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أسرار الصحف 27-02-2025

اسرار
2025-02-26 | 23:30
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أسرار الصحف 27-02-2025
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أسرار الصحف 27-02-2025


النهار

لوحظ أن مسألة إقليمية حساسة، بدأت تشغل مرجعية سياسية، نظراً إلى خطورتها وحساسيتها ضمن طائفته، وسيقوم بدور في هذه المرحلة عندما يلتقي برئيس دولة مجاورة لهذا الغرض.

ضجة كبيرة على مخالفة احدى محاكم الاستئناف في البقاع لقرارات المجلس الدستوري.

غردت القاضية غادة عون عبر منصة “اكس” مودعة مع اقتراب موعد تقاعدها بعد ايام وعارضة لمسيرتها في التصدي لمنظومات الفساد كما قالت والعقبات التي واجهتها.

قال سفير لبنان السابق لدى الفاتيكان انطونيو عنداري ان الكاردينال بارولين غادر لبنان مستاء من الاحزاب المسيحية وان وراء ارسال المطران مارون عمار الى تشييع السيد نصرالله نية مشبوهة.

افادت اوساط سياحية ان حجوزات الفنادق لا تزال مرتفعة منذ الاسبوع الماضي الى اليوم، اي منذ ما قبل تشييع السيد حسن نصرالله، ولم يغادر عدد كبير من الوافدين لبنان حتى الساعة.

في تحقيق اجرته “النهار” في الشارع وبث عبر منصاتها الرقمية تبين ان معظم المواطنين لا يكترثون لأمر الجلسة النيابية ويرون فيها تكراراً مملا لكلام معسول مستمر منذ 20 سنة ولم يترجم مرة على ارض الواقع.

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الجمهورية

بدأت عائلات شخصيات ديبلوماسية عربية وأجنبية تتوافد إلى لبنان في زيارات سياحية واستكشافية.

حُسِم أمر إجراء استحقاق انتخابي لكن لم يُحسَم بعد إمكان توافر الشروط اللوجستية والتقنية لإنجازه في موعده.

بدأ الوسط السياسي يشهد عمليات جسّ نبض بين عدد من القيادات والأحزاب لاستكشاف إمكانات نسج تحالفات في الانتخابات البلدية المقرّرة هذه السنة، لتكون مقدّمة لتحالفات في الانتخابات النيابية في ربيع السنة المقبلة.

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اللواء

 ما تزال سفيرة دولة كبرى تمارس مهامها وكأنها باقية، مع العلم أن وزير الخارجية في بلادها يتجه لاستبدالها.

وضعت التعيينات العسكرية والامنية والمصرفية على النار، بدءاً من الاسبوع المقبل، بمواصفات مغايرة لما كان يجري في الماضي..

تحاول «جهات نضالية» ترطيب العلاقات التصادمية بين «فريق مقاوم» وادارة جديدة مجاورة، على خلفية ما يجري في الجنوب لدى الجهتين من اعتداءات اسرائيلية..

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البناء

قال مصدر نيابي إن النائبة سينتيا زرازير التي تفرّدت بين نواب التغيير بحجب الثقة عن الحكومة تشكل ظاهرة لافتة فهي تتخذ مواقف محيّرة في تصنيف تموضعها واحتسابها على خطوط الانقسام بما يمنحها الحق بطلب التسليم بكونها صاحبة موقف ورأي بخلفيّات نابعة من استقلالها. وبعدما كانت تحتسب في كتلة نواب التغيير وحسبها البعض على نائبة أخرى مجرد صدى وظل لها ثبت في محطات مختلفة موقفها المستقل عنها والمناقض لها، ثم حسبت ضمن حلف مع نائبة أخرى أكثر رشداً وعقلانية واستقلالية وثبت أنها مستقلة عنها أيضاً وأن موقفها خاص ونابع من رؤيتها وحساباتها الخاصة التي قد يتفق معها الآخرون أو يختلفوا، لكنها تستحقّ الاحترام.

قال مصدر على صلة بالمفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إن التوصل إلى اتفاق يُعيد العمل بالتبادل ويقوم على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم تعليق الإفراج عنهم يؤكد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يستطيع الخروج من الاتفاق ولا يملك خيار العودة إلى الحرب، لكنه يريد من جهة إظهار اليد العليا نحو الداخل الإسرائيلي بلهجة متعالية في كل مناسبة ومن جهة مقابلة إطالة امد تطبيق الاتفاق بتعطيل تنفيذه لوقت معين ثم السير بالتنفيذ، وهذا هو جوهر ما يحاوله الآن لاختراع مرحلة جديدة بين المرحلتين الأولى والثانية لأنه يخشى الوصول الى نهاية الاتفاق والعجز عن العودة إلى الحرب ومواجهة استحقاقات الداخل ويتمنى المماطلة في تنفيذ الاتفاق حتى موعد الانتخابات وضمان الفوز بها قبل دخول آخر مرحلة.
 

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