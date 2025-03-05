أسرار الصحف 5-3-2025

النهار



- تردد أن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يريد من ذكرى 16 آذار تأكيد مرجعيته الدرزية خصوصا اذا تمكن من حمل عدد من مشايخ الدروز في سوريا على المشاركة وسيلقي كلمة مفصلية في شأن تعامل الدروز مع مستجدات المنطقة.



- علم أن مصرف الاسكان في حال تسلمه مساعدات قطرية سيرفع قيمة القروض من 50 ألفا الى 100 ألف دولار.



- لم يكتف الرئيس بري بإبداء إعجابه بكلمة النائب سامي الجميل في مناقشة البيان الوزاري بل بعث له رسالة بواسطة نائب من كتلته.



- شخصية بيروتية ناشطة في الحقلين الاجتماعي والانمائي تلقى تأييداً من رؤساء الحكومات السابقين وفاعليات للترشح لرئاسة بلدية العاصمة.



- شكّل ما يجري في دولة مجاورة، انقساما حاداً بين قيادات سياسية لبنانية من طائفة واحدة ما ظهر بوضوح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، ووصلت الأمور إلى نبش دفاتر الماضي.



- لوحظ خلال لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن العلم السوري الموضوع أمامهما كان بالمقلوب.





الجمهورية



- أبدى دبلوماسي عربي عريق قلقه من تطوّرات أمنية قد يشهدها بلد عربي لم يعرف استقراراً منذ أكثر من 14 سنة، في الفترة القريبة المقبلة.



- تراقب جهات محلية وخارجية المعيار الذي سيتمّ اعتماده لتعيين اختصاصي في موقع حساس، وهل سيأتي في مسار الإصلاح أو عكسه.



- سفير لبناني في بلد عربي معيّن من خارج الملاك يتوسط لدى رجال أعمال لبنانيّين في البلد المعيّن فيه لحث وزيره ليكون من السفراء المحظيّين في مشروع التمديد المقترح لهم.



اللواء



- تجاوزت العلاقات بين دولتين إقليميَّتين كبيرتين منذ "طوفان الأقصى" الأزمة الدبلوماسية مرات عدة.



- تخضع العملات الأجنبية لضغوطات قوية في البورصات العالمية، تجعل أقواها غير قادرة على النهوض أو الصمود.



- تتصرف جهات لبنانية حزبية ونيابية على أن التطورات التي حصلت تجاوزت موضوع الاستراتيجية الدفاعية إلى ما هو أبعد، ويتعلق بتسليم السلاح أولاً أو الدخول في أزمة داخلية معقَّدة.





البناء



- رأت مصادر دبلوماسية عربية أن الوعود السعودية للبنان مع أول زيارة لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون لم تكن بحجم التوقعات التي قارنت بين الوعود السعودية بدراسة معوّقات استيراد البضائع اللبنانية والعقبات أمام عودة السعوديّين في السفر إلى لبنان، والوعد بالدراسة يعني أن القرار بتقديم دعم كبير للحكم لم يُتّخذ بعد بصورة استعادت زيارة العماد ميشال عون في أول زيارة رئاسية مشابهة الى السعودية. وقالت المصادر إنه من دون قرار سعودي كبير بالوقوف مع لبنان سوف يكون التعامل العربي بارداً، لأن الإشارة السعودية هي دائماً إشارة الانطلاق بالنسبة للعرب خصوصاً في الخليج.



- قال مصدر عراقي مطلع إن بغداد هي ميزان التغيير في التوجهات التركية واستطراداً توجّهات الحكم الجديد في سوريا بعد ظهور مؤشرات كافية على عدم الاستعداد الأميركي لتقديم أي دعم لتثبيت الحكم الذي ترعاه تركيا في سوريا سواء بضبط التغوّل الإسرائيلي المُحرج أو بذل جهود مع الجماعات الكرديّة لضمّها إلى مشروع الحكم الجديد أو السير برفع العقوبات المصرفيّة الأميركيّة عن سوريا التي يتوقف عليها أيّ تعاملات مصرفية أوروبية أو عربية. ولاحظ المصدر إشارات تركيّة وسورية إيجابيّة، لكنها لا تزال دون مستوى التموضع الذي يُحدث فارقاً والذي يدفع بالعراق لحمل مبادرة لحوار بين حكومات تركيا وسوريا وقطر من جهة، مع إيران وقوى محور المقاومة من جهة مقابلة، لمناقشة صريحة للمرحلة السابقة وفتح صفحة جديدة لمواجهة التحدّيات المشتركة.