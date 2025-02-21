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أسرار الصحف 21-02-2025
اسرار
2025-02-20 | 23:30
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أسرار الصحف 21-02-2025
النهار
تعمل بعض المرجعيات السياسية في قرى وبلدات الجبل للوصول الى لوائح تزكية في الانتخابات البلدية المقبلة، تجنبا لأي صدامات وصراعات عائلية وغيرها في هذه المرحلة الصعبة والحساسة.
اثار قدوم عدد من الحوثيين الى لبنان للمشاركة في تشييع السيد حسن نصرالله لغطاً حول التعامل معهم خصوصا اذا كانت صدرت بحق بعضهم احكام في اليمن او صدرت مذكرات بتوقيفهم.
قوبل قرار وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية بالتزامن مع مراسم تشييع نصرالله، بالكثير من التعليقات حول سريان القرار خصوصا اذا لم يلتزم به اولا "حزب الله".
تخوفت مصادر جامعية من ان يؤدي وقف تمويل “USAID ” الى عدم قدرة طلاب على اكمال تعليمهم الجامعي لعدم قدرة ذويهم على سداد الاقساط.
******
الجمهورية
أفادت مصادر ديبلوماسية أنّ ملف النازحين السوريّين بات يحتل الأولوية في اتصالات بين بيروت والعواصم الأوروبية، مع وعود بمساعدات جديدة مشروطة.
تُشير معلومات إلى أنّ وزيراً يُحسَب على "السياديِّين" يواجه صعوبات في فرض رؤيته داخل وزارته، بسبب تداخل الصلاحيات مع شخصيات محسوبة على العهد السابق.
تُفيد مصادر متابعة أنّ أحد الوزراء بدأ يتحوّل إلى طرف سياسي فاعل، ما أثار استياء الجهات التي دعمته في البداية.
******
اللواء
تضرب الأسواق موجة من المخاوف من صعود مؤذٍ للأسعار، بصرف النظر عن حلول شهر رمضان المبارك.
تأخر مدعوُّن محليون في تحديد موقفهم الأخير من المشاركة في التشييع الأحد، مما ترك أسئلة لدى الجهات المعنية..
تسجِّل الحرب الدائرة بين الدولار «واليورو» عمليات كرٍّ وفرٍّ، على خلفية أداء غير مريح للبنك المركزي الأوروبي.
******
البناء
انشغلت السفارات المقيمة في بيروت لأول مرة عن تتبع المعلومات حول توقعات حشود تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله بالتحري عن معلومات تتصل بالعبوات التي انفجرت والتي زرعت في عدد يقارب العشرة من الحافلات الخاصة بالمستوطنين في تل أبيب ومحاولة معرفة إذا ما كانت إحدى الفصائل المقاومة تتداول في أوساطها معلومات عن الجهة التي قامت بزرع هذه السلسلة النوعيّة المفاجئة من العبوات والتي تشير إلى مستوى احترافي أمنياً وقدرة عالية على اختراق منظومات الاستخبارات الإسرائيلية وإفشالها.
توقفت جهات إعلامية أمام كلام وزير الخارجية عن الأسباب الفعلية لمنع الطائرات الإيرانية عن مطار بيروت واعترافه بأن السبب ليس العقوبات التي لم تمنع التعامل مع هذه الطائرات من قبل مطارات عالمية محسوبة ضمن المنظومة الغربية أمنياً وسياسياً وتعتمد معايير للسلامة أعلى من معايير مطار بيروت. وقال إن السبب تجنيب لبنان تهديدات لا تطال تلك المطارات. ودعت المصادر إلى اعتماد رواية رسمية واحدة وتقديمها بصورة شفافة للرأي العام ومناقشتها على أعلى المستويات واتخاذ قرار بكيفية التعامل معها، خصوصاً أن رواية وزير الخارجية لا يفسرها إلا وصول تهديد إسرائيلي. وهذا شأن لا ينفصل عن كيف يريد لبنان مواجهة التهديدات الإسرائيلية، خصوصاً بعد تعثر المساعي الدبلوماسية بضمان الانسحاب إلى ما وراء الخط الأزرق ليس في التلال المستجدّة فقط، بل في الجزء اللبناني من بلدة الغجر الذي لا يحق لأحد تجاهله.
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