أسرار الصحف 28-2-2025

النهار



- يلاحظ ابتعاد عدد كبير من النواب عن المشهد البلدي والاختياري، للابتعاد عن الحساسية بين العائلات ولما ينطوي على ذلك من تأثير سلبي على دورهم وحضورهم في الانتخابات النيابية المقبلة.



- يحكى عن محاولة من رئيس الجامعة اللبنانية لاستبعاد أحد العمداء الاصيلين خوفا من تبوئه الرئاسة بالتكليف فور انتهاء رئاسة الأول ليستمر بتصريف الأعمال الى حين.



- بعد انتقالها الى العراق خلال الحرب الأخيرة خوفا من التهديد الاسرائيلي لمؤسسات محسوبة او قريبة من "حزب الله"، عادت قناة "الميادين" الى بيروت بشكل كلي بعد اجراء متدرج منذ وقف اطلاق النار.



- تخوف اكثر من مسؤول لبناني من تداعيات التصريح الاسرائيلي بالبقاء في الجنوب وبتسمية المنطقة الجنوبية "منطقة عازلة" ما يذكر بالشريط الحدودي قبل ذلك ويحرج العهد والحكومة.





الجمهورية



- عقد نواب ومسؤولون لقاءين سريَّين في أروقة مجلس النواب لبحث اتفاقيات غير معلنة مع جهات خارجية.



- دارت نقاشات عديدة بين قيادات سياسية حول التنازلات التي تحصل، أمام ضغوط دولة كبرى لتغيير سياسات خارجية لبنانية.



- عُلِم أنّ تعيينات إدارية يُهَدَّد أن تجرى بطريقة استفزازية قد تعرّضها إلى طعون.





اللواء



- يتابع مسؤول رفيع شخصياً التدقيق في مخالفات بملفات بين يديه، تحاشياً لظلم أحد من مرتكبي المخالفات.



- لم تكتمل بعد احصاءات الخسائر من جراء الحرب، وتحتاج العملية الى استكمال عمليات رفع الأنقاض في قرى الحافة الأمامية.



- يخضع ملف النازحين السوريين لتجاذبات محلية ورسمية، وخارجية، على خلفية الترتيبات التي تحضّر للوضع مع الادارة السياسية الجديدة في سوريا.





البناء



- يقول قادة عراقيون إن حجم مجالس العزاء التي أقامتها العائلات والعشائر والبلدات والمدن والجمعيات والحوزات والجامعات والأحزاب في العراق لإحياء مناسبة استشهاد السيد حسن نصرالله تُعدّ بالآلاف، وأن الحشود التي لبّت نداء الدعوة لخروج عراقيّ يوم التشييع ضمت مشاركين من بيئات تقف تقليدياً خارج حلفاء المقاومة في لبنان والعراق، وكانت لافتة مشاركة العديد من جماعات تظاهرات تشرين الشهيرة خصوصاً في مدينة الناصرية.



- لفت انتباه المصادر الدبلوماسيّة عدم ظهور أي تعليق أميركي على كلام وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن إجازة أميركية مفتوحة لجيش الاحتلال للبقاء في المناطق المحتلة من لبنان بعكس نص اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 وفي الوقت ذاته عدم صدور أي موقف عن وزارة الخارجية اللبنانيّة سواء حول الموقف الإسرائيلي الذي أعلنه كاتس أو حول مطالبة الخارجيّة الأميركيّة بالردّ على ادعاءات كاتس إن كانت كاذبة أو توضيح موقف الولايات المتحدة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كفلت واشنطن للبنان تنفيذ بنوده من الجانب الإسرائيلي، خصوصاً أن الخارجية الأميركية أصدرت بياناً عن لبنان تحدّث عن الإصلاحات الاقتصادية فقط ولم يأت على ذكر الانسحاب الإسرائيلي، كما جاء في بيان الخارجية الفرنسية الشريك الثاني للولايات المتحدة في ضمان تنفيذ الاتفاق.