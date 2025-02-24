أسرار الصحف 24-2-2025

النهار



- لوحظ أنّ مئات العائلات التي تقطن في مناطق ما يُسمّى خطوط التماس، غادرت إلى مناطق بعيدة نسبيّاً، خوفاً من وقوع أحداث أمنية، أو مواجهات بين أهالي المناطق ووافدين من مناطق بعيدة للمشاركة في التشييع.



- أثار قرار إحدى الجمعيات البعلبكية منع الموظفين من المشاركة في أيّ احتفال سياسي، عشية تشييع الأمين العام الأسبق لحزب الله السيد حسن نصرالله، ضجة في المدينة، حيث عمد مناصرون لحزب الله إلى إقفال مركزَين للمؤسسة، قبل أن يتبيّن أن القرار جاء إرضاء لإحدى السفارات التي امتنعت أخيراً عن تمويل مشاريع الجمعية، إثر سقوط أكثر من موظف شهيداً في صفوف الحزب.



- بعد انقطاع لسنوات بسبب جائحة كورونا والانهيار الاقتصادي والمالي، استعادت حركة رمضان حيويّتها بدليل كثرة الافطارات والموائد والخيم الرمضانية التي يتم الاعلان عنها.



- سجّل مراقبون أنّ طهران تعمّدت إبراز الوجه السياسي لوفدها إلى لبنان وإعطاءه الطابع الرسمي بدل التركيز على الحرس الثوري والطابع العسكري والأمني وأنّ لذلك دلالات مهمة.



- لوحظ أنّ محطة إعلامية مموّلة من إيران تعمدت تضخيم حجم المشاركين في تشييع السيد نصرالله الى مليون و400 ألف، وهو ما تعتبر مصادر أمنية أنّه بعيد تماماً عن الواقع الذي يبقى أقل من ذلك بكثير.



- توقّف عدد كبير من المطاعم في بيروت وضواحيها عن خدمة توصيل الطلبات (الديليفري) بعدما تبيّن أنّ العمال طلبوا إجازة للمشاركة في التشييع.



الجمهورية



- يُحكى أنّ اجتماعات مكثفة تجري بعيدا من الإعلام لإعادة تنظيم صفوف أحد التيارات السياسية التي شهدت انقسامات أخيراً.



- وصف مصدر قضائي رفيع قانون استقلالية السلطة القضائية في الصيغة المطروحة بأنّ "لا شبيه له في الأنظمة القضائية العالمية، وهو إذا ما تمّ إقراره يحوّل القضاة إلى تكتّلات انتخابية".



- إشتكى مسؤول كبير غير مدني من إجراءات خطيرة تقوم بها جهة إقليمية من شأنها أن تُحبِط الآمال بعودة قريبة للنازحين السوريّين إلى بلادهم.





اللواء



- تساءل قاضٍ دستوري مخضرم عن صلاحيات اللجنة الإستشارية الدستورية الموسعة التي شكلها رئيس الجمهورية وعقدت أولى إجتماعاتها في قصر بعبدا، وعما إذا كانت صلاحياتها تتعارض مع المجلس الدستوري والذي يعاني من شبه شلل لأسباب سياسية.



- تراجع نائب شمالي عن إنتقاداته المباشرة لرئيس الحكومة بعدما تبين أن مشروع تأهيل مطار القليعات وارد في صلب البيان الوزاري، وأكد أن أعضاء كتلته سيمنحون الثقة للحكومة، على عكس ما سبق وأعلن إبّان مشاورات التأليف.



- من المتوقع أن تكون التشكيلات الدبلوماسية على طاولة مجلس الوزراء في الجلسات الأولى بعد نيل الحكومة الثقة، وتشمل السفراء المعيَّنين من خارج الملاك.





البناء



- قالت مصادر دبلوماسية غربية إنها فوجئت بحجم الارتباط الأفقي والعمودي الذي ظهر بين حزب الله وبيئته بصورة معاكسة كلياً للتوقعات التي قدّمتها أطراف سياسية وأمنية وإعلامية لبنانية كثمرة لنتائج الحرب والحديث عن هزيمة قوّضت مكانة حزب الله في بيئته وبُني عليها توجّه غربي بربط إعادة الإعمار بقبول حزب الله التخلي عن سلاحه واعتبار تحقيق الهدف طلباً واقعياً في ضوء الهزيمة المفترضة، وأن ما ظهر يستدعي إعادة النظر بهذه الاستنتاجات وما بني عليها وربما يكون الأصح تلقف مضمون خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول ربط مصير السلاح بالاستراتيجية الدفاعية وفك الارتباط بين السلاح وإعادة الإعمار التي يفترض أن تشكل عامل نهوض لفكرة الدولة التي سوف تدفع كمشروع جامع يفقد شرعيته كثمن للتلكؤ في إعادة الإعمار ما يرجّح كفة سحب اليد الممدودة لحزب الله ومعه بيئة متماسكة مؤيدة.



- تساءل أحد السياسيين البارزين المشاركين في تشييع السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين لو كانت الحشود المشاركة مخيّبة لتطلعات حزب الله، هل كان الطيران الإسرائيلي يقوم بهذه الطلعات فوق مكان التشييع أم أن الطلعات جاءت بسبب خيبة أمل المراهنين على ضعف المشاركة الشعبية وفي محاولة يائسة لدفع المشاركين إلى الانكفاء والهروب؟