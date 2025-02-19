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أسرار الصحف 19-02-2025

اسرار
2025-02-18 | 23:33
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أسرار الصحف 19-02-2025
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أسرار الصحف 19-02-2025

النهار

ذُهل مراقبون من صدور استشارة غب الطلب عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تتيح لقائد جهاز امني البقاء في منصبه بعد بلوغه سن الرابعة و الستين.

ينشط وزير سابق مع الجهة التي سمته سابقا لتعيينه في موقع نائب حاكم مصرف لبنان.

يتنافس ابناء قيادات حزبية للفوز في مواقع متقدمة عند مباشرة الحكومة في ملف التعيينات الإدارية.

ضابط مدعوم من جهة حزبية شريك في اكثر من شركة تجارية يطمح بالوصول الى تعيينه في الموقع الأول على رأس جهاز امني. ويرد مراقبون هنا ان "امثال هولاء لا خبز لهم في ظل حكومة نواف سلام وليستمروا في حقل التجارة أسلم لهم وللبلد".

يلاحظ أن حزبين عقائديين قديمين يلتزمان الصمت السياسي او اصدار اي مواقف حيال ما جرى في الجنوب وغزة وما يحدث في المنطقة، لظروفومقتضيات المرحلة بعد سقوط النظام السوري، فيما حزب آخر له خصوصيته بمعزل عن مواقف الحزب العقائدي الآخر، الذي لا زال مرتبطاً بحزب ممانع.

بدأت عائلة الرئيس نبيه بري تعدّ العدّة لاقامة حفل عرس كبير للنجل الاصغر باسل بعد خطوبته قبل نحو شهرين.

الجمهورية

يُقيِّم مرجع سياسي أداء رئيس حكومة سابق بإيجابية في الفترة السابقة، خصوصاً في تعامله مع الحرب على لبنان وتداعياتها.

أكّد سفير عربي بارز أنّ أمام لبنان فرصة ذهبية لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها ووضع الأسس لاستقطاب المساعدات والاستثمارات، لكنّ الفرصة ليست مفتوحة زمنياً.

سُئلت شخصية سياسية كبيرة هل ستلبّي دعوة لحفل حساس واستثنائي فأجابت: لن أكون موجوداً في لبنان في الزمن المحدّد.

اللواء

تحرص سفيرة دولة كبرى على متابعة دقيقة لكل ما يتصل بالعلاقات بين لبنان ودولة إقليمية معروفة، لا سيما بعد إجراءات الطيران!

يلمس مرجع مخضرم أن التعامل مع مرجع جديد أسهل عليه، لتاريخه، من أسلافه استناداً إلى التجارب السابقة ووحدة الانتماء الجغرافي!

كشف النقاب العبري عن أن النقاط الـ5 التي تمسَّك الاحتلال الإسرائيلي ببقائها تحت سيطرته، سبق وانسحب منها عام 2000، واعتبر القرار بحسابات «حرب الطوفان» أنه كان خاطئاً!

نداء الوطن

يعكف "تيار" معارض على وضع خطة لتشويه صورة العهد، وأوكل المهمة لخبير في "الحملات الإعلامية" يعاونه مستشارو رئيس "التيار" وإعلاميون يدورون في فلكه وقد بدأت ملامح الحملة بالظهور على مواقع التواصل.

توقف مراقبون عند الكلفة الهائلة التي يتكبّدها "حزب الله" في تنظيم تشييع السيدين نصرالله وصفي الدين. وسأل المراقبون: ألم يكن من الأجدى أن تُوزّع الأموال التي صرفت على الذين يحتاجون إليها من المتضررين؟

تخوض شركات الذكاء الاصطناعي، الأميركية والصينية، معارك شرسة في دول الخليج، للاستحواذ على عقود مع تلك الدول. لم تظهر نتائج تلك المعارك بعد وإنْ كانت الشركات الأميركية تبدو متقدّمة.

البناء

قالت مصادر يمنية إن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي سوف يدعو إلى خروج شعبي كبير يوم الأحد في موعد تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله تحية وتكريماً وذلك في إطار دعوات مشابهة بادر اليمن إلى التشاور حولها مع قادة حركات المقاومة لإحياءات مشابهة في ساحات وشوارع عدد من الدول، في مقدمتها العراق.

تحدّثت مصادر روسية عن تفاهم روسي أميركي واسع على عدد من القضايا الدولية منها حرب أوكرانيا والتصورات الممكنة لتسوية تنهي هذه الحرب، وأن التفاهم الروسي الأميركي قائم سواء توقفت حرب أوكرانيا أم استمرت، وأن التصور الأميركي الروسي سوف يعرض على المعنيين في أوروبا وأوكرانيا فإن قبلوه يكون أساساً لمسار سياسي لإنهاء الحرب، وإن رفضوه سوف تخرج أميركا من تحالفات الحرب وتواصل تعاونها مع روسيا في الملفات الأخرى.

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