الصحف 13-2-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
0
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
0
منوعات
07:48
عُرف بابتكاره نوتيلا... وفاة الكيميائي الإيطالي فرانشيسكو ريفيلا عن 97 عامًا
منوعات
07:48
عُرف بابتكاره نوتيلا... وفاة الكيميائي الإيطالي فرانشيسكو ريفيلا عن 97 عامًا
0
أخبار لبنان
2025-02-17
جنبلاط: لعدم تحميل وزير الاشغال تبعات كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية
أخبار لبنان
2025-02-17
جنبلاط: لعدم تحميل وزير الاشغال تبعات كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:37
ترامب: لن أعارض إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا لحفظ السلام
أخبار دولية
16:37
ترامب: لن أعارض إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا لحفظ السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان الى مجلس الأمن لدفع اسرائيل الى ترك التلال الخمس
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان الى مجلس الأمن لدفع اسرائيل الى ترك التلال الخمس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
السعودية وأميركا وروسيا على طاولة واحدة ولمدة ٤ ساعات ونصف.. وهذا ما فعلوه
تقارير نشرة الاخبار
13:34
السعودية وأميركا وروسيا على طاولة واحدة ولمدة ٤ ساعات ونصف.. وهذا ما فعلوه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:00
العثور على أحياء في كفركلا... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:00
العثور على أحياء في كفركلا... إليكم التفاصيل
2
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
3
خبر عاجل
08:00
وزير الخارجية يوسف رجي للـLBCI: السفيرة الأميركية ليزا جونسون أبلغتني أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني لم تتوقف بل على العكس ستتم زيادتها
خبر عاجل
08:00
وزير الخارجية يوسف رجي للـLBCI: السفيرة الأميركية ليزا جونسون أبلغتني أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني لم تتوقف بل على العكس ستتم زيادتها
4
خبر عاجل
09:49
وزير المالية ياسين جابر لـ"رويترز": التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت وأكدت عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار
خبر عاجل
09:49
وزير المالية ياسين جابر لـ"رويترز": التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت وأكدت عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار
5
خبر عاجل
08:44
مكتب فضل الله: السبت 1 آذار أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
08:44
مكتب فضل الله: السبت 1 آذار أول أيام شهر رمضان المبارك
6
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
7
آخر الأخبار
16:44
ترامب: الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة والقيادة الأوكرانية الحالية سمحت باستمرار الحرب
آخر الأخبار
16:44
ترامب: الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة والقيادة الأوكرانية الحالية سمحت باستمرار الحرب
8
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More