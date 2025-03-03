أسرار الصحف 3-3-2025

النهار



-تثير الشبهات مجموعة من الدعوات التي صدرت أخيراً من لبنان وفلسطين، بشأن تبادل الزيارات إلى الاماكن المقدسة، ما دعا مشيخة العقل الى التدخل ولجم هذه الأفكار علما أن زعيم الاشتراكي وليد جنبلاط كان حذر من تحركات وتطورات خطيرة.



-سجل غياب لافت لوزير الدفاع الوطني عن زيارة رئيس الحكومة الى الجنوب من دون اسباب واضحة في حين حضر وزراء اخرون.



-اجتمع معارضو عائلة الوزير السابق عبد الرحيم مراد على التعزية بالرئيس السابق لحزب "الإتحاد الاشتراكي العربي" عمر حرب الذي حوصر من مراد في الزمن السوري وتم التضييق عليه.



-في مقابل شنّ "محور الممانعة" حملة عبر وسائل التواصل الإجتماعي على رئيس الحكومة نواف سلام لعدم مشاركته في تابين اكثر من 100 شهيد في عيترون الجمعة، رد مؤيدو سلام ومعارضو "حزب الله" بالسؤال عن عدم حضور الرئيس نبيه بري او الشيخ نعيم قاسم التشييع.



-اعتبر سياسيون ان تركيز "حزب الله" حملته على التطبيع هدفه شد العصب والامتناع عن تطبيق مندرجات القرار 1701 والدفاع عن السلاح وضرورة بقائه في يده لمنع المسار التطبيعي المزعوم.



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الجمهورية



-نُقل عن أحد السياسيِّين المعتذرين عن المشاركة في مناسبة استثنائية أنّ المرض هو الذي منعه من الحضور، معتبراً أنّه كان على غير المصدّق أن يزوره لينقل إليه العدوى.



-أكّد قريبون من قطب سياسي حليف لحزب بارز أنّه سيعتمد في المرحلة المقبلة سياسة المواءمة بين ثوابته المعروفة والتعاطي المرن مع الواقع المستجد في لبنان والإقليم.



-يقول عارفون إنّ جهة سياسية قطعت شوطاً مهمّاً في إعداد اقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية. وتوقعت إنجازه في غضون شهرَين.



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اللواء



-إعتبر وزير بارز أن زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب كانت بمثابة رسالة مباشرة لجدّية الإلتزام الحكومي بتولي مسؤولية إعادة الإعمار عبر الصندوق الخاص التابع للدولة، وإطلاق الورشة في أقرب فترة ممكنة!



-تبين أن رجل أعمال مصرفي يُموّل الحملات على المواقع الألكترونية ضد العهد والحكومة ورئيسها بعدما فشل في إيصال أحد مرشحيه إلى «جنة الوزارة»!



-نشطت الحركة في بورصة الأسماء المرشحة لتولي مناصب قيادية في الإدارات العامة، إثر نيل الحكومة الثقة، والحديث عن فتح ملفات الشغور الكبير في المراكز العليا الأمنية والمالية والإدارية!



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البناء



-تتابع السفارات الغربية في بيروت تفاصيل ما يجري في جرمانا والسويداء وتكثف اتصالاتها بالجهات اللبنانية التي تمتلك معلومات عن ما يجري في محاولة لاستقراء حدود الموقف الإسرائيلي وقدرته على التحرك واحتمالات تأثيره في البيئة الشعبية ومدى قدرة الحكم الجديد بطبيعته الخاصة وتكوين جماعاته على محاكاة بيئات طائفية مختلفة، في ضوء ما يجري في مناطق أخرى من سورية، وتبدي خشيتها من تفاقم تدريجيّ للأوضاع الأمنية في محيط العاصمة على خلفية هذه العناصر وتستعين بالقيادات اللبنانية القادرة على التأثير للدخول على الخط.



-توقفت مصادر سياسية أمام التعطيل الإسرائيلي لتنفيذ اتفاق غزة والربط الذي يقيمه قادة كيان الاحتلال بين معادلاتهم العسكرية والسياسية والأمنية في جبهات لبنان وفلسطين وسورية تحت عنوان المناطق العازلة، والتجرؤ على تكرار الحصول على موافقة أميركية على هذه الخطط لاقتطاع أجزاء من الجغرافيا في هذه الجبهات دون مهل زمنية.

ورأت في هذا التحوّل بداية مرحلة جديدة صعبة سوف تجد الدولة اللبنانية التي بنت سياساتها على الاطمئنان للدعم الأميركي في إلزام الاحتلال بتطبيق الاتفاق أنها تواجه وضعاً شبيهاً بما بعد اتفاق الطائف الذي ولد كما ولدت التغييرات السياسية الحالية في لبنان في ظل اقتناع بقرب الانسحاب الإسرائيلي من الشريط الحدودي وفقاً لمسار مدريد للسلام ولم تلبث التطورات أن أطاحت بهذه الآمال وفرضت واقع المواجهة.