الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
وثائقيات
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 21-02-2025

اسرار
2025-02-20 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 21-02-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 21-02-2025


النهار

تعمل بعض المرجعيات السياسية في قرى وبلدات الجبل للوصول الى لوائح تزكية في الانتخابات البلدية المقبلة، تجنبا لأي صدامات وصراعات عائلية وغيرها في هذه المرحلة الصعبة والحساسة.

اثار قدوم عدد من الحوثيين الى لبنان للمشاركة في تشييع السيد حسن نصرالله لغطاً حول التعامل معهم خصوصا اذا كانت صدرت بحق بعضهم احكام في اليمن او صدرت مذكرات بتوقيفهم.

قوبل قرار وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية بالتزامن مع مراسم تشييع نصرالله، بالكثير من التعليقات حول سريان القرار خصوصا اذا لم يلتزم به اولا "حزب الله".

تخوفت مصادر جامعية من ان يؤدي وقف تمويل “USAID ” الى عدم قدرة طلاب على اكمال تعليمهم الجامعي لعدم قدرة ذويهم على سداد الاقساط.

******

الجمهورية

أفادت مصادر ديبلوماسية أنّ ملف النازحين السوريّين بات يحتل الأولوية في اتصالات بين بيروت والعواصم الأوروبية، مع وعود بمساعدات جديدة مشروطة.

تُشير معلومات إلى أنّ وزيراً يُحسَب على "السياديِّين" يواجه صعوبات في فرض رؤيته داخل وزارته، بسبب تداخل الصلاحيات مع شخصيات محسوبة على العهد السابق.

تُفيد مصادر متابعة أنّ أحد الوزراء بدأ يتحوّل إلى طرف سياسي فاعل، ما أثار استياء الجهات التي دعمته في البداية.

******

اللواء

تضرب الأسواق موجة من المخاوف من صعود مؤذٍ للأسعار، بصرف النظر عن حلول شهر رمضان المبارك.

تأخر مدعوُّن محليون في تحديد موقفهم الأخير من المشاركة في التشييع الأحد، مما ترك أسئلة لدى الجهات المعنية..

تسجِّل الحرب الدائرة بين الدولار «واليورو» عمليات كرٍّ وفرٍّ، على خلفية أداء غير مريح للبنك المركزي الأوروبي.


******

البناء

انشغلت السفارات المقيمة في بيروت لأول مرة عن تتبع المعلومات حول توقعات حشود تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله بالتحري عن معلومات تتصل بالعبوات التي انفجرت والتي زرعت في عدد يقارب العشرة من الحافلات الخاصة بالمستوطنين في تل أبيب ومحاولة معرفة إذا ما كانت إحدى الفصائل المقاومة تتداول في أوساطها معلومات عن الجهة التي قامت بزرع هذه السلسلة النوعيّة المفاجئة من العبوات والتي تشير إلى مستوى احترافي أمنياً وقدرة عالية على اختراق منظومات الاستخبارات الإسرائيلية وإفشالها.

توقفت جهات إعلامية أمام كلام وزير الخارجية عن الأسباب الفعلية لمنع الطائرات الإيرانية عن مطار بيروت واعترافه بأن السبب ليس العقوبات التي لم تمنع التعامل مع هذه الطائرات من قبل مطارات عالمية محسوبة ضمن المنظومة الغربية أمنياً وسياسياً وتعتمد معايير للسلامة أعلى من معايير مطار بيروت. وقال إن السبب تجنيب لبنان تهديدات لا تطال تلك المطارات. ودعت المصادر إلى اعتماد رواية رسمية واحدة وتقديمها بصورة شفافة للرأي العام ومناقشتها على أعلى المستويات واتخاذ قرار بكيفية التعامل معها، خصوصاً أن رواية وزير الخارجية لا يفسرها إلا وصول تهديد إسرائيلي. وهذا شأن لا ينفصل عن كيف يريد لبنان مواجهة التهديدات الإسرائيلية، خصوصاً بعد تعثر المساعي الدبلوماسية بضمان الانسحاب إلى ما وراء الخط الأزرق ليس في التلال المستجدّة فقط، بل في الجزء اللبناني من بلدة الغجر الذي لا يحق لأحد تجاهله.
 

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

21-02-2025

أسرار الصحف 20-2-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-02-18

أسرار الصحف 19-02-2025

LBCI
اسرار
2025-02-05

أسرار الصحف 05-02-2025

LBCI
اسرار
2025-02-03

أسرار الصحف 04-02-2025

LBCI
اسرار
2025-01-20

أسرار الصحف 21-1-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2025-02-19

أسرار الصحف 20-2-2025

LBCI
اسرار
2025-02-18

أسرار الصحف 19-02-2025

LBCI
اسرار
2025-02-17

أسرار الصحف المحلية 18-2-2025

LBCI
اسرار
2025-02-16

أسرار الصحف المحلية 17-2-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-02-15

إسرائيل تتراجع عن الإنسحاب من ميس الجبل... والـLBCI وثقت المشهد عند آخر نقطة خاضعة لسلطة الجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-19

حضور عراقي لافت في تشييع السيد نصرلله

LBCI
أخبار لبنان
09:40

معلومات للـLBCI: وفد البنك الدولي شدّد على ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-07

حاصباني للـLBCI: كلّما زادت المشاركة لـ"حزب الله" في الحكومة كلّما انخفضت حظوظ الحصول على الدعم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:48

اللجنة العليا لمراسم تشييع نصر الله وصفي الدين: رئاستا الجمهورية والمجلس النيابي أكدتا المشاركة

LBCI
أخبار لبنان
03:49

ناصر: سنشارك في التشييع الأحد... وحزب الله معنيّ في اراحة المشاركين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:31

انفجار ثلاث عبوات في حافلات بوسط إسرائيل والعمل جار على تفكيك اثنتين... وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

منتخب السيدات للناشئات ما دون الـ17 سنة يحقق إنجازا مبهرا في السعودية... لبنان بطل بطولة غرب آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

اجواء منتخب لبنان لكرة السلة من البحرين قبل المباراة المنتظرة في تصفيات كأس اسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

بعد ١٦ عامًا من الإقفال... ليبيا تشهد إعادة إفتتاح ملعب بنغازي الدولي وهذه هي الأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

بعد خسائر بمليارات الدولارات... محادثات أميركية روسية تمهد الطريق لعودة الإستثمارات الكبرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

"قتلهم مجرم الحرب نتنياهو".. إليكم القصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

خطة فريد البستاني لحل أزمة المودعين... هذه الآلية والتفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
13:33

أين أصبحت موجة الصقيع القطبية التي ينتظرها لبنان؟

LBCI
حال الطقس
00:12

انخفاض ملحوظ بالحرارة...والثلوج على الـ300 متر

LBCI
أمن وقضاء
09:55

وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من 22/02/2025 حتى تاريخ 25/02/2025

LBCI
آخر الأخبار
09:46

مصادر وزارية للـLBCI: التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت ١٤ مليار دولار إضافة إلى ١٢ مليار دولار تحت مسمى احتياجات

LBCI
أخبار لبنان
09:40

معلومات للـLBCI: وفد البنك الدولي شدّد على ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية

LBCI
أخبار لبنان
11:08

تعميم من سلام إلى المؤسسات العامة ومرافق الدولة لإخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل

LBCI
أخبار لبنان
00:18

اليكم الطرق المقطوعة بالثلوج..

LBCI
اقتصاد
02:15

جدول جديد لأسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More