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أسرار الصحف 20-2-2025

اسرار
2025-02-19 | 23:28
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أسرار الصحف 20-2-2025
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أسرار الصحف 20-2-2025

النهار

- حذر مصدر قضائي من امكانية اقدام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على اتخاذ اي قرار يضر بسمعة لبنان ويخلط بعض الاوراق قبل احالتها على التقاعد في الأول من آذار، ليخلفها بالإنابة القاضي سامي صادر، المحامي العام الاستئنافي كونه الأعلى درجة ويعتبر هذا الإجراء تدبيراً حكمياً وليس جزءاً من التشكيلات القضائية المنتظرة.

- تردد أن مسؤولين في "حزب الله" وحركة "أمل" والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى جمعوا أناسا من عشائر بعلبك الهرمل في زيارة الى رئيس الجمهورية لعرض واقع الاملاك العقارية الحدودية في قرى حوض العاصي، واكثرهم لا يملك شيئا من تلك العقارات.

- نقل متابعون ان موظفي وزارة الخارجية التزموا مع الوزير الجديد نظام حضور مضبوطا وان الرشاوى في اقسام على علاقة بالمواطنين قد توقفت مبدئيا.

- ردا على ما ورد في اسرار الآلهة أمس توضح هيئة التشريع والاستشارات أنها لم ولن تبد يوما أي رأي يخالف القانون او تعط استشارات غب الطلب. اما الاستشارة التي تطرق إليها الغيارى على القانون تتعلق باستفادة أحد قادة الأجهزة الأمنية من القانون رقم 2023/317 المتعلق بتمديد سن تقاعد قادة الأجهزة الأمنية و العسكرية. علما أن الاستشارة لم تصدر بعد.


الجمهورية

- تبيّن أنّ شخصية اقتصادية معروفة تقوم بزيارات غير معلنة إلى عاصمة خليجية سعياً للحصول على دعم مالي لمصرف يواجه أزمة سيولة.

- لوحظ أنّ نائباً سابقاً محسوباً على تيار سياسي بارز بدأ يتحرّك ميدانياً بشكل مكثف في مناطقه، في مؤشر إلى احتمال عودته إلى المشهد الانتخابي.

- لوحِظ أنّ شخصية مقرّبة من رئيس تيار بارز بدأت تتواصل مع معارضين داخليِّين في الحزب، ما أثار شكوكاً حول نواياها المستقبلية.


اللواء

- تحاول السلطات النقدية والمصرفية وضع تصور للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالب من ضمن المطالب، الشروط بتحرير سعر صرف الدولار في المعاملات اللبنانية.

- التحقت شخصيات مشهود لها في حقل اختصاصها، وكانت مطروحة للتوزير بعمل استشاري لترى وزارات خدماتية ومن تصنيفات أخرى.

- يتجه أثرياء جنوبيون مُسحت قصورهم في قرى الحافة، إلى عدم العودة أو السعي لا إلى الإعمار، ولا إلى الترميم.


البناء

- قال مصدر أمني خبير بقياس الحشود إن المساحة الممتدة من المدينة الرياضية إلى المرقد المقرّر لجثمان السيد حسن نصرالله والبالغة قرابة 200 ألف متر مربع سوف تتسع بمعدل 4 أشخاص في مسير المتر المربع الواحد لـ 800 ألف مشارك إذا أضيفت الى مع ما تم إعداده داخل المدينة الرياضية بين المدرجات وأرض الملعب لاستيعاب 200 ألف مشارك ما يعني أن رقم المليون المشارك سوف يكون قد اكتمل من دون احتساب أي حشود تفيض عن مساحتي المسار الرسميّ ومكان تشييع السيد نصرالله.

- قال مصدر فلسطيني معنيّ بمتابعة مسار التفاوض حول المرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إن الخبراء الإسرائيليين يعلمون ألا مكان للتذاكي في المفاوضات لأن الأمور محكومة بأحد خيارين وقف الحرب بلا مكاسب إسرائيلية إضافية حول مستقبل غزة مقابل الحصول على الأسرى الأحياء، أو خسارة الأسرى والتمسك بتحقيق مكاسب واحتمال العودة إلى الحرب.

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